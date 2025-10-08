Рейтинг@Mail.ru
На Кубани двое детей госпитализированы после нападения собаки - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251008/na-kubani-dvoe-detey-gospitalizirovany-posle-napadeniya-sobaki-1150061076.html
На Кубани двое детей госпитализированы после нападения собаки
На Кубани двое детей госпитализированы после нападения собаки - РИА Новости Крым, 08.10.2025
На Кубани двое детей госпитализированы после нападения собаки
Двое детей госпитализированы после нападения домашней собаки в Краснодарском крае. Как сообщает Информационный центр Следкома России, дело поставлено на... РИА Новости Крым, 08.10.2025
2025-10-08T22:06
2025-10-08T22:06
кубань
происшествия
собаки
ск рф (следственный комитет российской федерации)
краснодарский край
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_0:86:1565:966_1920x0_80_0_0_10ba7780473f90ee36a68c7ebec3013c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Двое детей госпитализированы после нападения домашней собаки в Краснодарском крае. Как сообщает Информационный центр Следкома России, дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.Уголовное дело открыто по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю краснодарского Следствия представить доклад о ходе расследования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Собака укусила ребенка: в Симферополе суд взыскал с властей 45 тысячВ Крыму хотят обязать регистрировать домашних собак и кошекВ Крыму двум детям выплатят по 30 тысяч рублей из-за укусов собак
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_82:0:1485:1052_1920x0_80_0_0_a7459a17da21192c3d6d3d0f959e7468.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кубань, происшествия, собаки, ск рф (следственный комитет российской федерации), краснодарский край, новости
На Кубани двое детей госпитализированы после нападения собаки

Следком: двое детей госпитализированы на Кубани после нападения домашней собаки

22:06 08.10.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Двое детей госпитализированы после нападения домашней собаки в Краснодарском крае. Как сообщает Информационный центр Следкома России, дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
"В медиапространстве сообщалось, что в Краснодарском крае домашняя собака крупной породы напала на десятилетнего мальчика и тринадцатилетнюю девочку. Пострадавшие дети госпитализированы", – сказано в сообщении.
Уголовное дело открыто по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю краснодарского Следствия представить доклад о ходе расследования.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Собака укусила ребенка: в Симферополе суд взыскал с властей 45 тысяч
В Крыму хотят обязать регистрировать домашних собак и кошек
В Крыму двум детям выплатят по 30 тысяч рублей из-за укусов собак
 
КубаньПроисшествияСобакиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Краснодарский крайНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Дожди и осенняя прохлада: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 9 октября
22:44Денонсация договора с США о плутонии и выпуск топлива в России: главное
22:06На Кубани двое детей госпитализированы после нападения собаки
22:00Крымский мост: оперативная обстановка вечером в среду
21:53Подросток на багги сбил двоих четырехлетних детей в Подмосковье
21:38Энергосистему Донбасса и Новороссии модернизируют до 2029 года
21:07Зачем в США подняли тему ядерных испытаний – мнение
20:41Обновлен график плановых отключений света в Феодосии
20:23Маломобильные граждане в Крыму смогут пройти диспансеризацию в стационаре
19:55В Бахчисарайском районе до конца года закончат строительство водовода
19:35Россия в лидерах по развитию креативных индустрий – Новак
19:16Сенатор от Крыма предложил ввести ответственность за дипфейки
18:54На Украине завели почти триста тысяч уголовных дел о дезертирстве
18:35Белоусов проверил объекты Минобороны России в Таджикистане
18:10Выросло число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области
17:33Киев сотрудничает с африканскими террористами – МИД России
17:08Российские ученые первыми в мире разглядели сердце Галактики
16:38Российские НПЗ увеличили выпуск топлива: как решаются вопросы с доставкой
16:20178 млрд на убийство украинцев – Захарова об "усилиях" ЕС по Украине
Лента новостейМолния