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Холод в Крыму и пальмы в Сибири - куда приведет глобальное потепление

Холод в Крыму и пальмы в Сибири - куда приведет глобальное потепление - РИА Новости Крым, 24.08.2023

Холод в Крыму и пальмы в Сибири - куда приведет глобальное потепление

Аномально жаркий август - один из маркеров глобального потепления, которое спровоцировано скорее природными процессами, чем деятельностью человека, при этом... РИА Новости Крым, 24.08.2023

2023-08-24T08:12

2023-08-24T08:12

2023-08-24T12:13

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Доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев Доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Аномально жаркий август - один из маркеров глобального потепления, которое спровоцировано скорее природными процессами, чем деятельностью человека, при этом спрогнозировать дальнейшие климатические изменения сложно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев.Самый жаркий год"Те процессы, которые мы видим, - результат глобального потепления. Если говорить о температурных рекордах, они были всегда, и четкой связи между ними и глобальным потеплением нет, но есть одна интересная закономерность: в последние десятилетия появляются волны жары, и это уже является маркером", - констатирует Вахрушев.Волны жары провоцируют проливные дожди в некоторых регионах: теплый воздух способствует быстрому испарению, атмосфера насыщается влагой и в каких-то районах ее отдает в виде аномальных осадков. По словам ученого, рекорд средней температуры по Земле побит именно в 2023 году.Эль-Ниньо в Тихом океанеПо словам Вахрушева, глобальный источник проблемы найти сложно, но ученые считают, что в большей степени на климатические процессы влияют природные факторы."Сейчас изменения очень активно связывают с поверхностным течением вод Эль-Ниньо в Тихом океане, которое происходит с определенной периодичностью. Эта периодичность не только изменяет погодные явления в районе Африканского континента и Южной Америки, но оказывает влияние в целом и на весь климат", - поясняет климатолог.При этом Вахрушев подчеркивает, - антропогенный фактор все-таки может провоцировать некоторые процессы, поэтому грамотное хозяйствование и рациональное использование природных ресурсов необходимы: "Это всегда даст положительный результат. Не в климате, так в другой области".Пальмы в Сибири и холод в КрымуДля России каждое десятилетие теплее предыдущего. Такая тенденция в целом по стране наблюдается на протяжении 40 лет. Это повышение выше среднего по Земле и в большей степени касается центральной и северной частей нашей страны, продолжает Вахрушев."Жаркие волны устанавливаются как раз в центральной и северной части, где умеренно-континентальный климат. Нельзя сказать, что через 50-70 лет в Сибири будут расти пальмы, но если все пойдет по такому сценарию, морозы в Сибири будут достигать не 35-40 градусов, а 25. То есть, в целом тенденция климата сохранится: холодные зимы, теплое лето. Однако волны жары будут случаться чаще", - считает специалист.Эти моменты, по его мнению, не катастрофичны, но изменят принцип хозяйствования в ближайшие полвека. В целом же, в связи с глобальными климатическими переменами прогнозирование становится сложнее, необходимы новые модели, которые еще только предстоит создать. Сейчас ученые умеют предсказывать погоду на 2-4 дня, менее точно - до недели.Читайте также на РИА Новости Крым:Краснодар плавится на солнце: побит полувековой температурный рекордКаким будет бархатный сезон в Крыму – ФОБОСЗачем для защиты Крыма нужен "план Сталина" – эксперты

https://crimea.ria.ru/20221225/chto-budet-s-klimatom-v-krymu-v-2023-godu-1126079118.html

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крымская погода, крым, климат, игорь вахрушев, мнения, в мире, россия, общество