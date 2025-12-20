https://crimea.ria.ru/20251220/udary-po-ukraine-segodnya-neskolko-oblastey-ostalis-bez-sveta-1151839178.html

Удары по Украине сегодня: несколько областей остались без света

Четыре области Украины остались без электроснабжения после ударов по объектам энергетической инфраструктуры в ночь на субботу, сообщает минэнерго страны. РИА Новости Крым, 20.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Четыре области Украины остались без электроснабжения после ударов по объектам энергетической инфраструктуры в ночь на субботу, сообщает минэнерго страны.По информации на утро субботы, потребители обесточены в Николаевской и Одесской областях, Херсоне и подконтрольной Украине части ДНР.Также во всех регионах Украины продолжают применяться графики почасовых отключений и действуют ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.Ранее газета The Washington Post написала, что украинская энергосистема близка к коллапсу – Киев и восточная часть страны находятся на грани полного отключения света.Зима 2025-2026 годов станет самой тяжелой для украинцев за весь период СВО из-за критической ситуации в энергетике и очередного витка роста цен на "коммуналку".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев и восточная часть Украины на грани полного отключения электроэнергииВ Одессе горят объекты энергетики и транспорта – удары по Украине сегодняУдар возмездия по Украине: "Кинжалами" поражены объекты ВПК и ТЭК

2025

