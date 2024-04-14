https://crimea.ria.ru/20240414/krym-adaptirovalsya-k-otsutstviyu-aviasoobscheniya--konstantinov-1136538467.html

Крым адаптировался к отсутствию авиасообщения – Константинов

Крым адаптировался к отсутствию авиасообщения – Константинов - РИА Новости Крым, 14.04.2024

Крым адаптировался к отсутствию авиасообщения – Константинов

Крым адаптировался к отсутствию авиасообщения, выстроены новые транспортные маршруты, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 14.04.2024

2024-04-14T08:48

2024-04-14T08:48

2024-04-14T08:49

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

крым

новости крыма

авиация

аэропорт

новый аэропорт "симферополь"

аэропорт симферополь

туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Крым адаптировался к отсутствию авиасообщения, выстроены новые транспортные маршруты, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.Авиасообщение с полуостровом приостановили в целях безопасности после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.При этом, по его словам, в Крыму ждут когда заработает аэропорт и появятся новые маршруты, связывающие полуостров с остальной Россией."Все это обязательно будет и пойдет в плюс нашему экономическому развитию", - подчеркнул глава парламента.

https://crimea.ria.ru/20240322/vozobnovlena-prodazha-biletov-na-poezda-iz-peterburga-v-krym-na-may-iyun-1135933178.html

крым

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2024

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