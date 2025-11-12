Рейтинг@Mail.ru
В Алуште ребенок получит 50 тысяч рублей компенсации за укус собаки

В Алуште ребенок получит 50 тысяч рублей компенсации за укус собаки
В Алуште ребенок получит 50 тысяч рублей компенсации за укус собаки - РИА Новости Крым, 12.11.2025
В Алуште ребенок получит 50 тысяч рублей компенсации за укус собаки
Алуштинскую администрацию обязали выплатить ребенку, которого на детской площадке укусила бездомная собака, 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре... РИА Новости Крым, 12.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Алуштинскую администрацию обязали выплатить ребенку, которого на детской площадке укусила бездомная собака, 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.По информации надзорного ведомства, инцидент произошел в селе Изобильное. Ребенок, находясь на детской площадке, был укушен безнадзорной собакой."От полученных травм и последующего лечения ребенок испытал нравственные страдания, вызванные нервным и эмоциональным потрясениями, физические страдания, вызванные болевыми ощущениями", – констатировали в прокуратуре.Прокурор города в интересах ребенка обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с администрации города морального вреда, пояснили в надзорном ведомстве.Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае двое детей госпитализированы после нападения домашней собаки. Животное крупной породы напало на десятилетнего мальчика и тринадцатилетнюю девочку.



В Алуште ребенок получит 50 тысяч рублей компенсации за укус собаки

В Алуште администрацию обязали выплатить ребенку 50 тысяч рублей за укус бездомной собаки

16:35 12.11.2025
 
© Fotolia / tverkhovinetsЗлая собака
Злая собака
© Fotolia / tverkhovinets


СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Алуштинскую администрацию обязали выплатить ребенку, которого на детской площадке укусила бездомная собака, 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
По информации надзорного ведомства, инцидент произошел в селе Изобильное. Ребенок, находясь на детской площадке, был укушен безнадзорной собакой.
"От полученных травм и последующего лечения ребенок испытал нравственные страдания, вызванные нервным и эмоциональным потрясениями, физические страдания, вызванные болевыми ощущениями", – констатировали в прокуратуре.
Прокурор города в интересах ребенка обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с администрации города морального вреда, пояснили в надзорном ведомстве.
"Суд удовлетворил требование прокурора и постановил выплатить ребенку 50 тысяч рублей. Исполнение судебного акта находится под контролем надзорного ведомства", – добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае двое детей госпитализированы после нападения домашней собаки. Животное крупной породы напало на десятилетнего мальчика и тринадцатилетнюю девочку.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму двум детям выплатят по 30 тысяч рублей из-за укусов собак
Собаки покусали детей в Феодосии - мэрия выплатит ущерб
Стаффордширский терьер разорвал собаку и напал на хозяйку в Краснодаре
 
СобакиБездомные собакидетиАлуштаПрокуратура Республики КрымКрымНовости Крыма
 
