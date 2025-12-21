https://crimea.ria.ru/20251221/novosti-svo-armiya-rossii-gromit-protivnika-na-vsekh-frontakh-1151859273.html

Подразделения вооруженных сил России продолжают наносить удары по ВСУ на нескольких направлениях, в том числе в Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской,... РИА Новости Крым, 21.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Подразделения вооруженных сил России продолжают наносить удары по ВСУ на нескольких направлениях, в том числе в Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение противнику в районах пяти населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. Потери противника составили до 120 военнослужащих и девять автомобилей.Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение противнику в районах семи населенных пунктов Харьковской области и ДНР. Потери противника составили до 210 военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, бронетранспортеры и 14 автомобилей, два артиллерийских орудия. Уничтожены три склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Южная" заняли более выгодные позиции и нанесли поражение противнику в районах шести населенных пунктов ДНР. Потери противника составили до 215 военнослужащих, бронетранспортеры, 11 автомобилей, два артиллерийских орудия и РСЗО. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и склад горючего.Группировка войск "Центр" продолжила уничтожение окруженного противника в городе Димитров и зачистку населенного пункта Родинское ДНР. Поражение нанесено противнику в районах девяти населенных пунктов в ДНР и Днепропетровской области. Потери противника составили более 450 военнослужащих, танки, боевые бронированные машины, пикапы, орудие и станция радиоэлектронной разведки.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение в районах пяти населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Потери противника составили свыше 240 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей и гаубица М198. Уничтожен склад материальных средств.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение противнику в районе Орехова и Преображенки Запорожской области. Потери составили до 40 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция RADA.Средствами российской ПВО сбиты 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: ВС РФ бьют по энергетике и логистике киевских боевиковНа Украине разбиты энергообъекты и колонна военной техникиАрмия России освободила два населенных пункта в Сумской области и ДНР

Новости

