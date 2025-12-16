https://crimea.ria.ru/20251216/pensionerka-pogibla-pri-obstrele-pologov-v-zaporozhskoy-oblasti-1151706298.html
Пенсионерка погибла при обстреле Пологов в Запорожской области
В результате обстрела боевиками ВСУ города Пологи Запорожской области погибла 73-летняя женщина, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 16.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В результате обстрела боевиками ВСУ города Пологи Запорожской области погибла 73-летняя женщина, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.На месте происшествия работают оперативные службы.Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник ранее сообщил, что за минувшую неделю в результате атак ВСУ на регионы России погибли 14 мирных граждан и были ранены 69, в том числе четверо детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонская область под обстрелами ВСУ – есть жертвы среди мирныхВСУ пытались устроить диверсию подводным беспилотником в НовороссийскеВ одном из районов Кубани ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА
