https://crimea.ria.ru/20240414/krym-adaptirovalsya-k-otsutstviyu-aviasoobscheniya--konstantinov-1136538467.html
Крым адаптировался к отсутствию авиасообщения – Константинов
Крым адаптировался к отсутствию авиасообщения – Константинов - РИА Новости Крым, 14.04.2024
Крым адаптировался к отсутствию авиасообщения – Константинов
Крым адаптировался к отсутствию авиасообщения, выстроены новые транспортные маршруты, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 14.04.2024
2024-04-14T08:48
2024-04-14T08:48
2024-04-14T08:49
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
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новый аэропорт "симферополь"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Крым адаптировался к отсутствию авиасообщения, выстроены новые транспортные маршруты, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.Авиасообщение с полуостровом приостановили в целях безопасности после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.При этом, по его словам, в Крыму ждут когда заработает аэропорт и появятся новые маршруты, связывающие полуостров с остальной Россией."Все это обязательно будет и пойдет в плюс нашему экономическому развитию", - подчеркнул глава парламента.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), крым, новости крыма, авиация, аэропорт, новый аэропорт "симферополь", аэропорт симферополь, туризм в крыму
Крым адаптировался к отсутствию авиасообщения – Константинов
Крым адаптировался к отсутствию авиасообщения – глава крымского парламента
08:48 14.04.2024 (обновлено: 08:49 14.04.2024)