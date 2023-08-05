https://crimea.ria.ru/20230805/zachem-dlya-zaschity-kryma-nuzhen-plan-stalina--eksperty-1130533654.html

Зачем для защиты Крыма нужен "план Сталина" – эксперты

Зачем для защиты Крыма нужен "план Сталина" – эксперты - РИА Новости Крым, 05.08.2023

Зачем для защиты Крыма нужен "план Сталина" – эксперты

В Крыму для защиты от циклонов в условиях изменяющегося климата с ярко выраженными наводнениями и засухами необходимо строить перехватывающие водохранилища и... РИА Новости Крым, 05.08.2023

2023-08-05T20:36

2023-08-05T20:36

2023-08-05T20:36

анатолий копачевский

радио "спутник в крыму"

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симферопольское водохранилище

водохранилище

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Крыму для защиты от циклонов в условиях изменяющегося климата с ярко выраженными наводнениями и засухами необходимо строить перехватывающие водохранилища и пруды для сбора воды, а также высаживать "разумные лесополосы", вернувшись к нереализованному советскому "плану Сталина". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.По словам Копачевского, климат меняется: "более резко выраженными становятся засухи и наводнения", и нужно действовать уже сейчас, чтобы подготовиться к глобальным изменениям через 20-30 лет. В частности, задуматься о сборе воды.Эти пруды и водохранилища спасут Крым в маловодные годы, добавил он, тогда как сегодня, по словам Копачевского, вода, которая собирается в водохранилищах естественного стока, в периоды дождей бесхозяйственно сбрасывается в огромных количествах.Так, например, с начала года только из Симферопольского водохранилища по руслу реки Салгир был сброшен 31 млн кубометров драгоценного ресурса – это сравнимо с емкостью самого водохранилища, проектный объем которого 36 миллионов, отметил эксперт.Кроме того, чтобы смягчить резкие скачки погоды в Крыму с надвижением циклонов, необходимо засаживать полуостров большим количеством лесополос, "причем не локально, в одном месте, а по всему пути движения циклона", сказал Копачевский."Вернуться надо, что называется, к плану Сталина, когда предполагалась разумная запроектированная система лесополос – многорядных зеленых насаждений, специальным образом продуманная, исходя из ландшафта всего Советского Союза. Программа была свернута в 1953 году. Но сам факт того, что она была разработана и должна была изменить климат и сделать его более мягким, важно. Если мы предполагаем, что к 2030 – 2050 годам начнутся серьезные климатические процессы, то уже сейчас надо готовиться. И локально, на региональном уровне, и на федеральном", – заявил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Северо-Крымский канал мелеет: хватит ли Крыму воды в водохранилищах Непогода обрушилась на Крым: град, "реки" на дорогах и вырванные деревья Северо-Крымский канал мелеет: хватит ли Крыму воды в водохранилищах

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крым

симферопольское водохранилище

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