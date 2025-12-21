Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: армия России громит противника на всех фронтах - РИА Новости Крым, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251221/novosti-svo-armiya-rossii-gromit-protivnika-na-vsekh-frontakh-1151859273.html
Новости СВО: армия России громит противника на всех фронтах
Новости СВО: армия России громит противника на всех фронтах - РИА Новости Крым, 21.12.2025
Новости СВО: армия России громит противника на всех фронтах
Подразделения вооруженных сил России продолжают наносить удары по ВСУ на нескольких направлениях, в том числе в Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской,... РИА Новости Крым, 21.12.2025
2025-12-21T13:23
2025-12-21T13:29
новости сво
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
новые регионы россии
вооруженные силы россии
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1e/1134559636_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_daa614d30c9bfd6720b2e941a75be27f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Подразделения вооруженных сил России продолжают наносить удары по ВСУ на нескольких направлениях, в том числе в Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение противнику в районах пяти населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. Потери противника составили до 120 военнослужащих и девять автомобилей.Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение противнику в районах семи населенных пунктов Харьковской области и ДНР. Потери противника составили до 210 военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, бронетранспортеры и 14 автомобилей, два артиллерийских орудия. Уничтожены три склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Южная" заняли более выгодные позиции и нанесли поражение противнику в районах шести населенных пунктов ДНР. Потери противника составили до 215 военнослужащих, бронетранспортеры, 11 автомобилей, два артиллерийских орудия и РСЗО. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и склад горючего.Группировка войск "Центр" продолжила уничтожение окруженного противника в городе Димитров и зачистку населенного пункта Родинское ДНР. Поражение нанесено противнику в районах девяти населенных пунктов в ДНР и Днепропетровской области. Потери противника составили более 450 военнослужащих, танки, боевые бронированные машины, пикапы, орудие и станция радиоэлектронной разведки.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение в районах пяти населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Потери противника составили свыше 240 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей и гаубица М198. Уничтожен склад материальных средств.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение противнику в районе Орехова и Преображенки Запорожской области. Потери составили до 40 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция RADA.Средствами российской ПВО сбиты 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: ВС РФ бьют по энергетике и логистике киевских боевиковНа Украине разбиты энергообъекты и колонна военной техникиАрмия России освободила два населенных пункта в Сумской области и ДНР
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1e/1134559636_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_349f256831102c28e58fc8b4ddb5b1fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу
Новости СВО: армия России громит противника на всех фронтах

Новости СВО – за сутки уничтожены около 1300 боевиков Киева и 76 единиц техники врага

13:23 21.12.2025 (обновлено: 13:29 21.12.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Подразделения вооруженных сил России продолжают наносить удары по ВСУ на нескольких направлениях, в том числе в Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение противнику в районах пяти населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. Потери противника составили до 120 военнослужащих и девять автомобилей.
Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение противнику в районах семи населенных пунктов Харьковской области и ДНР. Потери противника составили до 210 военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, бронетранспортеры и 14 автомобилей, два артиллерийских орудия. Уничтожены три склада боеприпасов.
Подразделения группировки войск "Южная" заняли более выгодные позиции и нанесли поражение противнику в районах шести населенных пунктов ДНР. Потери противника составили до 215 военнослужащих, бронетранспортеры, 11 автомобилей, два артиллерийских орудия и РСЗО. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и склад горючего.
Группировка войск "Центр" продолжила уничтожение окруженного противника в городе Димитров и зачистку населенного пункта Родинское ДНР. Поражение нанесено противнику в районах девяти населенных пунктов в ДНР и Днепропетровской области. Потери противника составили более 450 военнослужащих, танки, боевые бронированные машины, пикапы, орудие и станция радиоэлектронной разведки.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение в районах пяти населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Потери противника составили свыше 240 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей и гаубица М198. Уничтожен склад материальных средств.
Группировка войск "Днепр" нанесла поражение противнику в районе Орехова и Преображенки Запорожской области. Потери составили до 40 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция RADA.
Средствами российской ПВО сбиты 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удары по Украине: ВС РФ бьют по энергетике и логистике киевских боевиков
На Украине разбиты энергообъекты и колонна военной техники
Армия России освободила два населенных пункта в Сумской области и ДНР
 
Новости СВОХарьковская областьСумская областьДнепропетровская областьНовые регионы РоссииВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:10Крымский мост сейчас: начала расти очередь при въезде на полуостров
14:48Новый год в Крыму: что с местами в отелях и банкетных залах
14:16Без поблажек – в Крыму за срубленную в лесу елку можно получить срок
13:48Оберегают людей и природу: итоги работы "КРЫМ-СПАС" в 2025 году
13:23Новости СВО: армия России громит противника на всех фронтах
12:43Удары по Украине: ВС РФ бьют по энергетике и логистике киевских боевиков
12:16ВСУ убили 133 мирных жителя Херсонской области с начала года
11:47Ушаков рассказал о возможности трехсторонней встречи РФ с Украиной и США
11:32Пропавших в Самарской области детей нашли
11:02Мощная магнитная буря снова ударит по Земле
10:24В Севастополе каждый час будут слышны неоднократные взрывы
10:10Морской транспорт возобновил работу в Севастополе
09:48Капремонт стадиона в Керчи близится к завершению
09:22В Бахчисарайском районе Крыма покалечили сосны ради выгоды
08:52В Японии произошло еще одно мощное землетрясение
08:09130 тысяч человек без света: в Калифорнии горит электроподстанция
07:52Морской транспорт в Севастополе остановился из-за тумана
07:36В Самарской области пропали четверо маленьких детей
07:10Налогоплательщики Крыма – самые ответственные в России
00:01Погода в Крыму в воскресенье
Лента новостейМолния