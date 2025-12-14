https://crimea.ria.ru/20251214/v-odesse-goryat-obekty-energetiki-i-transporta--udary-po-ukraine-segodnya-1151651605.html

В Одессе горят объекты энергетики и транспорта – удары по Украине сегодня

В Одессе горят объекты энергетики и транспорта – удары по Украине сегодня

Серия мощных взрывов прогремела ночью в Одессе, а также Херсоне, Запорожье и Днепропетровской области. Об этом сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 14.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела ночью в Одессе, а также Херсоне, Запорожье и Днепропетровской области. Об этом сообщают местные власти.Как написал глава военной администрации Одесской области Олег Кипер в своем Telegram-канале, в ночь на четверг регион подвергся массированным ударам.Зафиксировано повреждение объектов энергетической, транспортной и промышленной инфраструктуры.О взрывах на подконтрольной Киеву части Запорожской области также сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. По его данным, всего по области было нанесено 570 ударов.Кроме того, удары наносились по Днепропетровской области, об этом сообщил глава местной военной администрации Владислав Гайваненко, отметив в своих соцсетях, что "зацепило и линию электропередачи".Часть Херсонщины также подверглась ударам."Ударили по критической инфраструктуре", - сообщил в своем Telegram-канале назначенный киевским режимом глава местной военной администрации Александр Прокудин.По его информации, под ударом находились 25 населенных пунктов, в том числе, город Херсон.В ночь на субботу воздушную тревогу также объявляли на всей территории Украины, в нескольких регионах на юге прогремела серия мощных взрывов – повреждены десятки подстанций, прочая критическая и промышленная инфраструктура.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ теряют людей, самолеты и танки – страшные потери Киева за неделюОсвобождение Северска приближает изгнание ВСУ из Донбасса – ПутинРоссия ответила ударами "Кинжалов" на атаки ВСУ

