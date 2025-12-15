https://crimea.ria.ru/20251215/putin-postanovil-otprazdnovat-2650-letie-osnovaniya-kerchi-1151691214.html
Путин постановил отпраздновать 2650-летие основания Керчи
Путин постановил отпраздновать 2650-летие основания Керчи - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Путин постановил отпраздновать 2650-летие основания Керчи
Президент России Владимир Путин постановил отпраздновать в 2030 году 2650-летие основания Керчи, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T19:28
2025-12-15T19:28
2025-12-15T19:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин постановил отпраздновать в 2030 году 2650-летие основания Керчи, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Региональным властям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования, отмечается в указе.Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 15 декабря.
Путин постановил отпраздновать 2650-летие основания Керчи
Путин постановил отпраздновать 2650-летие основания Керчи в 2030 году