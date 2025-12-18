https://crimea.ria.ru/20251218/krym-s-2014-goda-nakhoditsya-na-voennom-polozhenii---aksenov-1151777004.html
Крым с 2014 года находится на военном положении - Аксенов
Крым с 2014 года фактически находится на военном положении, поэтому регион постоянно готов к различным вызовам в области безопасности. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T10:48
2025-12-18T10:48
2025-12-18T11:23
сергей аксенов
безопасность республики крым и севастополя
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Крым с 2014 года фактически находится на военном положении, поэтому регион постоянно готов к различным вызовам в области безопасности. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24".Аксенов отметил, что у противника Крым с 2014 года был "темой номер один"."Тема Крыма все время будоражила западных и украинских политиков. Возврат Крыма было идеей фикс. Но крымчанам не привыкать преодолевать сложности. Это наша судьба", - подчеркнул глава республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
2025
сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма
10:48 18.12.2025 (обновлено: 11:23 18.12.2025)