Двое пострадавших при атаке ВСУ на Ростов в очень тяжелом состоянии
Двое пострадавших при атаке ВСУ на Ростов в очень тяжелом состоянии
Двое пострадавших при атаке ВСУ на Ростов в очень тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Двое пострадавших при атаке ВСУ на Ростов в очень тяжелом состоянии
После ночной атаки ВСУ на Ростовскую область двое из восьми пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T15:13
2025-12-18T15:13
атаки всу
ростовская область
юрий слюсарь
происшествия
новости сво
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151787337_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7380cad23a9ee363ce4ace7b933a273f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. После ночной атаки ВСУ на Ростовскую область двое из восьми пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Утром стало известно, что три человека погибли и восемь получили ранения при ударе ВСУ по Ростову и Батайску. В ночь на четверг беспилотники ВСУ атаковали Ростов, Таганрог и Батайск. В результате погибли и получили ранения мирные жители.Он отметил, что с руководителями экстренных служб и главами муниципалитетов были осмотрены места разрушений. В пострадавших районах введен режим ЧС. Созданы оперативные штабы, которые работают на местах."В Батайске поручил провести обходы для оценки ущерба и максимально оперативно обеспечить временным жильем тех, у кого разрушены дома. Организован прием заявлений от граждан для получения выплат", – добавил Юрий Слюсарь.Глава региона подчеркнул, что пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Муниципалитетам поручено в первую очередь закрыть тепловой контур в поврежденном жилье. Деньги на это будут выделены из резервного фонда.Как сообщалось, 47 украинских беспилотников уничтожены в небе над регионам России за ночь, 31 из них – над территорией Брянской области, пять – над акваторией Черного моря, по четыре – над Республикой Крым и Белгородской областью, три – над Ростовской.В четверг также стало известно, что ВСУ атаковали дронами молодежный центр в Каменке-Днепровской Запорожской области во время раздачи гуманитарной помощи мирному населению. В результате удара повреждены автомобили и стекла зданий. Есть один пострадавший с осколочными ранениями.
ростовская область
атаки всу, ростовская область, юрий слюсарь, происшествия, новости сво, новости
Двое пострадавших при атаке ВСУ на Ростов в очень тяжелом состоянии

Двое из восьми пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии после атаки ВСУ на Ростов

15:13 18.12.2025
 
© Telegram губернатора Ростовской области Юрия СлюсаряПоследствия атаки ВСУ на Батайск в Ростовской области
Последствия атаки ВСУ на Батайск в Ростовской области
© Telegram губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. После ночной атаки ВСУ на Ростовскую область двое из восьми пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Утром стало известно, что три человека погибли и восемь получили ранения при ударе ВСУ по Ростову и Батайску. В ночь на четверг беспилотники ВСУ атаковали Ростов, Таганрог и Батайск. В результате погибли и получили ранения мирные жители.

"Сегодня была трудная ночь. В Ростове и Батайске погибли люди – три человека. Восемь пострадали, двое из них в очень тяжелом состоянии", – написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он отметил, что с руководителями экстренных служб и главами муниципалитетов были осмотрены места разрушений. В пострадавших районах введен режим ЧС. Созданы оперативные штабы, которые работают на местах.
© Telegram губернатора Ростовской области Юрия СлюсаряПоследствия атаки ВСУ на Батайск в Ростовской области
Последствия атаки ВСУ на Батайск в Ростовской области
© Telegram губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря
"В Батайске поручил провести обходы для оценки ущерба и максимально оперативно обеспечить временным жильем тех, у кого разрушены дома. Организован прием заявлений от граждан для получения выплат", – добавил Юрий Слюсарь.
Глава региона подчеркнул, что пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Муниципалитетам поручено в первую очередь закрыть тепловой контур в поврежденном жилье. Деньги на это будут выделены из резервного фонда.
© Telegram губернатора Ростовской области Юрия СлюсаряПоследствия атаки ВСУ на Батайск в Ростовской области
Последствия атаки ВСУ на Батайск в Ростовской области
© Telegram губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря
Как сообщалось, 47 украинских беспилотников уничтожены в небе над регионам России за ночь, 31 из них – над территорией Брянской области, пять – над акваторией Черного моря, по четыре – над Республикой Крым и Белгородской областью, три – над Ростовской.
В четверг также стало известно, что ВСУ атаковали дронами молодежный центр в Каменке-Днепровской Запорожской области во время раздачи гуманитарной помощи мирному населению. В результате удара повреждены автомобили и стекла зданий. Есть один пострадавший с осколочными ранениями.
