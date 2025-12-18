Рейтинг@Mail.ru
Режим ЧС введен в Батайске после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Режим ЧС введен в Батайске после атаки ВСУ
Режим ЧС введен в Батайске после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Режим ЧС введен в Батайске после атаки ВСУ
В Батайске Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки вражеских беспилотников. Об этом проинформировал глава города Валентин Кукин. РИА Новости Крым, 18.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Батайске Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки вражеских беспилотников. Об этом проинформировал глава города Валентин Кукин.В ночь на четверг беспилотники ВСУ атаковали судно в порту Ростоваи жилые дома города, Таганрог и многоэтажные дома в Батайске. В результате погибли и получили ранения мирные люди.По его словам, сразу после сообщения о происшествии на место выехали все экстренные службы. Возникшее после атаки возгорание ликвидировано, территория обследуется. Ночью состоялось заседание комиссии по ЧС. Сейчас спасатели, полиция и коммунальщики обходят дома, фиксируют повреждения, проверяют инженерные сети. Жителей пострадавших домов по вопросам оформления выплат принимают специалисты управления соцзащиты. Горожан призывают сохранять спокойствие и не распространять непроверенные данные и кадры с места ЧС.Как сообщалось, 47 украинских беспилотников уничтожены в небе над регионам России за ночь, 31 из них – над территорией Брянской области, пять – над акваторией Черного моря, по четыре – над Республикой Крым и Белгородской областью, три – над Ростовской
россия, ростовская область, атаки всу, батайск, происшествия, режим чс
Режим ЧС введен в Батайске после атаки ВСУ

В Батайске ввели режим ЧС после ночной атаки украинских дронов – власти

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Батайске Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки вражеских беспилотников. Об этом проинформировал глава города Валентин Кукин.
В ночь на четверг беспилотники ВСУ атаковали судно в порту Ростоваи жилые дома города, Таганрог и многоэтажные дома в Батайске. В результате погибли и получили ранения мирные люди.
"С 00:30 на ограниченной территории города введен режим чрезвычайной ситуации. На месте работает оперативный штаб, задействованы спасатели, полиция, медики, коммунальные службы", – проинформировал мэр в своем Telegram-канале.
По его словам, сразу после сообщения о происшествии на место выехали все экстренные службы. Возникшее после атаки возгорание ликвидировано, территория обследуется.
Ночью состоялось заседание комиссии по ЧС. Сейчас спасатели, полиция и коммунальщики обходят дома, фиксируют повреждения, проверяют инженерные сети. Жителей пострадавших домов по вопросам оформления выплат принимают специалисты управления соцзащиты. Горожан призывают сохранять спокойствие и не распространять непроверенные данные и кадры с места ЧС.
Как сообщалось, 47 украинских беспилотников уничтожены в небе над регионам России за ночь, 31 из них – над территорией Брянской области, пять – над акваторией Черного моря, по четыре – над Республикой Крым и Белгородской областью, три – над Ростовской
