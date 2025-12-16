Рейтинг@Mail.ru
16.12.2025
Пенсионерка погибла при обстреле Пологов в Запорожской области
Пенсионерка погибла при обстреле Пологов в Запорожской области - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Пенсионерка погибла при обстреле Пологов в Запорожской области
В результате обстрела боевиками ВСУ города Пологи Запорожской области погибла 73-летняя женщина, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 16.12.2025
2025-12-16T13:34
2025-12-16T13:34
пологи
евгений балицкий
происшествия
обстрелы всу
новости сво
запорожская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В результате обстрела боевиками ВСУ города Пологи Запорожской области погибла 73-летняя женщина, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.На месте происшествия работают оперативные службы.Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник ранее сообщил, что за минувшую неделю в результате атак ВСУ на регионы России погибли 14 мирных граждан и были ранены 69, в том числе четверо детей.
пологи
запорожская область
пологи, евгений балицкий, происшествия, обстрелы всу, новости сво, запорожская область
Пенсионерка погибла при обстреле Пологов в Запорожской области

В результате обстрела Пологов в Запорожской области погибла пожилая женщина – Балицкий

13:34 16.12.2025
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоПоследствия обстрела ВСУ города Пологи Запорожской области
Последствия обстрела ВСУ города Пологи Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В результате обстрела боевиками ВСУ города Пологи Запорожской области погибла 73-летняя женщина, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В результате атаки противника на город Пологи погибла женщина 1952 года рождения. Во время обстрела она находилась во дворе своего дома", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
На месте происшествия работают оперативные службы.
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник ранее сообщил, что за минувшую неделю в результате атак ВСУ на регионы России погибли 14 мирных граждан и были ранены 69, в том числе четверо детей.
ПологиЕвгений БалицкийПроисшествияОбстрелы ВСУНовости СВОЗапорожская область
 
