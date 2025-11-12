https://crimea.ria.ru/20251112/v-alushte-rebenok-poluchit-50-tysyach-rubley-kompensatsii-za-ukus-sobaki-1150847219.html

В Алуште ребенок получит 50 тысяч рублей компенсации за укус собаки

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Алуштинскую администрацию обязали выплатить ребенку, которого на детской площадке укусила бездомная собака, 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.По информации надзорного ведомства, инцидент произошел в селе Изобильное. Ребенок, находясь на детской площадке, был укушен безнадзорной собакой."От полученных травм и последующего лечения ребенок испытал нравственные страдания, вызванные нервным и эмоциональным потрясениями, физические страдания, вызванные болевыми ощущениями", – констатировали в прокуратуре.Прокурор города в интересах ребенка обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с администрации города морального вреда, пояснили в надзорном ведомстве.Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае двое детей госпитализированы после нападения домашней собаки. Животное крупной породы напало на десятилетнего мальчика и тринадцатилетнюю девочку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму двум детям выплатят по 30 тысяч рублей из-за укусов собакСобаки покусали детей в Феодосии - мэрия выплатит ущербСтаффордширский терьер разорвал собаку и напал на хозяйку в Краснодаре

