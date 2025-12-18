https://crimea.ria.ru/20251218/taksistam-v-rossii-razreshili-rabotat-na-lichnykh-avto-vvoditsya-25-kvota-1151786636.html

Таксистам в России разрешили работать на личных авто: вводится 25% квота

2025-12-18T14:48

россия

такси

закон и право

новости

общество

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении закон, который позволяет самозанятым таксистам использовать личные машины для работы.Ранее таксисты должны были использовать только машины из официального регионального реестра, сейчас принято решение, что это правило не будет касаться частников до 2033 года.Закон также меняет правила получения разрешений на работу в такси. Теперь самозанятые водители смогут осуществлять перевозки в любом регионе России, а не только по месту регистрации.Также в документе закреплено требование обязательного наличия сертифицированного детского кресла при перевозке детей.Кроме того, уполномоченные органы должны будут ежеквартально публиковать информацию о нераспределенной квоте на своих сайтах.Закон о локализации автомобилей для такси вступит в силу с 1 марта 2026 года.В мае 2025 года Госдума на пленарном заседании приняла закон о требованиях к уровню локализации автомобилей такси.Согласно принятому документу, автомобиль может быть включен в региональный реестр легковых такси, если совокупное количество баллов его локализации соответствует уровню таких баллов, установленному правительством России для госзакупок. При этом под локализацией подразумевается производство автомобиля или его частей на территории России.Инициатива была принята в первом чтении в январе 2024 года. Она призвана поддержать российский автопром. Ко второму и третьему чтениям проект доработан с учетом мнения представителей отрасли и производителей.1 октября 2025 Минпромторг представил список машин, которые можно использовать в такси в соответствии с законом о локализации. В него попали более 20 моделей от шести российских брендов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кому грозит штраф за госномер без флага РоссииНовый утильсбор вступит в силу с 1 декабряВ России до 2030 года будут ежегодно индексировать утильсбор на 10-20%

