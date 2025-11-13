https://crimea.ria.ru/20251113/otrazhavshie-ataki-vsu-v-prigranichnykh-rayonakh-poluchat-ezhemesyachnye-vyplaty-1150862184.html

Отражавшие атаки ВСУ в приграничных районах получат ежемесячные выплаты

Отражавшие атаки ВСУ в приграничных районах получат ежемесячные выплаты - РИА Новости Крым, 13.11.2025

Отражавшие атаки ВСУ в приграничных районах получат ежемесячные выплаты

Военнослужащие-контрактники, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения и вооруженных провокаций на территориях приграничных регионов, будут... РИА Новости Крым, 13.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Военнослужащие-контрактники, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения и вооруженных провокаций на территориях приграничных регионов, будут получать ежемесячные компенсационные выплаты в размере 100% пенсии за выслугу лет. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.Уточняется, что речь о военнослужащих, которые до заключения контракта с Минобороны были пенсионерами различных силовых структур. Ранее, после заключения контракта, они теряли право на получение такой пенсии. Теперь будут получать ее в виде компенсационных выплат.Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 6 августа 2024 года, уточнили в кабмине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

