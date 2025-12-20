https://crimea.ria.ru/20251220/v-krymu-obyavili-ekstrennoe-preduprezhdenie-iz-za-pogody-1151848204.html
В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за погоды
В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за погоды - РИА Новости Крым, 20.12.2025
В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за погоды
Экстренное предупреждение объявлено в Симферополе на 20-21 декабря из-за тумана при видимости 200-500 метров. Об этом сообщает республиканский главк МЧС. РИА Новости Крым, 20.12.2025
2025-12-20T17:47
2025-12-20T17:47
2025-12-20T17:47
гу мчс рф по республике крым
крымская погода
погода в крыму
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0b/1141772874_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c4c3e3231d25cb0616914fd19176bc7c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение объявлено в Симферополе на 20-21 декабря из-за тумана при видимости 200-500 метров. Об этом сообщает республиканский главк МЧС.Спасатели предупреждают о возможном увеличении количества ДТП, нарушении транспортного сообщения, затруднении движения автотранспорта, особенно на участках горных перевалов.МЧС рекомендует крымчанам и гостям полуострова соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горы и леса, аккуратно передвигаться по улицам и дорогам, надевать одежду со светоотражающими элементами.Водителям следует быть предельно осторожными, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251219/na-vykhodnykh-k-krymu-nachnet-podbiratsya-kholodnaya-frontalnaya-sistema-1151822189.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0b/1141772874_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1bf199aceb490038d084f24521d278d0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гу мчс рф по республике крым, крымская погода, погода в крыму, крым, новости крыма
В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за погоды
В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за тумана при видимости 200-500 метров
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение объявлено в Симферополе на 20-21 декабря из-за тумана при видимости 200-500 метров. Об этом сообщает республиканский главк МЧС.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 17 часов 20 декабря, ночью и утром 21 декабря в Симферополе сохранится туман при видимости 200-500 метров", – говорится в сообщении.
Спасатели предупреждают о возможном увеличении количества ДТП, нарушении транспортного сообщения, затруднении движения автотранспорта, особенно на участках горных перевалов.
МЧС рекомендует крымчанам и гостям полуострова соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горы и леса, аккуратно передвигаться по улицам и дорогам, надевать одежду со светоотражающими элементами.
Водителям следует быть предельно осторожными, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.