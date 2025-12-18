Рейтинг@Mail.ru
Два беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 18.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251218/dva-bespilotnika-sbili-nad-krymom-1151787038.html
Два беспилотника сбили над Крымом
Два беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Два беспилотника сбили над Крымом
Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку атаки ВСУ на Крым. В первой половине дня над полуостровом уничтожили два беспилотника. Об этом... РИА Новости Крым, 18.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку атаки ВСУ на Крым. В первой половине дня над полуостровом уничтожили два беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что атака была отражена в период с 8:00 до 14:00 по московскому времени.Кроме того, один дрон сбили над территорией Брянской области, уточнили в оборонном ведомстве.В ночь на четверг беспилотники ВСУ атаковали судно в порту Ростова и жилые дома города, а также Таганрог и многоэтажные дома в Батайске. В результате три человека погибли и девять получили ранения. Батайске Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки вражеских беспилотников.Как сообщалось, 47 украинских беспилотников уничтожены в небе над регионам России за ночь, 31 из них – над территорией Брянской области, пять – над акваторией Черного моря, по четыре – над Республикой Крым и Белгородской областью, три – над Ростовской
РИА Новости Крым
Новости
крым, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, брянская область, новости сво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма, срочные новости крыма
Два беспилотника сбили над Крымом

Над Крымом уничтожили два украинских беспилотника – Минобороны

14:54 18.12.2025 (обновлено: 15:00 18.12.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку атаки ВСУ на Крым. В первой половине дня над полуостровом уничтожили два беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что атака была отражена в период с 8:00 до 14:00 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

Кроме того, один дрон сбили над территорией Брянской области, уточнили в оборонном ведомстве.
В ночь на четверг беспилотники ВСУ атаковали судно в порту Ростова и жилые дома города, а также Таганрог и многоэтажные дома в Батайске. В результате три человека погибли и девять получили ранения. Батайске Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки вражеских беспилотников.
Как сообщалось, 47 украинских беспилотников уничтожены в небе над регионам России за ночь, 31 из них – над территорией Брянской области, пять – над акваторией Черного моря, по четыре – над Республикой Крым и Белгородской областью, три – над Ростовской
