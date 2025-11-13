Отражавшие атаки ВСУ в приграничных районах получат ежемесячные выплаты

https://crimea.ria.ru/20251113/otrazhavshie-ataki-vsu-v-prigranichnykh-rayonakh-poluchat-ezhemesyachnye-vyplaty-1150862184.html
2025-11-13T10:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Военнослужащие-контрактники, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения и вооруженных провокаций на территориях приграничных регионов, будут получать ежемесячные компенсационные выплаты в размере 100% пенсии за выслугу лет. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.Уточняется, что речь о военнослужащих, которые до заключения контракта с Минобороны были пенсионерами различных силовых структур. Ранее, после заключения контракта, они теряли право на получение такой пенсии. Теперь будут получать ее в виде компенсационных выплат.Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 6 августа 2024 года, уточнили в кабмине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
