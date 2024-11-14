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Ураганы и засухи в России происходят в два раза чаще - в чем причина

Ураганы и засухи в России происходят в два раза чаще - в чем причина - РИА Новости Крым, 14.11.2024

Ураганы и засухи в России происходят в два раза чаще - в чем причина

Текущий год может стать самым жарким в истории метеонаблюдений. Будет ли следующий год еще теплее, РИА Новости Крым рассказал научный руководитель... РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-14T16:35

2024-11-14T16:35

2024-11-14T16:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Текущий год может стать самым жарким в истории метеонаблюдений. Будет ли следующий год еще теплее, РИА Новости Крым рассказал научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд.Самое жаркое десятилетиеНакануне генсек ООН Антониу Гутерриш на полях 29-й сессии конференции организации по изменению климата в Баку заявил, что 2025 год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений. По словам Романа Вильфанда, такие прогнозы делать преждевременно."Существует Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК). Они строят сценарии, а не прогнозы, в зависимости от того, сколько будет парникового газа, учитывают астрономические факторы, геофизические. Я бы воздержался пока говорить, что 2025 год будет самым жарким, но тенденцию, что таким будет следующее пятилетие, полностью поддерживаю", - сказал Роман Вильфанд.По его словам, глобальная температура повышается. Но нельзя утверждать, что каждый год будет теплее предыдущего. Если же рассматривать температурные значения по десятилетиями или пятилетиям, то такое утверждение справедливо.Самый жаркий год в историиРоман Вильфанд рассказал, что Всемирная метеорологическая организация выпустила пресс-релиз, который поддержал и генсек ООН. В нем сообщается, что именно текущий год может стать самым жарким.По его словам, хотя сейчас Эль-Ниньо, который как дополнительный фактор способствовал рекордным температурам, уже не наблюдается, однако в умеренных широтах океана все равно они сохраняются.Потепление климата, по его словам, приводит к огромным негативным последствиям, способствует значительному увеличению опасных явлений погоды, которые угрожают жизни, здоровью человека, нарушают работу крупных хозяйствующих субъектов, огромных территорий, регионов.Чтобы минимизировать негативные последствия, необходимо принимать соответствующие меры. Каждая страна приняла обязательства."В нашей стране по указу президента и постановлению правительства к 2060 году должен быть достигнут углеродный баланс. То количество СО2, которое поступает в атмосферу за счет различного рода производств, сельскохозяйственной деятельности, должно быть нивелировано его поглощением: созданием новых лесопосадок и созданием энергоэффективных производств", - подытожил Роман Вильфанд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О каких последствиях глобального потепления для РФ Путин сказал на ВалдаеЧем грозит Крыму глобальное потеплениеХолод в Крыму и пальмы в Сибири - куда приведет глобальное потепление

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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