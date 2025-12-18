https://crimea.ria.ru/20251218/dvoe-postradavshikh-pri-atake-vsu-na-rostov-v-ochen-tyazhelom-sostoyanii-1151788374.html

Двое пострадавших при атаке ВСУ на Ростов в очень тяжелом состоянии

Двое пострадавших при атаке ВСУ на Ростов в очень тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 18.12.2025

Двое пострадавших при атаке ВСУ на Ростов в очень тяжелом состоянии

После ночной атаки ВСУ на Ростовскую область двое из восьми пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 18.12.2025

2025-12-18T15:13

2025-12-18T15:13

2025-12-18T15:13

атаки всу

ростовская область

юрий слюсарь

происшествия

новости сво

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151787337_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7380cad23a9ee363ce4ace7b933a273f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. После ночной атаки ВСУ на Ростовскую область двое из восьми пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Утром стало известно, что три человека погибли и восемь получили ранения при ударе ВСУ по Ростову и Батайску. В ночь на четверг беспилотники ВСУ атаковали Ростов, Таганрог и Батайск. В результате погибли и получили ранения мирные жители.Он отметил, что с руководителями экстренных служб и главами муниципалитетов были осмотрены места разрушений. В пострадавших районах введен режим ЧС. Созданы оперативные штабы, которые работают на местах."В Батайске поручил провести обходы для оценки ущерба и максимально оперативно обеспечить временным жильем тех, у кого разрушены дома. Организован прием заявлений от граждан для получения выплат", – добавил Юрий Слюсарь.Глава региона подчеркнул, что пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Муниципалитетам поручено в первую очередь закрыть тепловой контур в поврежденном жилье. Деньги на это будут выделены из резервного фонда.Как сообщалось, 47 украинских беспилотников уничтожены в небе над регионам России за ночь, 31 из них – над территорией Брянской области, пять – над акваторией Черного моря, по четыре – над Республикой Крым и Белгородской областью, три – над Ростовской.В четверг также стало известно, что ВСУ атаковали дронами молодежный центр в Каменке-Днепровской Запорожской области во время раздачи гуманитарной помощи мирному населению. В результате удара повреждены автомобили и стекла зданий. Есть один пострадавший с осколочными ранениями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Херсонской области: один человек погиб и шестеро раненыВСУ ударили по Белгородской области: один мирный житель погиб и 10 раненыРаненую при ударе ВСУ по Запорожской области девочку эвакуируют в Крым

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу, ростовская область, юрий слюсарь, происшествия, новости сво, новости