Два беспилотника сбили над Крымом
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку атаки ВСУ на Крым. В первой половине дня над полуостровом уничтожили два беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что атака была отражена в период с 8:00 до 14:00 по московскому времени.Кроме того, один дрон сбили над территорией Брянской области, уточнили в оборонном ведомстве.В ночь на четверг беспилотники ВСУ атаковали судно в порту Ростова и жилые дома города, а также Таганрог и многоэтажные дома в Батайске. В результате три человека погибли и девять получили ранения. Батайске Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки вражеских беспилотников.Как сообщалось, 47 украинских беспилотников уничтожены в небе над регионам России за ночь, 31 из них – над территорией Брянской области, пять – над акваторией Черного моря, по четыре – над Республикой Крым и Белгородской областью, три – над Ростовской
14:54 18.12.2025 (обновлено: 15:00 18.12.2025)