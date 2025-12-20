https://crimea.ria.ru/20251220/na-ukraine-razbity-energoobekty-i-kolonna-voennoy-tekhniki-1151840650.html

2025-12-20T12:39

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. На Украине поражены объекты энергетики, а также транспортная инфраструктура, работающая в интересах ВСУ, и колонна военной техники. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 118 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Ранее минэнерго Украины сообщило об отключении электричества в Николаевской и Днепропетровской областях, а также подконтрольных Киеву частях Херсонской области и Донецкой Народной Республики после серии взрывов на объектах генерации, распределения и передачи электроэнергии.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

