Путин рассказал об экономической ситуации в России

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. За три года экономика РФ выросла на 9,7%, что значительно превышает показатели европейских стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках программы "Итоги года" в пятницу.При этом, по словам Путина, рост в 1% в текущем году является осознанным действием со стороны правительства и Центробанка. Это связанно с таргетированием инфляции.Также он отметил рост промышленного производства на 1%, обрабатывающей промышленности – на 3,1%. Производство сельскохозяйственной продукции выросло на 3,3%. По жилищному строительству в этом году ожидается небольшое снижение, но все-таки показатель хороший: 103-105 миллионов квадратных метров.Также президент отметил рост международных резервов Центрабанка, низкий размер госдолга и достигнуть сбалансированности бюджета с качеством этой балансировки на уровне 2021 года.Президента России Владимир Путин 19 декабря отвечает на вопросы журналистов и россиян в рамках программы "Итоги года с Владимиром Путиным". К участию приглашены несколько сотен журналистов, включая иностранных репортеров, а также представители федеральных телеканалов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к началу программы от граждан РФ поступило более трех млн вопросов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин дал инфляционный прогноз по итогам 2025 годаРоссия занимает первое место в Европе по объему ВВП – ПутинПутин оценил рост ВВП в 2025 году

