Новый утильсбор вступит в силу с 1 декабря - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Новый утильсбор вступит в силу с 1 декабря
2025-11-01T17:02
2025-11-01T17:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Правительство России постановило утвердить план поэтапного увеличения утилизационного сбора до 85% до 2030 года. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Согласно документу, постановление вступит в силу с 1 декабря 2025 года.Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал, что теперь ставка по утильсбору ежегодно 1 января будет увеличиваться на 10-20%. Это поможет развить производство отечественных автомобилей и привлекать больше иностранных партнеров.
новости, правительство россии, автомобиль, транспорт, утильсбор
Новый утильсбор вступит в силу с 1 декабря

План увеличения утилизационного сбора до 85% вступит в силу 1 декабря – постановление

17:02 01.11.2025
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкАвтосалон Jaguar
Автосалон Jaguar - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Правительство России постановило утвердить план поэтапного увеличения утилизационного сбора до 85% до 2030 года. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Согласно документу, постановление вступит в силу с 1 декабря 2025 года.
© Правительство РоссииПостановление об увеличении утильсбора
Постановление об увеличении утильсбора
© Правительство России
Постановление об увеличении утильсбора
Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал, что теперь ставка по утильсбору ежегодно 1 января будет увеличиваться на 10-20%. Это поможет развить производство отечественных автомобилей и привлекать больше иностранных партнеров.
