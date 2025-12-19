https://crimea.ria.ru/20251219/putin-rasskazal-ob-ekonomicheskoy-situatsii-v-rossii-1151821291.html
Путин рассказал об экономической ситуации в России
2025-12-19T13:06
2025-12-19T13:06
2025-12-19T13:06
владимир путин (политик)
россия
экономика
прямая линия с президентом
прямая линия с владимиром путиным
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/13/1151820423_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_27679b4df706c01652d0f19702828ebb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. За три года экономика РФ выросла на 9,7%, что значительно превышает показатели европейских стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках программы "Итоги года" в пятницу.При этом, по словам Путина, рост в 1% в текущем году является осознанным действием со стороны правительства и Центробанка. Это связанно с таргетированием инфляции.Также он отметил рост промышленного производства на 1%, обрабатывающей промышленности – на 3,1%. Производство сельскохозяйственной продукции выросло на 3,3%. По жилищному строительству в этом году ожидается небольшое снижение, но все-таки показатель хороший: 103-105 миллионов квадратных метров.Также президент отметил рост международных резервов Центрабанка, низкий размер госдолга и достигнуть сбалансированности бюджета с качеством этой балансировки на уровне 2021 года.Президента России Владимир Путин 19 декабря отвечает на вопросы журналистов и россиян в рамках программы "Итоги года с Владимиром Путиным". К участию приглашены несколько сотен журналистов, включая иностранных репортеров, а также представители федеральных телеканалов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к началу программы от граждан РФ поступило более трех млн вопросов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин дал инфляционный прогноз по итогам 2025 годаРоссия занимает первое место в Европе по объему ВВП – ПутинПутин оценил рост ВВП в 2025 году
россия
Экономика России остается устойчивой и растет – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. За три года экономика РФ выросла на 9,7%, что значительно превышает показатели европейских стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках программы "Итоги года" в пятницу.
"Рост ВВП составляет 1%, но если взять за трехлетку последнюю, такой счет тоже является вполне корректным, то общий рост 9,7%. В это же время рост в Еврозоне был 3,1%", – сказал президент.
При этом, по словам Путина, рост в 1% в текущем году является осознанным действием со стороны правительства и Центробанка. Это связанно с таргетированием инфляции.
"И нужно отметить, что в целом эту задачу удается решать, потому что была поставлена цель снизить инфляцию хотя бы до 6%, но судя по всему, каждый год она будет меньше 6%, 5,7-5,8%. Но снижение темпов экономического роста – это сознательный шаг, плата за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей", – пояснил российский лидер.
Также он отметил рост промышленного производства на 1%, обрабатывающей промышленности – на 3,1%. Производство сельскохозяйственной продукции выросло на 3,3%. По жилищному строительству в этом году ожидается небольшое снижение, но все-таки показатель хороший: 103-105 миллионов квадратных метров.
"Нам удается сохранить хорошие темпы повышения реальной заработной платы. Рост реальных зарплат за год составит 4,5 процента. Они не такие большие, как в прошлом году, но все-таки, на мой взгляд, хорошие…Уровень безработицы в прошлом году находился на исторически минимальном уровне, 2,5%. В этом году он стал еще ниже, 2,2%. В целом это очень хорошие показатели", – считает Путин.
Также президент отметил рост международных резервов Центрабанка, низкий размер госдолга и достигнуть сбалансированности бюджета с качеством этой балансировки на уровне 2021 года.
"И это очень важный показатель устойчивости экономики и финансовой системы страны. Это значит, что нам в полном объеме удастся решать вопросы, связанные с выполнением социальных обязательств перед населением, решать вопросы развития в рамках национальных проектов, достигать цели технологического развития. И обеспечить, безусловно, потребности вооруженных сил. Все это вместе, повторю еще раз, говорит об устойчивости экономики и финансовой системы, которые полностью находятся под контролем правительства и Центрального банка", – подытожил глава государства.
Президента России Владимир Путин 19 декабря отвечает на вопросы журналистов и россиян в рамках программы "Итоги года с Владимиром Путиным". К участию приглашены несколько сотен журналистов, включая иностранных репортеров, а также представители федеральных телеканалов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к началу программы от граждан РФ поступило более трех млн вопросов.
