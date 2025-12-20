https://crimea.ria.ru/20251220/v-krym-spas-nazvali-samye-opasnye-gory-dlya-turistov-1151771043.html

В "КРЫМ-СПАС" назвали самые опасные горы для туристов

В "КРЫМ-СПАС" назвали самые опасные горы для туристов

Помощь специалистов "КРЫМ-СПАС" в уходящем году получили более 900 человек, из них 448 человек были спасены, в том числе 75 детей. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 20.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Помощь специалистов "КРЫМ-СПАС" в уходящем году получили более 900 человек, из них 448 человек были спасены, в том числе 75 детей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник ГКУ РК "Крымская республиканская аварийно-спасательная служба "КРЫМ-СПАС" Андрей Назаренко, подводя итоги работы ведомства в 2025 году. А также назвал назвал топ-5 самых опасных гор в Крыму.По словам Назаренко, за прошедший период уходящего 2025 года специалисты "КРЫМ-СПАС" выезжали 5 100 раз. Из них в горно-лесную местность более 300 раз и около 300 раз на техногенные аварии, уточнил он.Как правило, спасают людей в горах и лесах, часто это туристы летом, грибники осенью или просто отважные отдыхающие в любое время года, в том числе нетрезвые, рассказал гость эфира.Туристка повредила ногу в горах КрымаСогласно статистике, которую ведут в аварийно-спасательной службе, на первом месте в списке по частоте выездов значится гора Аю-Даг, или Медведь-гора, что между Ялтой и Алуштой, сказал собеседник."Думаю, потому, что там очень много всяких тропинок, которые никуда не ведут. Очень много идут на обрывы. Люди выходят днем, а уже когда темное время суток – не поймут, куда попали. На Аю-Даг было более 10 выездов", – рассказал спикер.На втором месте, по словам Назаренко, гора Сокол в окрестностях Судака."Многие, особенно летом, пытаются в тапочках покорить его. Но там свои нюансы, и потом наши ребята потихонечку их (туристов – ред.) спускают", – рассказал спасатель.Следующая в рейтинге – Долина Привидений, скалистое место на южном склоне горы Демерджи под Алуштой. По словам Назаренко, спасатели часто приходят там на помощь родителям с детьми."Частенько, особенно мамочки с детьми там почему-то попадают. Наверное, идут показать Долину Приведений и не рассчитывают время и силы. А в темное время суток, естественно, паника начинается. Но, в основном там все нормально", – отметил Назаренко.Двое взрослых с ребенком потерялись ночью на горе Демерджи в КрымуЧетвертое место в списке досталось водопаду Джур-Джур в ущелье Хапхал (в переводе с крымско-татарского языка – "Волчья пасть"), откуда тоже нередко спасают туристов с травмами."Идут туда, а там где-то не туда ступил, ногу подвернул и так далее. А "скорая" туда близко не подойдет. Наши ребята подъезжают, оказывают первую помощь, фиксируют конечности, выводят и выносят непосредственно к скорой помощи", – рассказал гость эфира.Замыкает пятерку "самых опасных мест" гора Бойка в Бахчисарайсксом районе, куда "зачем-то все время поднимаются, может, за сокровищами" искатели приключений, добавил он с иронией.Большую роль для походов в горы в Крыму играют туманы, заметил Назаренко."Туманы в Крыму обычное явление. Естественно, это затрудняет все: сразу дезориентация в пространстве. Ну и, если вышли засветло, то в темноте совершенно по-другому человек себя уже ведет, потому что не понимает некоторые моменты", – подытожил начальник спасательной службы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каждый шаг на грани риска: 11 лет герои "Крым-Спаса" на страже жизни Где в Крыму чаще всего травмируются туристы В Феодосии из горящего дома спасли маломобильную женщину – МЧС

