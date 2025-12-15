https://crimea.ria.ru/20251215/putin-postanovil-otprazdnovat-2650-letie-osnovaniya-kerchi-1151691214.html

Путин постановил отпраздновать 2650-летие основания Керчи

керчь

новости крыма

праздники и памятные даты

крым

владимир путин (политик)

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин постановил отпраздновать в 2030 году 2650-летие основания Керчи, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Региональным властям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования, отмечается в указе.Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 15 декабря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ратифицировал соглашение России и Индии о военном взаимодействииСамозанятые в России будут оформлять больничныеПутин расширил запрет на применение обязательных работ

