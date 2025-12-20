Рейтинг@Mail.ru
В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за погоды
В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за погоды
В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за погоды - РИА Новости Крым, 20.12.2025
В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за погоды
Экстренное предупреждение объявлено в Симферополе на 20-21 декабря из-за тумана при видимости 200-500 метров. Об этом сообщает республиканский главк МЧС. РИА Новости Крым, 20.12.2025
2025-12-20T17:47
2025-12-20T17:47
гу мчс рф по республике крым
крымская погода
погода в крыму
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение объявлено в Симферополе на 20-21 декабря из-за тумана при видимости 200-500 метров. Об этом сообщает республиканский главк МЧС.Спасатели предупреждают о возможном увеличении количества ДТП, нарушении транспортного сообщения, затруднении движения автотранспорта, особенно на участках горных перевалов.МЧС рекомендует крымчанам и гостям полуострова соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горы и леса, аккуратно передвигаться по улицам и дорогам, надевать одежду со светоотражающими элементами.Водителям следует быть предельно осторожными, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
крым
гу мчс рф по республике крым, крымская погода, погода в крыму, крым, новости крыма
В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за погоды

В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за тумана при видимости 200-500 метров

17:47 20.12.2025
 
Туман в горах
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение объявлено в Симферополе на 20-21 декабря из-за тумана при видимости 200-500 метров. Об этом сообщает республиканский главк МЧС.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 17 часов 20 декабря, ночью и утром 21 декабря в Симферополе сохранится туман при видимости 200-500 метров", – говорится в сообщении.
Спасатели предупреждают о возможном увеличении количества ДТП, нарушении транспортного сообщения, затруднении движения автотранспорта, особенно на участках горных перевалов.
МЧС рекомендует крымчанам и гостям полуострова соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горы и леса, аккуратно передвигаться по улицам и дорогам, надевать одежду со светоотражающими элементами.
Водителям следует быть предельно осторожными, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
ГУ МЧС РФ по Республике Крым, Крымская погода, Погода в Крыму, Крым, Новости Крыма
 
