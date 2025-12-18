https://crimea.ria.ru/20251218/rezhim-chs-vveden-v-batayske-posle-ataki-vsu-1151774161.html

Режим ЧС введен в Батайске после атаки ВСУ

Режим ЧС введен в Батайске после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 18.12.2025

Режим ЧС введен в Батайске после атаки ВСУ

В Батайске Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки вражеских беспилотников. Об этом проинформировал глава города Валентин Кукин. РИА Новости Крым, 18.12.2025

2025-12-18T09:39

2025-12-18T09:39

2025-12-18T09:39

россия

ростовская область

атаки всу

батайск

происшествия

режим чс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798639_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6734918d89a6b64a2be3b0512d7daa29.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Батайске Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки вражеских беспилотников. Об этом проинформировал глава города Валентин Кукин.В ночь на четверг беспилотники ВСУ атаковали судно в порту Ростоваи жилые дома города, Таганрог и многоэтажные дома в Батайске. В результате погибли и получили ранения мирные люди.По его словам, сразу после сообщения о происшествии на место выехали все экстренные службы. Возникшее после атаки возгорание ликвидировано, территория обследуется. Ночью состоялось заседание комиссии по ЧС. Сейчас спасатели, полиция и коммунальщики обходят дома, фиксируют повреждения, проверяют инженерные сети. Жителей пострадавших домов по вопросам оформления выплат принимают специалисты управления соцзащиты. Горожан призывают сохранять спокойствие и не распространять непроверенные данные и кадры с места ЧС.Как сообщалось, 47 украинских беспилотников уничтожены в небе над регионам России за ночь, 31 из них – над территорией Брянской области, пять – над акваторией Черного моря, по четыре – над Республикой Крым и Белгородской областью, три – над РостовскойСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Ростову: погибли два члена экипажа судна и мирный жительСевастополь отбивает атаку ВСУАтака ВСУ на Крым – что известно

россия

ростовская область

батайск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ростовская область, атаки всу, батайск, происшествия, режим чс