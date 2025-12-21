Рейтинг@Mail.ru
В Японии произошло еще одно мощное землетрясение - РИА Новости Крым, 21.12.2025
В Японии произошло еще одно мощное землетрясение
В Японии произошло еще одно мощное землетрясение - РИА Новости Крым, 21.12.2025
В Японии произошло еще одно мощное землетрясение
В воскресенье возле японской префектуры Аомори произошло землетрясение магнитудой 5,5. РИА Новости Крым, 21.12.2025
2025-12-21T08:52
2025-12-21T08:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. В воскресенье возле японской префектуры Аомори произошло землетрясение магнитудой 5,5.По данным Главного метеорологического агентства, подземные толчки были зафиксированы в 10:29 по местному времени (04.29 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров под водой. Сообщений о пострадавших и сбоев в работе расположенных в регионе АЭС нет.На прошлой неделе в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,7 – была объявлена угроза цунами. Серия поземных толчков была зафиксирована также после землетрясений магнитудой 5,7 (10 декабря) и 7,1 (8 декабря).В ноябре на побережье префектуры Иватэ в Японии была объявлена угроза цунами после землетрясения магнитудой 6,5. До этого у побережья страны произошло землетрясение магнитудой 5,6.
япония, новости, происшествия, природа, землетрясение
В Японии произошло еще одно мощное землетрясение

Еще одно мощное землетрясение зафиксировали в Японии

08:52 21.12.2025
 
© РИА Новости . Игорь Носов
Сейсмограф. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости . Игорь Носов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. В воскресенье возле японской префектуры Аомори произошло землетрясение магнитудой 5,5.
По данным Главного метеорологического агентства, подземные толчки были зафиксированы в 10:29 по местному времени (04.29 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров под водой. Сообщений о пострадавших и сбоев в работе расположенных в регионе АЭС нет.
На прошлой неделе в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,7 – была объявлена угроза цунами. Серия поземных толчков была зафиксирована также после землетрясений магнитудой 5,7 (10 декабря) и 7,1 (8 декабря).
В ноябре на побережье префектуры Иватэ в Японии была объявлена угроза цунами после землетрясения магнитудой 6,5. До этого у побережья страны произошло землетрясение магнитудой 5,6.
