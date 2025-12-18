Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали дронами гуманитарный центр в Запорожье - РИА Новости Крым, 18.12.2025
ВСУ атаковали дронами гуманитарный центр в Запорожье
ВСУ атаковали дронами гуманитарный центр в Запорожье - РИА Новости Крым, 18.12.2025
ВСУ атаковали дронами гуманитарный центр в Запорожье
ВСУ атаковали дронами молодежный центр в Каменке-Днепровской во время раздачи гуманитарной помощи мирному населению, сообщает губернатор Запорожской области... РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T11:41
2025-12-18T11:41
запорожская область
атаки всу
обстрелы всу
новости сво
евгений балицкий
происшествия
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1b/1136918547_696:94:3624:1741_1920x0_80_0_0_b78374ed2e34d4fde146b71f380c4929.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали дронами молодежный центр в Каменке-Днепровской во время раздачи гуманитарной помощи мирному населению, сообщает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По его словам, в результате удара повреждены автомобили и стекла зданий. Есть один пострадавший с осколочными ранениями, его состояние стабильное.Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщал, что за минувшую неделю в результате атак ВСУ на регионы России погибли 14 мирных граждан и были ранены 69, из них четверо детей.
запорожская область
ВСУ атаковали дронами гуманитарный центр в Запорожье

ВСУ атаковали молодежный центр в Запорожье во время раздачи гуманитарной помощи населению

11:41 18.12.2025
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали дронами молодежный центр в Каменке-Днепровской во время раздачи гуманитарной помощи мирному населению, сообщает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, в результате удара повреждены автомобили и стекла зданий. Есть один пострадавший с осколочными ранениями, его состояние стабильное.
"Циничная атака нацистов. Они целенаправленно атаковали гуманитарный штаб, прекрасно понимая, что там нет военных объектов, там работают волонтеры, работают люди, которые ежедневно помогают жителям города. Атака на простых жителей. Нахожусь на связи с оперативными службами", – подчеркнул Балицкий.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщал, что за минувшую неделю в результате атак ВСУ на регионы России погибли 14 мирных граждан и были ранены 69, из них четверо детей.
