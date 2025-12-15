Рейтинг@Mail.ru
Путин постановил отпраздновать 2650-летие основания Керчи - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Путин постановил отпраздновать 2650-летие основания Керчи
Путин постановил отпраздновать 2650-летие основания Керчи - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Путин постановил отпраздновать 2650-летие основания Керчи
Президент России Владимир Путин постановил отпраздновать в 2030 году 2650-летие основания Керчи, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T19:28
2025-12-15T19:28
керчь
новости крыма
праздники и памятные даты
крым
владимир путин (политик)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин постановил отпраздновать в 2030 году 2650-летие основания Керчи, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Региональным властям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования, отмечается в указе.Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 15 декабря.
керчь
крым
керчь, новости крыма, праздники и памятные даты, крым, владимир путин (политик)
Путин постановил отпраздновать 2650-летие основания Керчи

Путин постановил отпраздновать 2650-летие основания Керчи в 2030 году

19:28 15.12.2025
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Керчь
Города России. Керчь - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин постановил отпраздновать в 2030 году 2650-летие основания Керчи, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В связи с исполняющимся в 2030 году 2650-летием основания города Керчи Республика Крым постановляю: 1. Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2030 году 2650-летия основания города Керчи Республика Крым", – сказано в документе.
Региональным властям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования, отмечается в указе.
Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 15 декабря.
КерчьНовости КрымаПраздники и памятные датыКрымВладимир Путин (политик)
 
