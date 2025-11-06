https://crimea.ria.ru/20251106/komu-grozit-shtraf-za-gosnomer-bez-flaga-rossii-1150677548.html

Кому грозит штраф за госномер без флага России

Кому грозит штраф за госномер без флага России

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Штраф грозит водителям, которые ездят с выданными после 1 января 2025 года номерами без изображения российского флага. Размер его по новому закону РФ составит 500 рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал Глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин."Порядка двух лет мы поднимали этот вопрос – почему номера без флага? Много писали, в том числе и в органы ГИБДД. Эта идея была поддержана, прежде всего, общественностью нашей большой страны, большое количество депутатов Госдумы обратили на это внимание", – рассказал он.По словам Цуркина, раньше в соответствии с ГОСТом было не запрещено иметь номера без флага России. Номера с флагом выдавали органы ГИБДД при регистрации автомобиля, но также имелось и большое количество частных организаций, которые, если вы утеряли номерной знак, выдавали его дубликат.По словам главы ассоциации, не обязательно менять номер, если у вас автомобиль не зарегистрирован после вступления в силу нового ГОСТа. "Потому что если вы провели какое-то регистрационное действие по смене собственника, по дарению, по переоформлению этого автомобиля, по утрате СТС, по его замене, любое регистрационное действие в органах ГАИ – вам необходимо будет получить номер нового образца с флагом России. Если флаг будет отсутствовать, номер будет старого образца, то это будет наказываться штрафом", – разъяснил эксперт.По его словам, согласно Административному кодексу, машины с теми номерами, которые установлены до вступления в силу закона, могут до каких-либо вышеуказанных действий ездить в старом порядке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый утильсбор вступит в силу с 1 декабряВ России начинают подбирать "правильные" машины для таксиВ России появятся новые дорожные знаки

