https://crimea.ria.ru/20250513/gosduma-prinyala-novyy-zakon-o-taksi-1146404460.html

Госдума приняла новый закон о такси

Госдума приняла новый закон о такси - РИА Новости Крым, 13.05.2025

Госдума приняла новый закон о такси

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтениях закон о требованиях к уровню локализации автомобилей такси, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T14:49

2025-05-13T14:49

2025-05-13T14:49

такси

закон и право

государственная дума рф

россия

новости

автомобиль

импортозамещение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтениях закон о требованиях к уровню локализации автомобилей такси, сообщает РИА Новости.С 1 января 2033 года единственным критерием для внесения в реестр такси станет количество набранных баллов локализации. Для Калининградской области и Дальнего Востока сделано исключение: в первом случае требования по локализации не будут применяться до 1 марта 2028 года, во втором - до 1 марта 2030 года.Уточняется, что перечень сведений для внесения автомобиля в реестр должен также включать марку, модель, год выпуска, государственный регистрационный номер автомобиля, идентификационный номер транспортного средства либо идентификационный номер его основного компонента в случае, если указанный автомобиль не имеет идентификационного номера. При нарушении этих требований во внесении автомобиля в реестр может быть отказано.Инициатива была принята в первом чтении в январе 2024 года. Инициатива призвана поддержать российский автопром. Ко второму и третьему чтениям проект доработан с учетом мнения представителей отрасли и производителей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В чем причина дефицита таксистов в РФ и чего ждать в КрымуЧто улучшит работу такси в КрымуЗакон о такси в действии: водители выходят из тени

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

такси, закон и право, государственная дума рф, россия, новости, автомобиль, импортозамещение