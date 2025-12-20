https://crimea.ria.ru/20251220/na-ukraine-razbity-energoobekty-i-kolonna-voennoy-tekhniki-1151840650.html
На Украине разбиты энергообъекты и колонна военной техники
На Украине разбиты энергообъекты и колонна военной техники - РИА Новости Крым, 20.12.2025
На Украине разбиты энергообъекты и колонна военной техники
На Украине поражены объекты энергетики, а также транспортная инфраструктура, работающая в интересах ВСУ, и колонна военной техники. Об этом сообщается в сводке... РИА Новости Крым, 20.12.2025
2025-12-20T12:39
2025-12-20T12:39
2025-12-20T12:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. На Украине поражены объекты энергетики, а также транспортная инфраструктура, работающая в интересах ВСУ, и колонна военной техники. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 118 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Ранее минэнерго Украины сообщило об отключении электричества в Николаевской и Днепропетровской областях, а также подконтрольных Киеву частях Херсонской области и Донецкой Народной Республики после серии взрывов на объектах генерации, распределения и передачи электроэнергии.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
На Украине разбиты энергообъекты и колонна военной техники
Удары по Украине: уничтожены объекты энергетики и колонна военной техники
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. На Украине поражены объекты энергетики, а также транспортная инфраструктура, работающая в интересах ВСУ, и колонна военной техники. Об этом сообщается в сводке Минобороны.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.
"Нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, колоннам военной техники, местам сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152-х районах". - говорится в сообщении.
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 118 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Ранее минэнерго Украины сообщило об отключении электричества
в Николаевской и Днепропетровской областях, а также подконтрольных Киеву частях Херсонской области и Донецкой Народной Республики после серии взрывов на объектах генерации, распределения и передачи электроэнергии.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
