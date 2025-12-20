Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине сегодня: несколько областей остались без света - РИА Новости Крым, 20.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251220/udary-po-ukraine-segodnya-neskolko-oblastey-ostalis-bez-sveta-1151839178.html
Удары по Украине сегодня: несколько областей остались без света
Удары по Украине сегодня: несколько областей остались без света - РИА Новости Крым, 20.12.2025
Удары по Украине сегодня: несколько областей остались без света
Четыре области Украины остались без электроснабжения после ударов по объектам энергетической инфраструктуры в ночь на субботу, сообщает минэнерго страны. РИА Новости Крым, 20.12.2025
2025-12-20T11:56
2025-12-20T11:56
украина
удары по украине
энергосистема украины
минэнерго украины
в мире
новости сво
николаевская область
днепропетровская область
херсон
одесса
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/14/1151839029_0:183:1280:903_1920x0_80_0_0_1ace56ab76bf7185f1f46557af5f6c33.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Четыре области Украины остались без электроснабжения после ударов по объектам энергетической инфраструктуры в ночь на субботу, сообщает минэнерго страны.
украина
николаевская область
днепропетровская область
херсон
одесса
одесская область
Удары по Украине сегодня: несколько областей остались без света

В четырех областях Украины наступил блэкаут после ночных ударов по энергообъектам

11:56 20.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Четыре области Украины остались без электроснабжения после ударов по объектам энергетической инфраструктуры в ночь на субботу, сообщает минэнерго страны.
По данным ведомства, взрывы прогремели на объектах генерации, распределения и передачи электроэнергии в Николаевской и Днепропетровской областях, а также подконтрольных Киеву частях Херсонской области и Донецкой Народной Республики.
По информации на утро субботы, потребители обесточены в Николаевской и Одесской областях, Херсоне и подконтрольной Украине части ДНР.
Также во всех регионах Украины продолжают применяться графики почасовых отключений и действуют ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
Ранее газета The Washington Post написала, что украинская энергосистема близка к коллапсу – Киев и восточная часть страны находятся на грани полного отключения света.
Зима 2025-2026 годов станет самой тяжелой для украинцев за весь период СВО из-за критической ситуации в энергетике и очередного витка роста цен на "коммуналку".
