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Ураганы и засухи в России происходят в два раза чаще - в чем причина - РИА Новости Крым, 14.11.2024
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Ураганы и засухи в России происходят в два раза чаще - в чем причина
Ураганы и засухи в России происходят в два раза чаще - в чем причина - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Ураганы и засухи в России происходят в два раза чаще - в чем причина
Текущий год может стать самым жарким в истории метеонаблюдений. Будет ли следующий год еще теплее, РИА Новости Крым рассказал научный руководитель... РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T16:35
2024-11-14T16:35
эксклюзивы риа новости крым
крым
роман вильфанд
погода
в мире
гидрометцентр россии
оон
антониу гутерриш
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Текущий год может стать самым жарким в истории метеонаблюдений. Будет ли следующий год еще теплее, РИА Новости Крым рассказал научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд.Самое жаркое десятилетиеНакануне генсек ООН Антониу Гутерриш на полях 29-й сессии конференции организации по изменению климата в Баку заявил, что 2025 год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений. По словам Романа Вильфанда, такие прогнозы делать преждевременно."Существует Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК). Они строят сценарии, а не прогнозы, в зависимости от того, сколько будет парникового газа, учитывают астрономические факторы, геофизические. Я бы воздержался пока говорить, что 2025 год будет самым жарким, но тенденцию, что таким будет следующее пятилетие, полностью поддерживаю", - сказал Роман Вильфанд.По его словам, глобальная температура повышается. Но нельзя утверждать, что каждый год будет теплее предыдущего. Если же рассматривать температурные значения по десятилетиями или пятилетиям, то такое утверждение справедливо.Самый жаркий год в историиРоман Вильфанд рассказал, что Всемирная метеорологическая организация выпустила пресс-релиз, который поддержал и генсек ООН. В нем сообщается, что именно текущий год может стать самым жарким.По его словам, хотя сейчас Эль-Ниньо, который как дополнительный фактор способствовал рекордным температурам, уже не наблюдается, однако в умеренных широтах океана все равно они сохраняются.Потепление климата, по его словам, приводит к огромным негативным последствиям, способствует значительному увеличению опасных явлений погоды, которые угрожают жизни, здоровью человека, нарушают работу крупных хозяйствующих субъектов, огромных территорий, регионов.Чтобы минимизировать негативные последствия, необходимо принимать соответствующие меры. Каждая страна приняла обязательства."В нашей стране по указу президента и постановлению правительства к 2060 году должен быть достигнут углеродный баланс. То количество СО2, которое поступает в атмосферу за счет различного рода производств, сельскохозяйственной деятельности, должно быть нивелировано его поглощением: созданием новых лесопосадок и созданием энергоэффективных производств", - подытожил Роман Вильфанд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О каких последствиях глобального потепления для РФ Путин сказал на ВалдаеЧем грозит Крыму глобальное потеплениеХолод в Крыму и пальмы в Сибири - куда приведет глобальное потепление
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, роман вильфанд, погода, в мире, гидрометцентр россии, оон, антониу гутерриш
Ураганы и засухи в России происходят в два раза чаще - в чем причина

Ураганы и засухи в России происходят в 2 раза чаще из-за глобального потепления - Вильфанд

16:35 14.11.2024
 
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Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Текущий год может стать самым жарким в истории метеонаблюдений. Будет ли следующий год еще теплее, РИА Новости Крым рассказал научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Самое жаркое десятилетие

Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш на полях 29-й сессии конференции организации по изменению климата в Баку заявил, что 2025 год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений.
По словам Романа Вильфанда, такие прогнозы делать преждевременно.
"Существует Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК). Они строят сценарии, а не прогнозы, в зависимости от того, сколько будет парникового газа, учитывают астрономические факторы, геофизические. Я бы воздержался пока говорить, что 2025 год будет самым жарким, но тенденцию, что таким будет следующее пятилетие, полностью поддерживаю", - сказал Роман Вильфанд.
По его словам, глобальная температура повышается. Но нельзя утверждать, что каждый год будет теплее предыдущего. Если же рассматривать температурные значения по десятилетиями или пятилетиям, то такое утверждение справедливо.

"Нынешнее десятилетие с 2014 года по 2023 год – самое жаркое. Сейчас каждая средняя пятилетняя температура выше, чем предшествующая. Внутри десятилетия могут быть небольшие колебания в зависимости от природных явлений, например, Эль-Ниньо, или Ла-Нинья", - заявил научный руководитель гидрометцентра России.

Самый жаркий год в истории

Роман Вильфанд рассказал, что Всемирная метеорологическая организация выпустила пресс-релиз, который поддержал и генсек ООН. В нем сообщается, что именно текущий год может стать самым жарким.
"Нынешний 2024 год с большой вероятностью будет самым жарким за весь период инструментальных наблюдений. Если говорить о среднеглобальной температуре по всей поверхности земного шара, то за первые девять месяцев она была рекордно высокой. В прошлом месяце она на втором месте среди самых жарких месяцев октября", - говорит Роман Вильфанд.
По его словам, хотя сейчас Эль-Ниньо, который как дополнительный фактор способствовал рекордным температурам, уже не наблюдается, однако в умеренных широтах океана все равно они сохраняются.
"Главная причина потепления климата – это увеличение концентрации парниковых газов. Несмотря на то, что в декабре 2015 года было принято Парижское соглашение, происходят выбросы парниковых газов в атмосферу. В 2023 году СО2 составляло 420 частичек на миллион частичек воздуха – это рекордно высокое значение", - отмечает Роман Вильфанд.
Потепление климата, по его словам, приводит к огромным негативным последствиям, способствует значительному увеличению опасных явлений погоды, которые угрожают жизни, здоровью человека, нарушают работу крупных хозяйствующих субъектов, огромных территорий, регионов.
"За последнюю четверть века в нашей стране в два раза увеличилось количество этих опасных явлений: ураганных ветров, сильнейших дождей, снегопадов, которые приводят к коллапсу. Особенно опасны процессы, связанные с опустыниванием: увеличением повторяемости засух, уменьшением количества осадков", - обращает внимание научный руководитель гидрометцентра России.
Чтобы минимизировать негативные последствия, необходимо принимать соответствующие меры. Каждая страна приняла обязательства.
"В нашей стране по указу президента и постановлению правительства к 2060 году должен быть достигнут углеродный баланс. То количество СО2, которое поступает в атмосферу за счет различного рода производств, сельскохозяйственной деятельности, должно быть нивелировано его поглощением: созданием новых лесопосадок и созданием энергоэффективных производств", - подытожил Роман Вильфанд.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымРоман ВильфандПогодаВ миреГидрометцентр РоссииООНАнтониу Гутерриш
 
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