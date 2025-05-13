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Госдума приняла новый закон о такси - РИА Новости Крым, 13.05.2025
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Госдума приняла новый закон о такси
Госдума приняла новый закон о такси - РИА Новости Крым, 13.05.2025
Госдума приняла новый закон о такси
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтениях закон о требованиях к уровню локализации автомобилей такси, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T14:49
2025-05-13T14:49
такси
закон и право
государственная дума рф
россия
новости
автомобиль
импортозамещение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтениях закон о требованиях к уровню локализации автомобилей такси, сообщает РИА Новости.С 1 января 2033 года единственным критерием для внесения в реестр такси станет количество набранных баллов локализации. Для Калининградской области и Дальнего Востока сделано исключение: в первом случае требования по локализации не будут применяться до 1 марта 2028 года, во втором - до 1 марта 2030 года.Уточняется, что перечень сведений для внесения автомобиля в реестр должен также включать марку, модель, год выпуска, государственный регистрационный номер автомобиля, идентификационный номер транспортного средства либо идентификационный номер его основного компонента в случае, если указанный автомобиль не имеет идентификационного номера. При нарушении этих требований во внесении автомобиля в реестр может быть отказано.Инициатива была принята в первом чтении в январе 2024 года. Инициатива призвана поддержать российский автопром. Ко второму и третьему чтениям проект доработан с учетом мнения представителей отрасли и производителей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В чем причина дефицита таксистов в РФ и чего ждать в КрымуЧто улучшит работу такси в КрымуЗакон о такси в действии: водители выходят из тени
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96
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такси, закон и право, государственная дума рф, россия, новости, автомобиль, импортозамещение
Госдума приняла новый закон о такси

Госдума приняла закон о требованиях к автомобилям такси

14:49 13.05.2025
 
© РИА Новости КрымШашки на автомобилях такси нового терминала аэропорта "Симферополь"
Шашки на автомобилях такси нового терминала аэропорта Симферополь - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтениях закон о требованиях к уровню локализации автомобилей такси, сообщает РИА Новости.

Согласно принятому документу, автомобиль может быть включен в региональный реестр легковых такси, если совокупное количество баллов его локализации соответствует уровню таких баллов, установленному правительством России для госзакупок. При этом под локализацией подразумевается производство автомобиля или его частей на территории России.

С 1 января 2033 года единственным критерием для внесения в реестр такси станет количество набранных баллов локализации. Для Калининградской области и Дальнего Востока сделано исключение: в первом случае требования по локализации не будут применяться до 1 марта 2028 года, во втором - до 1 марта 2030 года.
Уточняется, что перечень сведений для внесения автомобиля в реестр должен также включать марку, модель, год выпуска, государственный регистрационный номер автомобиля, идентификационный номер транспортного средства либо идентификационный номер его основного компонента в случае, если указанный автомобиль не имеет идентификационного номера. При нарушении этих требований во внесении автомобиля в реестр может быть отказано.
Инициатива была принята в первом чтении в январе 2024 года. Инициатива призвана поддержать российский автопром. Ко второму и третьему чтениям проект доработан с учетом мнения представителей отрасли и производителей.
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