https://crimea.ria.ru/20251221/v-yaponii-proizoshlo-esche-odno-moschnoe-zemletryasenie-1151854948.html
В Японии произошло еще одно мощное землетрясение
В Японии произошло еще одно мощное землетрясение - РИА Новости Крым, 21.12.2025
В Японии произошло еще одно мощное землетрясение
В воскресенье возле японской префектуры Аомори произошло землетрясение магнитудой 5,5. РИА Новости Крым, 21.12.2025
2025-12-21T08:52
2025-12-21T08:52
2025-12-21T08:52
япония
новости
происшествия
природа
землетрясение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111750/24/1117502421_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_625f7e6a43cc7ff2a2f0dd1d4491bde7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. В воскресенье возле японской префектуры Аомори произошло землетрясение магнитудой 5,5.По данным Главного метеорологического агентства, подземные толчки были зафиксированы в 10:29 по местному времени (04.29 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров под водой. Сообщений о пострадавших и сбоев в работе расположенных в регионе АЭС нет.На прошлой неделе в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,7 – была объявлена угроза цунами. Серия поземных толчков была зафиксирована также после землетрясений магнитудой 5,7 (10 декабря) и 7,1 (8 декабря).В ноябре на побережье префектуры Иватэ в Японии была объявлена угроза цунами после землетрясения магнитудой 6,5. До этого у побережья страны произошло землетрясение магнитудой 5,6.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Началось или закончилось: как оценить землетрясение по первому ударуЛуна как триггер землетрясений на Земле: как это возможноУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения
япония
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111750/24/1117502421_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_ef3c7bfb2c98b0cdbec31336e7e4c39f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, новости, происшествия, природа, землетрясение
В Японии произошло еще одно мощное землетрясение
Еще одно мощное землетрясение зафиксировали в Японии