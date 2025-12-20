Рейтинг@Mail.ru
На Украине разбиты энергообъекты и колонна военной техники - РИА Новости Крым, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251220/na-ukraine-razbity-energoobekty-i-kolonna-voennoy-tekhniki-1151840650.html
На Украине разбиты энергообъекты и колонна военной техники
На Украине разбиты энергообъекты и колонна военной техники - РИА Новости Крым, 20.12.2025
На Украине разбиты энергообъекты и колонна военной техники
На Украине поражены объекты энергетики, а также транспортная инфраструктура, работающая в интересах ВСУ, и колонна военной техники. Об этом сообщается в сводке... РИА Новости Крым, 20.12.2025
2025-12-20T12:39
2025-12-20T12:39
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
удары по украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0a/1140984963_0:264:2560:1704_1920x0_80_0_0_e3643766f8f33900972e78ca15d4ee63.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. На Украине поражены объекты энергетики, а также транспортная инфраструктура, работающая в интересах ВСУ, и колонна военной техники. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 118 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Ранее минэнерго Украины сообщило об отключении электричества в Николаевской и Днепропетровской областях, а также подконтрольных Киеву частях Херсонской области и Донецкой Народной Республики после серии взрывов на объектах генерации, распределения и передачи электроэнергии.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251219/ataka-vsu-na-sevastopol-prodolzhaetsya---chto-izvestno-1151835824.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0a/1140984963_288:0:2560:1704_1920x0_80_0_0_f2ccfecb638a8a93b33d554aa786b305.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , удары по украине
На Украине разбиты энергообъекты и колонна военной техники

Удары по Украине: уничтожены объекты энергетики и колонна военной техники

12:39 20.12.2025
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчебно-боевой самолет Як-130
Учебно-боевой самолет Як-130 - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. На Украине поражены объекты энергетики, а также транспортная инфраструктура, работающая в интересах ВСУ, и колонна военной техники. Об этом сообщается в сводке Минобороны.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.
"Нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, колоннам военной техники, местам сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152-х районах". - говорится в сообщении.
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 118 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Ранее минэнерго Украины сообщило об отключении электричества в Николаевской и Днепропетровской областях, а также подконтрольных Киеву частях Херсонской области и Донецкой Народной Республики после серии взрывов на объектах генерации, распределения и передачи электроэнергии.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПВО
Вчера, 20:59
Атака ВСУ на Севастополь продолжается - что известно
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУУдары по Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:32Мощные прилеты по Одессе: в порту Южный пылает пожар
13:11Новости СВО: потери украинских войск за сутки превысили 1500 боевиков
13:05Крымский мост сейчас – со стороны Керчи выросла очередь
12:39На Украине разбиты энергообъекты и колонна военной техники
12:22Шесть человек погибли в жутком ДТП с автобусом и фурами в Омской области
12:17Обломки дронов упали на пути в Воронежской области – что известно
12:08Армия России освободила два населенных пункта в Сумской области и ДНР
11:56Удары по Украине сегодня: несколько областей остались без света
11:39Орбан заявил о качественном сдвиге в военной логике Европы
11:22В Алуште изменили график подачи воды
10:54Буданов* сделал шокирующее признание о мобилизации на Украине
10:33Подросток из Курска попал в колонию за попытку примкнуть к террористам
10:15На страже безопасности крымчан: Аксенов поздравил сотрудников ФСБ
10:01Эпидсезон в Крыму: заболеваемость ОРВИ и гриппом растет
09:44Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности
09:18Как Крым презентует традиции гостеприимства в разных регионах России
08:37В Крыму водителя зажало в искореженном авто
08:14Туристов привлекают гастрономические туры – что предлагает Крым
07:40Какие профессии выбирает молодежь в Крыму
07:24Два беспилотника уничтожены над Азовским морем
Лента новостейМолния