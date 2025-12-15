https://crimea.ria.ru/20251215/v-rossii-uzhestochat-kontrol-za-finansami-podozrevaemykh-v-ekstremizme-1151689025.html
В России ужесточат контроль за финансами подозреваемых в экстремизме
2025-12-15T18:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, который усиливает контроль за финансовыми операциями физических лиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Согласно закону, граждане, включенные в соответствующий перечень, сохраняют право использовать деньги и иное имущество для обеспечивания своей жизнедеятельности и содержания совместно проживающих членов семьи, не имеющих самостоятельных доходов. Речь идет о получении и расходовании заработной платы, пенсий, стипендии, пособий и других социальных выплат. При этом предельный размер таких расходов установлен правительство по согласованию с Банком России и составляет 10 тысяч рублей на одного члена семьи.Закон предоставляет правительству право определить виды иного дохода, который граждане из перечня смогут расходовать для тех же целей. Такие операции необходимо будет согласовывать с Росфинмониторингом. Для этого потребуется подать заявление с указанием планируемых операций, а также банков и счетов, через которые они будут проводиться.Физические лица, чьи денежные средства заморожены или заблокированы, помимо получения ежемесячного гуманитарного пособия, смогут уплачивать налоги, штрафы и другие обязательные платежи. Для этого им нужно будет подать заявление в межведомственную комиссию по противодействию финансирования терроризма и экстремизма с указанием планируемых операций, а также используемых банков и счетов.Если проведений операций через банковский счет невозможно, это необходимо обоснованно указать в заявлении в Росфинмониторинг или межведомственную комиссию, описав способы совершения операций в таком случае. При удовлетворении заявлений может быт ограничено количество используемых банковских счетов либо способы проведения операций, если они осуществляются без банковского счета.Закон также предусматривает приостановку операций физических лиц, находящихся в розыске и в отношении которых есть сведения о причастности к экстремизму или терроризму. Кроме того, будут приостанавливаться операции по банковским счетам и иные операции с деньгами или имуществом организаций и лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к диверсионной деятельности.Срок применения мер по блокированию активов сокращается: они должны вводиться не позднее 24 часов со дня размещения на сайте Росфинмониторинга информации о включении организации или физического лица в соответствующий перечень. Ранее такой срок составлял один рабочий день.Также закон закрепляет требование о замораживании денежных средств и иного имущества лиц, указанных в резолюциях Совета безопасности ООН, без предварительного уведомления и в отношении всего имущества. Эта норма вводится в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).Закон вступает в силу со дня его официального опубликования за исключение отдельных положений. Так, норма о праве правительства устанавливать виды иного дохода начнет действовать через 90 дней после публикации закона; положения о лицах в розыске и сроках блокировки активов – через 180 дней; требования о проведении операций через счета, разрешенные Росфинмониторингом или межведомственной комиссией, – через 420 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ратифицировал соглашение России и Индии о военном взаимодействииСамозанятые в России будут оформлять больничныеПутин расширил запрет на применение обязательных работ
