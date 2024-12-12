https://crimea.ria.ru/20241212/aeroporty-v-krymu-i-na-yuge-rossii-poluchat-podderzhku-na-105-mlrd-1142570288.html

Аэропорты в Крыму и на юге России получат поддержку на 10,5 млрд

Аэропорты в Крыму и на юге России получат поддержку на 10,5 млрд - РИА Новости Крым, 12.12.2024

Аэропорты в Крыму и на юге России получат поддержку на 10,5 млрд

Правительство дополнительно выделило более 10,5 млрд рублей на поддержку аэропортов на юге и в центре России, закрытых в целях безопасности с 2022 года. Об этом РИА Новости Крым, 12.12.2024

2024-12-12T09:52

2024-12-12T09:52

2024-12-12T09:52

крым

аэропорт симферополь

аэропорт

правительство россии

авиация

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Правительство дополнительно выделило более 10,5 млрд рублей на поддержку аэропортов на юге и в центре России, закрытых в целях безопасности с 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.Речь идет о поддержке аэропортов в Симферополе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов.Уточняется, что в июне 2024 года на эти цели правительством было направлено более 3,9 млрд, в 2023 году – более 8 млрд рублей, в 2022 году – около 7 млрд рублей.Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. С тех пор правительство финансово поддерживает закрытые авиагавани. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аэропорт Симферополь и "Черноморнефтегаз" освободили от налога из-за СВОКрым адаптировался к отсутствию авиасообщения – КонстантиновПутин наградил орденом Дружбы гендиректора аэропорта Симферополя Плаксина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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