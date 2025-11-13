Рейтинг@Mail.ru
Отражавшие атаки ВСУ в приграничных районах получат ежемесячные выплаты - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Отражавшие атаки ВСУ в приграничных районах получат ежемесячные выплаты
Отражавшие атаки ВСУ в приграничных районах получат ежемесячные выплаты - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Отражавшие атаки ВСУ в приграничных районах получат ежемесячные выплаты
Военнослужащие-контрактники, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения и вооруженных провокаций на территориях приграничных регионов, будут... РИА Новости Крым, 13.11.2025
2025-11-13T10:53
2025-11-13T10:53
правительство россии
новости
выплаты и компенсации
ветераны
служба по контракту
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143347184_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_35f0a6fb5d0dc4c9b7701b2597ce706e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Военнослужащие-контрактники, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения и вооруженных провокаций на территориях приграничных регионов, будут получать ежемесячные компенсационные выплаты в размере 100% пенсии за выслугу лет. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.Уточняется, что речь о военнослужащих, которые до заключения контракта с Минобороны были пенсионерами различных силовых структур. Ранее, после заключения контракта, они теряли право на получение такой пенсии. Теперь будут получать ее в виде компенсационных выплат.Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 6 августа 2024 года, уточнили в кабмине.
Отражавшие атаки ВСУ в приграничных районах получат ежемесячные выплаты

Отражавшим атаки ВСУ в приграничных районах контрактникам будут выплачивать компенсации

10:53 13.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодготовка контрактников в ВС РФ
Подготовка контрактников в ВС РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Военнослужащие-контрактники, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения и вооруженных провокаций на территориях приграничных регионов, будут получать ежемесячные компенсационные выплаты в размере 100% пенсии за выслугу лет. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.
Уточняется, что речь о военнослужащих, которые до заключения контракта с Минобороны были пенсионерами различных силовых структур. Ранее, после заключения контракта, они теряли право на получение такой пенсии. Теперь будут получать ее в виде компенсационных выплат.
"Обеспечить контрактникам компенсационные выплаты в размере 100% пенсии за выслугу лет правительству поручил президент. Вначале такие выплаты были установлены для участников СВО, а теперь устанавливаются для тех, кто отражал атаки вооруженных формирований Украины в приграничных регионах", - говорится в сообщении.
Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 6 августа 2024 года, уточнили в кабмине.
Лента новостейМолния