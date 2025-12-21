В Японии произошло еще одно мощное землетрясение

https://crimea.ria.ru/20251221/v-yaponii-proizoshlo-esche-odno-moschnoe-zemletryasenie-1151854948.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. В воскресенье возле японской префектуры Аомори произошло землетрясение магнитудой 5,5.По данным Главного метеорологического агентства, подземные толчки были зафиксированы в 10:29 по местному времени (04.29 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров под водой. Сообщений о пострадавших и сбоев в работе расположенных в регионе АЭС нет.На прошлой неделе в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,7 – была объявлена угроза цунами. Серия поземных толчков была зафиксирована также после землетрясений магнитудой 5,7 (10 декабря) и 7,1 (8 декабря).В ноябре на побережье префектуры Иватэ в Японии была объявлена угроза цунами после землетрясения магнитудой 6,5. До этого у побережья страны произошло землетрясение магнитудой 5,6.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Началось или закончилось: как оценить землетрясение по первому ударуЛуна как триггер землетрясений на Земле: как это возможноУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения

