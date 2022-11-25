https://crimea.ria.ru/20221125/rasslablyatsya-nelzya-vlasti-kryma-otsenili-ugrozu-bezopasnosti-regiona-1125546535.html

"Расслабляться нельзя": власти Крыма оценили угрозу безопасности региона

"Расслабляться нельзя": власти Крыма оценили угрозу безопасности региона - РИА Новости Крым, 25.11.2022

"Расслабляться нельзя": власти Крыма оценили угрозу безопасности региона

Дислоцированная в Херсонской области на левом берегу Днепра группировка российских войск обеспечена всем необходимым, чтобы остановить врага в случае его... РИА Новости Крым, 25.11.2022

2022-11-25T15:06

2022-11-25T15:06

2022-11-25T15:06

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

безопасность республики крым и севастополя

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Дислоцированная в Херсонской области на левом берегу Днепра группировка российских войск обеспечена всем необходимым, чтобы остановить врага в случае его попытки наступления на Крым, однако необходимо сохранять максимальную бдительность, заявил глава парламента республики Владимир Константинов.В то же время глава Госсовета республики призвал "не расслабляться", поскольку "мы имеем дело не просто с преступным, а с безумно преступным режимом"."Внесудебные расправы, расстрелы пленных… Этот режим способен на все, он будет делать то, что мы им позволим. Поэтому уповаем на бдительность силовых структур и надеемся, что все защищено, но бдительность терять нельзя", – отметил он.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что военных угроз для региона на данный момент нет, органы власти и оборонные ведомства работают над обеспечением полной безопасности полуострова.

https://crimea.ria.ru/20221125/v-armyanske-rabotaet-pvo-1125535845.html

крым

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2022

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владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), безопасность республики крым и севастополя, крым