На Кубани двое детей госпитализированы после нападения собаки
На Кубани двое детей госпитализированы после нападения собаки
2025-10-08T22:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Двое детей госпитализированы после нападения домашней собаки в Краснодарском крае. Как сообщает Информационный центр Следкома России, дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.Уголовное дело открыто по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю краснодарского Следствия представить доклад о ходе расследования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Собака укусила ребенка: в Симферополе суд взыскал с властей 45 тысячВ Крыму хотят обязать регистрировать домашних собак и кошекВ Крыму двум детям выплатят по 30 тысяч рублей из-за укусов собак
