Крым с 2014 года находится на военном положении - Аксенов - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Крым с 2014 года находится на военном положении - Аксенов
Крым с 2014 года находится на военном положении - Аксенов - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Крым с 2014 года находится на военном положении - Аксенов
Крым с 2014 года фактически находится на военном положении, поэтому регион постоянно готов к различным вызовам в области безопасности. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T10:48
2025-12-18T11:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Крым с 2014 года фактически находится на военном положении, поэтому регион постоянно готов к различным вызовам в области безопасности. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24".Аксенов отметил, что у противника Крым с 2014 года был "темой номер один"."Тема Крыма все время будоражила западных и украинских политиков. Возврат Крыма было идеей фикс. Но крымчанам не привыкать преодолевать сложности. Это наша судьба", - подчеркнул глава республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крым с 2014 года находится на военном положении - Аксенов

Крым с 2014 года находится на военном положении и готов к любым вызовам – Аксенов

10:48 18.12.2025 (обновлено: 11:23 18.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Крым с 2014 года фактически находится на военном положении, поэтому регион постоянно готов к различным вызовам в области безопасности. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24".
"Вы знаете, люди в первую очередь верны своей стране и верны своему долгу. А долг каждого гражданина – поддерживать наших военнослужащих. Поэтому мы всегда готовы. Крым с 2014 года на самом деле на военном положении. У нас ни одного спокойного года не было. То есть, мы в таком режиме жили постоянно", – сказал руководитель региона.
Аксенов отметил, что у противника Крым с 2014 года был "темой номер один".
"Тема Крыма все время будоражила западных и украинских политиков. Возврат Крыма было идеей фикс. Но крымчанам не привыкать преодолевать сложности. Это наша судьба", - подчеркнул глава республики.
Лента новостейМолния