Кому грозит штраф за госномер без флага России
https://crimea.ria.ru/20251106/komu-grozit-shtraf-za-gosnomer-bez-flaga-rossii-1150677548.html
Кому грозит штраф за госномер без флага России
Кому грозит штраф за госномер без флага России - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Кому грозит штраф за госномер без флага России
Штраф грозит водителям, которые ездят с выданными после 1 января 2025 года номерами без изображения российского флага. Размер его по новому закону РФ составит... РИА Новости Крым, 06.11.2025
2025-11-06T20:51
2025-11-06T20:51
анатолий цуркин
гаи
автомобиль
закон и право
новости
радио "спутник в крыму"
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Штраф грозит водителям, которые ездят с выданными после 1 января 2025 года номерами без изображения российского флага. Размер его по новому закону РФ составит 500 рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал Глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин."Порядка двух лет мы поднимали этот вопрос – почему номера без флага? Много писали, в том числе и в органы ГИБДД. Эта идея была поддержана, прежде всего, общественностью нашей большой страны, большое количество депутатов Госдумы обратили на это внимание", – рассказал он.По словам Цуркина, раньше в соответствии с ГОСТом было не запрещено иметь номера без флага России. Номера с флагом выдавали органы ГИБДД при регистрации автомобиля, но также имелось и большое количество частных организаций, которые, если вы утеряли номерной знак, выдавали его дубликат.По словам главы ассоциации, не обязательно менять номер, если у вас автомобиль не зарегистрирован после вступления в силу нового ГОСТа. "Потому что если вы провели какое-то регистрационное действие по смене собственника, по дарению, по переоформлению этого автомобиля, по утрате СТС, по его замене, любое регистрационное действие в органах ГАИ – вам необходимо будет получить номер нового образца с флагом России. Если флаг будет отсутствовать, номер будет старого образца, то это будет наказываться штрафом", – разъяснил эксперт.По его словам, согласно Административному кодексу, машины с теми номерами, которые установлены до вступления в силу закона, могут до каких-либо вышеуказанных действий ездить в старом порядке.
Кому грозит штраф за госномер без флага России

Какой штраф грозит автомобилистам за номера без изображения флага России

20:51 06.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Штраф грозит водителям, которые ездят с выданными после 1 января 2025 года номерами без изображения российского флага. Размер его по новому закону РФ составит 500 рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал Глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин.
"Порядка двух лет мы поднимали этот вопрос – почему номера без флага? Много писали, в том числе и в органы ГИБДД. Эта идея была поддержана, прежде всего, общественностью нашей большой страны, большое количество депутатов Госдумы обратили на это внимание", – рассказал он.
По словам Цуркина, раньше в соответствии с ГОСТом было не запрещено иметь номера без флага России. Номера с флагом выдавали органы ГИБДД при регистрации автомобиля, но также имелось и большое количество частных организаций, которые, если вы утеряли номерной знак, выдавали его дубликат.

"С этого года по ГОСТу все номера, которые выдаются, в том числе и частными организациями, которые изготавливают номерные знаки, должны быть строго с флагом России", – подчеркнул спикер.

По словам главы ассоциации, не обязательно менять номер, если у вас автомобиль не зарегистрирован после вступления в силу нового ГОСТа.
"Потому что если вы провели какое-то регистрационное действие по смене собственника, по дарению, по переоформлению этого автомобиля, по утрате СТС, по его замене, любое регистрационное действие в органах ГАИ – вам необходимо будет получить номер нового образца с флагом России. Если флаг будет отсутствовать, номер будет старого образца, то это будет наказываться штрафом", – разъяснил эксперт.
По его словам, согласно Административному кодексу, машины с теми номерами, которые установлены до вступления в силу закона, могут до каких-либо вышеуказанных действий ездить в старом порядке.
