Крым увеличил финансирование программы стерилизации бездомных животных

Крым увеличил финансирование программы стерилизации бездомных животных

2025-10-07T21:55

2025-10-07T21:55

2025-10-07T21:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Бюджет Республики Крым на 2025 год предусматривает увеличение финансирования программы по регулированию численности безнадзорных животных. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила первый заместитель председателя Государственного комитета ветеринарии республики Анастасия Лисовская-Чудинович.По ее словам, на эти цели направлено 32 миллиона рублей, что на 10% больше, чем в прошлом году.По словам чиновницы, Крым одним из первых в России внедрил системную программу стерилизации и учета безнадзорных животных. Основную часть работ выполняют зоозащитные организации, получающие муниципальные контракты на отлов и обработку животных."Очень важно, что этими задачами занимаются профессионалы, для которых это не просто работа, а миссия. Они искренне переживают за каждое животное и при этом выполняют все требования законодательства", – подчеркнула Лисовская-Чудинович.Председатель Крымской республиканской общественной организации "Верный друг" Людмила Милованова уточнила, что несмотря на постоянную работу по стерилизации, число животных, нуждающихся в помощи, остается высоким.В Госкомвете сообщили, что помимо увеличения финансирования, в 2025 году планируется проработка новых мер стимулирования владельцев домашних животных. Среди них – введение льготной программы маркировки и, возможно, льготная стерилизация домашних питомцев, не представляющих племенной ценности."Если на федеральном уровне будет утверждена обязательная регистрация, мы планируем разработать региональный проект по льготной маркировке, чтобы ускорить переход к учету всех домашних животных. А в будущем, возможно, и программу льготной стерилизации – по примеру других субъектов", – добавила Лисовская-Чудинович.По ее словам, регулирование численности безнадзорных животных требует комплексного подхода – сочетания регистрации, стерилизации и просвещения населения. Только так можно добиться устойчивого результата."Этот закон – лишь первый шаг к порядку. Но чтобы полностью решить проблему, нужно продолжать работу: от регистрации и контроля до воспитания культуры ответственного отношения к животным", – подчеркнула председатель Госкомитета ветеринарии РК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бастрыкин предложил чипировать домашних собакПриюты для бездомных собак в Крыму – что поможет их созданиюБездомные животные в Крыму: как предлагают решить проблему

крым

2025

