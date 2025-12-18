https://crimea.ria.ru/20251218/novosti-svo-armiya-rossii-vydavlivaet-protivnika-iz-donbassa-1151782832.html

Новости СВО: армия России выдавливает противника из Донбасса

Новости СВО: армия России выдавливает противника из Донбасса - РИА Новости Крым, 18.12.2025

Новости СВО: армия России выдавливает противника из Донбасса

Армия России занимает более выгодные рубежи и позиции на отдельных участках фронта. Вместе с этим, российские бойцы продолжают зачистку населенных пунктов в ДНР РИА Новости Крым, 18.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Армия России занимает более выгодные рубежи и позиции на отдельных участках фронта. Вместе с этим, российские бойцы продолжают зачистку населенных пунктов в ДНР от скоплений противника. Всего по линии боевого соприкосновения ВСУ потеряли 1405 боевиков за сутки, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Резниковка, Закотное, Кирово, Миньковка, Константиновка и Краматорск ДНР", – сказано в сообщении.На данном направлении противник потерял более 195 военнослужащих за сутки, уточнили в оборонном ведомстве.Бойцы группировки войск "Центр" продолжали уничтожение окруженного противника в микрорайонах "Восточный" и "Западный" города Димитров ДНР. Проводится зачистка от разрозненных групп ВСУ населенных пунктов Родинское и Светлое ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Кутузовка, Сергеевка, Гришино, Вольное, Торецкое, Белицкое ДНР, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Общие потери противника составили свыше 545 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Рыжевка, Варачино и Шостка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Прилипка, Вильча, Старый Салтов, Великий Бурлук и Волчанские Хутора. Противник потерял до 150 военнослужащих.Группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Благодатовка, Подолы, Ковшаровка, Богуславка, Купянск-Узловой, Нечволодовка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 200 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Андреевка, Гавриловка Днепропетровской области, Гуляй-поле и Косовцево Запорожской области. ВСУ потеряли до 245 военнослужащих.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Тягинка, Никольское и Днепровское Херсонской области. Уничтожены до 70 украинских военнослужащих.Средствами противовоздушной обороны сбиты 216 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Орешник" и предупреждение Украине: главные заявления Путина об СВОАрмия России двукратно превосходит ВСУ по применению дронов – МинобороныКрым с 2014 года находится на военном положении - Аксенов

