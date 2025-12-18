В Крыму администрация заплатит ребенку 20 тысяч рублей после укуса собаки

Рейтинг@Mail.ru
12:29 18.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Первомайском районе Крыма прокуратура добивается возмещения ущерба в размере 20 тысяч ребенку, которого покусала бездомная собака. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Животное укусило ребенка на территории поселка Первомайское. Прокурор района обратился в суд в интересах несовершеннолетнего с иском к администрации о взыскании компенсации морального вреда, уточнили в пресс-службе.
"В результате укуса несовершеннолетний испытал нравственные страдания, вызванные сильным нервным и эмоциональным потрясением, физические страдания, вызванные полученной травмой и болевыми ощущениями", - говорится в сообщении.
Суд удовлетворил требование прокурора и взыскал с ответчика в пользу несовершеннолетнего 20 тысяч рублей, добавили в ведомстве.
Решение суда не вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что администрация Бахчисарая выплатит по 20 тысяч рублей семьям детей, которых покусали бездомные собаки. Кроме того, алуштинскую администрацию обязали выплатить ребенку, которого на детской площадке укусила бездомная собака, 50 тысяч рублей.
