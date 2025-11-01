https://crimea.ria.ru/20251101/novyy-utilsbor-vstupit-v-silu-s-1-dekabrya-1150609221.html
Новый утильсбор вступит в силу с 1 декабря
Правительство России постановило утвердить план поэтапного увеличения утилизационного сбора до 85% до 2030 года. Соответствующий документ подписал... РИА Новости Крым, 01.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Правительство России постановило утвердить план поэтапного увеличения утилизационного сбора до 85% до 2030 года. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Согласно документу, постановление вступит в силу с 1 декабря 2025 года.Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал, что теперь ставка по утильсбору ежегодно 1 января будет увеличиваться на 10-20%. Это поможет развить производство отечественных автомобилей и привлекать больше иностранных партнеров.
Новый утильсбор вступит в силу с 1 декабря
