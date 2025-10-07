Рейтинг@Mail.ru
Крым увеличил финансирование программы стерилизации бездомных животных - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Крым увеличил финансирование программы стерилизации бездомных животных
Крым увеличил финансирование программы стерилизации бездомных животных - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Крым увеличил финансирование программы стерилизации бездомных животных
Бюджет Республики Крым на 2025 год предусматривает увеличение финансирования программы по регулированию численности безнадзорных животных. Об этом в... РИА Новости Крым, 07.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Бюджет Республики Крым на 2025 год предусматривает увеличение финансирования программы по регулированию численности безнадзорных животных. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила первый заместитель председателя Государственного комитета ветеринарии республики Анастасия Лисовская-Чудинович.По ее словам, на эти цели направлено 32 миллиона рублей, что на 10% больше, чем в прошлом году.По словам чиновницы, Крым одним из первых в России внедрил системную программу стерилизации и учета безнадзорных животных. Основную часть работ выполняют зоозащитные организации, получающие муниципальные контракты на отлов и обработку животных."Очень важно, что этими задачами занимаются профессионалы, для которых это не просто работа, а миссия. Они искренне переживают за каждое животное и при этом выполняют все требования законодательства", – подчеркнула Лисовская-Чудинович.Председатель Крымской республиканской общественной организации "Верный друг" Людмила Милованова уточнила, что несмотря на постоянную работу по стерилизации, число животных, нуждающихся в помощи, остается высоким.В Госкомвете сообщили, что помимо увеличения финансирования, в 2025 году планируется проработка новых мер стимулирования владельцев домашних животных. Среди них – введение льготной программы маркировки и, возможно, льготная стерилизация домашних питомцев, не представляющих племенной ценности."Если на федеральном уровне будет утверждена обязательная регистрация, мы планируем разработать региональный проект по льготной маркировке, чтобы ускорить переход к учету всех домашних животных. А в будущем, возможно, и программу льготной стерилизации – по примеру других субъектов", – добавила Лисовская-Чудинович.По ее словам, регулирование численности безнадзорных животных требует комплексного подхода – сочетания регистрации, стерилизации и просвещения населения. Только так можно добиться устойчивого результата."Этот закон – лишь первый шаг к порядку. Но чтобы полностью решить проблему, нужно продолжать работу: от регистрации и контроля до воспитания культуры ответственного отношения к животным", – подчеркнула председатель Госкомитета ветеринарии РК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бастрыкин предложил чипировать домашних собакПриюты для бездомных собак в Крыму – что поможет их созданиюБездомные животные в Крыму: как предлагают решить проблему
крым, животные, бездомные собаки, новости крыма, анастасия лисовская-чудинович
Крым увеличил финансирование программы стерилизации бездомных животных

В Крыму финансирование программы стерилизации животных выросло на 10 процентов

21:55 07.10.2025
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЦентр помощи бездомным животным
Центр помощи бездомным животным - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Бюджет Республики Крым на 2025 год предусматривает увеличение финансирования программы по регулированию численности безнадзорных животных. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила первый заместитель председателя Государственного комитета ветеринарии республики Анастасия Лисовская-Чудинович.
По ее словам, на эти цели направлено 32 миллиона рублей, что на 10% больше, чем в прошлом году.
"В этом году на программу по регулированию численности выделили еще два миллиона рублей. Ранее ежегодное финансирование составляло 29 миллионов, теперь – 32 миллиона. Эти средства направлены на стерилизацию, вакцинацию и содержание животных в приютах, а также на поддержку общественных организаций, которые занимаются этой работой", – сказала председатель Госкомитета ветеринарии РК.
По словам чиновницы, Крым одним из первых в России внедрил системную программу стерилизации и учета безнадзорных животных. Основную часть работ выполняют зоозащитные организации, получающие муниципальные контракты на отлов и обработку животных.
"Очень важно, что этими задачами занимаются профессионалы, для которых это не просто работа, а миссия. Они искренне переживают за каждое животное и при этом выполняют все требования законодательства", – подчеркнула Лисовская-Чудинович.
Председатель Крымской республиканской общественной организации "Верный друг" Людмила Милованова уточнила, что несмотря на постоянную работу по стерилизации, число животных, нуждающихся в помощи, остается высоким.
"Мы стерилизуем собак трижды в неделю на льготных условиях. Но наших мощностей не хватает: к нам приезжают даже из Белогорска и Судака. Государственная поддержка для нас – вопрос выживания", – рассказала Милованова.
В Госкомвете сообщили, что помимо увеличения финансирования, в 2025 году планируется проработка новых мер стимулирования владельцев домашних животных. Среди них – введение льготной программы маркировки и, возможно, льготная стерилизация домашних питомцев, не представляющих племенной ценности.
"Если на федеральном уровне будет утверждена обязательная регистрация, мы планируем разработать региональный проект по льготной маркировке, чтобы ускорить переход к учету всех домашних животных. А в будущем, возможно, и программу льготной стерилизации – по примеру других субъектов", – добавила Лисовская-Чудинович.
По ее словам, регулирование численности безнадзорных животных требует комплексного подхода – сочетания регистрации, стерилизации и просвещения населения. Только так можно добиться устойчивого результата.
"Этот закон – лишь первый шаг к порядку. Но чтобы полностью решить проблему, нужно продолжать работу: от регистрации и контроля до воспитания культуры ответственного отношения к животным", – подчеркнула председатель Госкомитета ветеринарии РК.
