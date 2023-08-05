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Зачем для защиты Крыма нужен "план Сталина" – эксперты - РИА Новости Крым, 05.08.2023
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Зачем для защиты Крыма нужен "план Сталина" – эксперты
Зачем для защиты Крыма нужен "план Сталина" – эксперты - РИА Новости Крым, 05.08.2023
Зачем для защиты Крыма нужен "план Сталина" – эксперты
В Крыму для защиты от циклонов в условиях изменяющегося климата с ярко выраженными наводнениями и засухами необходимо строить перехватывающие водохранилища и... РИА Новости Крым, 05.08.2023
2023-08-05T20:36
2023-08-05T20:36
анатолий копачевский
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симферопольское водохранилище
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Крыму для защиты от циклонов в условиях изменяющегося климата с ярко выраженными наводнениями и засухами необходимо строить перехватывающие водохранилища и пруды для сбора воды, а также высаживать "разумные лесополосы", вернувшись к нереализованному советскому "плану Сталина". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.По словам Копачевского, климат меняется: "более резко выраженными становятся засухи и наводнения", и нужно действовать уже сейчас, чтобы подготовиться к глобальным изменениям через 20-30 лет. В частности, задуматься о сборе воды.Эти пруды и водохранилища спасут Крым в маловодные годы, добавил он, тогда как сегодня, по словам Копачевского, вода, которая собирается в водохранилищах естественного стока, в периоды дождей бесхозяйственно сбрасывается в огромных количествах.Так, например, с начала года только из Симферопольского водохранилища по руслу реки Салгир был сброшен 31 млн кубометров драгоценного ресурса – это сравнимо с емкостью самого водохранилища, проектный объем которого 36 миллионов, отметил эксперт.Кроме того, чтобы смягчить резкие скачки погоды в Крыму с надвижением циклонов, необходимо засаживать полуостров большим количеством лесополос, "причем не локально, в одном месте, а по всему пути движения циклона", сказал Копачевский."Вернуться надо, что называется, к плану Сталина, когда предполагалась разумная запроектированная система лесополос – многорядных зеленых насаждений, специальным образом продуманная, исходя из ландшафта всего Советского Союза. Программа была свернута в 1953 году. Но сам факт того, что она была разработана и должна была изменить климат и сделать его более мягким, важно. Если мы предполагаем, что к 2030 – 2050 годам начнутся серьезные климатические процессы, то уже сейчас надо готовиться. И локально, на региональном уровне, и на федеральном", – заявил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Северо-Крымский канал мелеет: хватит ли Крыму воды в водохранилищах Непогода обрушилась на Крым: град, "реки" на дорогах и вырванные деревья Северо-Крымский канал мелеет: хватит ли Крыму воды в водохранилищах
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анатолий копачевский, крым, вода в крыму, водохранилища крыма, симферопольское водохранилище, водохранилище, климат, погода в крыму, мнения, общество, новости крыма
Зачем для защиты Крыма нужен "план Сталина" – эксперты

Копачевский: Крыму нужен "план Сталина" для защиты от циклонов, засухи и наводнений

20:36 05.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВодохранилище озерного типа Юбилейное
Водохранилище озерного типа Юбилейное - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Крыму для защиты от циклонов в условиях изменяющегося климата с ярко выраженными наводнениями и засухами необходимо строить перехватывающие водохранилища и пруды для сбора воды, а также высаживать "разумные лесополосы", вернувшись к нереализованному советскому "плану Сталина". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.
По словам Копачевского, климат меняется: "более резко выраженными становятся засухи и наводнения", и нужно действовать уже сейчас, чтобы подготовиться к глобальным изменениям через 20-30 лет. В частности, задуматься о сборе воды.
"Нам нужны перехватывающие пруды и водохранилища, которые смогут эту воду перехватывать, и чтобы водный ресурс, соответственно, был сохранен на период засушливости", – сказал Копачевский.
Эти пруды и водохранилища спасут Крым в маловодные годы, добавил он, тогда как сегодня, по словам Копачевского, вода, которая собирается в водохранилищах естественного стока, в периоды дождей бесхозяйственно сбрасывается в огромных количествах.
Так, например, с начала года только из Симферопольского водохранилища по руслу реки Салгир был сброшен 31 млн кубометров драгоценного ресурса – это сравнимо с емкостью самого водохранилища, проектный объем которого 36 миллионов, отметил эксперт.

"То есть мы фактически за первое полугодие сбросили полное водохранилище по руслу Салгира, в сторону Сиваша. При этом нынешний год нельзя считать многоводным – он средней водообильности. В многоводный год мы сбрасываем еще в два раза больше – порядка 60 млн кубометров. И этих объемов нам на в последующие шесть лет как раз и может не хватать", – пояснил эксперт.

Кроме того, чтобы смягчить резкие скачки погоды в Крыму с надвижением циклонов, необходимо засаживать полуостров большим количеством лесополос, "причем не локально, в одном месте, а по всему пути движения циклона", сказал Копачевский.
"Вернуться надо, что называется, к плану Сталина, когда предполагалась разумная запроектированная система лесополос – многорядных зеленых насаждений, специальным образом продуманная, исходя из ландшафта всего Советского Союза. Программа была свернута в 1953 году. Но сам факт того, что она была разработана и должна была изменить климат и сделать его более мягким, важно. Если мы предполагаем, что к 2030 – 2050 годам начнутся серьезные климатические процессы, то уже сейчас надо готовиться. И локально, на региональном уровне, и на федеральном", – заявил эксперт.
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