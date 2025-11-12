https://crimea.ria.ru/20251112/chto-porazilo-nastavnikov-programmy-geroi-kryma-1150843505.html

Что поразило наставников программы "Герои Крыма"

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Наставники программы "Герои Крыма" отмечают у ее участников ряд качеств, которые есть далеко не у всех управленцев - это умение быстро принять единственно верное решение. Об этом в ходе заседания президиума Госсовета Крыма рассказал заместитель председателя Совета Министров Крыма Альберт Куршутов.Он отметил, что в программе "Герои Крыма" участвуют 32 кавалера ордена Мужества, из них десять - дважды, 12 кавалеров ордена "За заслуги перед Отечеством", 31 обладатель медалей "За отвагу", "За храбрость", а также других государственных наград. Это кадровые военные, военнослужащие по контракту, мобилизованные, добровольцы, сотрудники Росгвардии и сотрудники спецслужб. По составу - солдаты, матросы, сержанты, младшие офицеры, старшие офицеры. Средний возраст победителей отбора - 37 лет.При этом их наставники отметили, что опыт, полученный участниками программы в ходе СВО, дает им ряд преимуществ.Для участия в программе было подано более 900 заявок, в очном проекте, который действует сейчас, принимают участие 22 участника СВО, они на сегодняшний день уже прошли модуль обучения и прикреплены к наставникам – чиновникам различных ведомств и министерств. Затем их ждет второй модуль, который, по словам Куршутова, будет касаться экономики и финансов. После - очередная стажировка."Максимальная задача - подготовить управленцев, которые смогут в реальной жизни прийти на государственную муниципальную службу и заведомо занять руководящие должности. Для этого мы сначала адаптировали ребят к мирной жизни, настроили на те задачи, которые перед ними будут стоять в дальнейшем. После этого они прошли теоретический курс и сегодня самое главное - всю эту теорию сопоставить с практикой", - сказал заместитель председателя Совета министров республики.При этом участников программы не ограничивают, они могут специализироваться как на госслужбе, так и в муниципалитетах."У нас стоит задача - 90% из выпускников этой кадровой программы должны быть трудоустроены на управляющие должности органа государственной муниципальной власти. То есть, это та задача, которая перед нами стоит. У нас нет права на ошибку", - сказал Куршутов.В свою очередь председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов обозначил, что наставничество для участников программы не должно заканчиваться с окончанием периода учебы."У нас двойной уровень ответственности, чтобы человек, которого мы заводим во власть, ни в коем случае не был дискредитирован, чтобы он не оступился, не ошибся по незнанию, по неопытности или по какому-то субъективному факту. Если мы ведем человека, его нужно сопровождать. … Эта программа должна сопровождаться не до назначения на должность, а постоянно", - сказал он.В декабре 2024 года президент России Владимир Путин дал старт федеральному проекту "Время героев". В феврале 2025 года глава Крыма Сергей Аксенов объявил о начале региональной кадровой программе "Герои Крыма".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ветеран СВО избран главой администрации сельского поселения"СВОе дело": в Симферополе прошла стратегическая сессияПобедителями программы "Герои Крыма" стали 57 участников СВО – Аксенов

