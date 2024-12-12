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Аэропорты в Крыму и на юге России получат поддержку на 10,5 млрд
Аэропорты в Крыму и на юге России получат поддержку на 10,5 млрд - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Аэропорты в Крыму и на юге России получат поддержку на 10,5 млрд
Правительство дополнительно выделило более 10,5 млрд рублей на поддержку аэропортов на юге и в центре России, закрытых в целях безопасности с 2022 года. Об этом РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T09:52
2024-12-12T09:52
2024-12-12T09:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Правительство дополнительно выделило более 10,5 млрд рублей на поддержку аэропортов на юге и в центре России, закрытых в целях безопасности с 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.Речь идет о поддержке аэропортов в Симферополе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов.Уточняется, что в июне 2024 года на эти цели правительством было направлено более 3,9 млрд, в 2023 году – более 8 млрд рублей, в 2022 году – около 7 млрд рублей.Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. С тех пор правительство финансово поддерживает закрытые авиагавани. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аэропорт Симферополь и "Черноморнефтегаз" освободили от налога из-за СВОКрым адаптировался к отсутствию авиасообщения – КонстантиновПутин наградил орденом Дружбы гендиректора аэропорта Симферополя Плаксина
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Аэропорты в Крыму и на юге России получат поддержку на 10,5 млрд
Правительство выделило 10,5 млрд рублей на поддержку закрытых из-за СВО аэропортов России
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Правительство дополнительно выделило более 10,5 млрд рублей на поддержку аэропортов на юге и в центре России, закрытых в целях безопасности с 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
"Выделенные средства пойдут на частичную компенсацию расходов по обычным видам деятельности за апрель – ноябрь 2024 года", - сказано в сообщении.
Речь идет о поддержке аэропортов в Симферополе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов.
Уточняется, что в июне 2024 года на эти цели правительством было направлено более 3,9 млрд, в 2023 году – более 8 млрд рублей, в 2022 году – около 7 млрд рублей.
Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. С тех пор правительство финансово поддерживает закрытые авиагавани.
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