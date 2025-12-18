https://crimea.ria.ru/20251218/vsu-atakovali-dronami-gumanitarnyy-tsentr-v-zaporozhe-1151778710.html
ВСУ атаковали дронами гуманитарный центр в Запорожье
2025-12-18T11:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали дронами молодежный центр в Каменке-Днепровской во время раздачи гуманитарной помощи мирному населению, сообщает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По его словам, в результате удара повреждены автомобили и стекла зданий. Есть один пострадавший с осколочными ранениями, его состояние стабильное.Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщал, что за минувшую неделю в результате атак ВСУ на регионы России погибли 14 мирных граждан и были ранены 69, из них четверо детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Белгородской области: один мирный житель погиб и 10 раненыРаненую при ударе ВСУ по Запорожской области девочку эвакуируют в КрымПенсионерка погибла при обстреле Пологов в Запорожской области
