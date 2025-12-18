https://crimea.ria.ru/20251218/v-krymu-administratsiya-zaplatit-rebenku-20-tysyach-rubley-posle-ukusa-sobaki-1151780151.html

В Крыму администрация заплатит ребенку 20 тысяч рублей после укуса собаки

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Первомайском районе Крыма прокуратура добивается возмещения ущерба в размере 20 тысяч ребенку, которого покусала бездомная собака. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Животное укусило ребенка на территории поселка Первомайское. Прокурор района обратился в суд в интересах несовершеннолетнего с иском к администрации о взыскании компенсации морального вреда, уточнили в пресс-службе.Суд удовлетворил требование прокурора и взыскал с ответчика в пользу несовершеннолетнего 20 тысяч рублей, добавили в ведомстве.Решение суда не вступило в законную силу.Ранее сообщалось, что администрация Бахчисарая выплатит по 20 тысяч рублей семьям детей, которых покусали бездомные собаки. Кроме того, алуштинскую администрацию обязали выплатить ребенку, которого на детской площадке укусила бездомная собака, 50 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани двое детей госпитализированы после нападения собакиВ Симферополе бездомная собака напала на двухлетнего ребенкаКрым увеличил финансирование программы стерилизации бездомных животных

