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Крым адаптировался к отсутствию авиасообщения – Константинов - РИА Новости Крым, 14.04.2024
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Крым адаптировался к отсутствию авиасообщения – Константинов
Крым адаптировался к отсутствию авиасообщения – Константинов - РИА Новости Крым, 14.04.2024
Крым адаптировался к отсутствию авиасообщения – Константинов
Крым адаптировался к отсутствию авиасообщения, выстроены новые транспортные маршруты, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 14.04.2024
2024-04-14T08:48
2024-04-14T08:49
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
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авиация
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туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Крым адаптировался к отсутствию авиасообщения, выстроены новые транспортные маршруты, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.Авиасообщение с полуостровом приостановили в целях безопасности после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.При этом, по его словам, в Крыму ждут когда заработает аэропорт и появятся новые маршруты, связывающие полуостров с остальной Россией."Все это обязательно будет и пойдет в плюс нашему экономическому развитию", - подчеркнул глава парламента.
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владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), крым, новости крыма, авиация, аэропорт, новый аэропорт "симферополь", аэропорт симферополь, туризм в крыму
Крым адаптировался к отсутствию авиасообщения – Константинов

Крым адаптировался к отсутствию авиасообщения – глава крымского парламента

08:48 14.04.2024 (обновлено: 08:49 14.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание Госсовета республики Крым
Здание Госсовета республики Крым - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Крым адаптировался к отсутствию авиасообщения, выстроены новые транспортные маршруты, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Авиасообщение с полуостровом приостановили в целях безопасности после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.
"Крым смог переориентировать логистические пути и адаптироваться к отсутствию авиасообщения. Наш опыт показал, что экономика, туризм — все отрасли устояли, адаптировались к новой реальности", - сказал Константинов.
При этом, по его словам, в Крыму ждут когда заработает аэропорт и появятся новые маршруты, связывающие полуостров с остальной Россией.
"Все это обязательно будет и пойдет в плюс нашему экономическому развитию", - подчеркнул глава парламента.
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