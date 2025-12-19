https://crimea.ria.ru/20251219/stat-svoim-kak-v-krymu-idet-nabor-na-sluzhbu-po-kontraktu-1151826582.html

Стать СВОим: как в Крыму идет набор на службу по контракту

Стать СВОим: как в Крыму идет набор на службу по контракту

Жители Крыма активно заключают контракты с Минобороны РФ. В пунктах отбора постоянно идет отбор кандидатов. Приходят люди с разным уровнем образования, в... РИА Новости Крым, 19.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым, Марина Ананьева. Жители Крыма активно заключают контракты с Минобороны РФ. В пунктах отбора постоянно идет отбор кандидатов. Приходят люди с разным уровнем образования, в возрастной категории от 18 до 60 лет. И каждый, совместно со специалистом, выбирает себе будущую военную профессию по душе и по знаниям. Об этом сообщил начальник пункта отбора на военную службу по контракту Республики Крым подполковник Сергей Каштанов.Военнослужащим-контрактникам положены различные социальные гарантии. Их перечень довольно обширный и объединяет в себе как федеральные, так и региональные льготы. Также заключивший контракт может получить единовременную выплату в размере 2,2 миллиона рублей.Так, региональная единовременная выплата составляет 800 тысяч рублей, федеральная – 400 тысяч. Кроме того, военнослужащий по контракту может принять решение о получении денежной компенсации в размере 1 миллиона рублей взамен земельного участка.Он добавил, что все кандидаты проходят медицинский осмотр. Затем следует боевая подготовка в зависимости от специальности – от двух недель до месяца. Несколько таких учебных центров расположены в Крыму. Абсолютно все контрактники обеспечиваются новой экипировкой, резюмировал Каштанов.По словам 19-летнего Дениса из Крыма, защищать Родину – его призвание. Многие его родственники-мужчины сейчас находятся в зоне СВО. А он всегда знал, что хочет продолжить военную традицию. Молодой человек мечтает стать разведчиком.Ранее сообщалось, что контракт с Минобороны РФ в этом году заключили более 400 тысяч граждан России. Практически все они моложе 40 лет и имеют высшее образование.Также военнослужащие-контрактники, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения и вооруженных провокаций на территориях приграничных регионов, будут получать ежемесячные компенсационные выплаты в размере 100% пенсии за выслугу лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Расширены меры поддержки участников СВО и их семей"Расслабляться нельзя": власти Крыма оценили угрозу безопасности регионаЧто поразило наставников программы "Герои Крыма"

