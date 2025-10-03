https://crimea.ria.ru/20251003/v-rossii-nachinayut-podbirat-pravilnye-mashiny-dlya-taksi-1149918114.html
В России начинают подбирать "правильные" машины для такси
В России начинают подбирать "правильные" машины для такси - РИА Новости Крым, 02.10.2025
В России начинают подбирать "правильные" машины для такси
Большинство моделей машин, представленных в списке Минпромторга России для локализации такси, не актуальны для рынка таксомоторной отрасли. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-03T06:09
2025-10-03T06:09
2025-10-02T23:32
эксклюзивы риа новости крым
такси
мнения
общество
автомобиль
транспорт
перевозки
крым
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111420/23/1114202305_0:249:2384:1590_1920x0_80_0_0_eee7597e0ee014734640595199f5032f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Большинство моделей машин, представленных в списке Минпромторга России для локализации такси, не актуальны для рынка таксомоторной отрасли. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал руководитель отдела по связям с общественностью одного из сервисов заказа такси в Крыму Павел Стенников.1 октября Минпромторг представил список машин, которые можно использовать в такси в соответствии с законом о локализации. В него попали более 20 моделей от шести российских брендов.Весь ли список актуаленСтенников пояснил, что такие марки как УАЗ "Патриот" и "Хантер", Niva Legend, Niva Travel, которые попали в перечень, для работы в такси, по крайней мере в городских условиях, не используются.Марки авто, стоимостью около 1,5 миллионов рублей, также не актуальны, поскольку в регионах такие машины практически не окупаются, отметил эксперт. Пока, по его мнению, в списке Минпромторга из реальных отечественных претендентов для работы в такси можно выделить лишь несколько марок. Это Lada Granta, Iskra, Vesta. Однако эксперт подчеркнул, что это автомобили эконом-класса.Когда все такси будут от автопромаЗакон о локализации такси вступает в силу с 1 марта 2026 года, напомнил Павел Стенников. Но это не значит, что к этому времени весь автопарк у перевозчиков должен быть заменен."Все автомобили, которые получили разрешение и вошли в реестр автомобилей легковых такси до 1 марта 2026 года, остаются в реестре и могут использоваться в работе такси", – пояснил специалист популярного крымского сервиса заказов такси.Сам процесс замещения автомобилей в таксомоторной отрасли будет последовательным. По примерным подсчетам специалистов, чтобы перевозчикам полностью перейти на отечественный автопром, нужно от трех до пяти лет.За чей счетОсновное финансовое бремя локализации ляжет в первую очередь на пассажиров, считает специалист сервиса заказов такси. Он напомнил, что новые авто сейчас поднялись в цене, как запчасти и обслуживание. Все это таксомоторные предприятия будут закладывать в чек за поездку.В мае 2025 года Госдума на пленарном заседании приняла закон о требованиях к уровню локализации автомобилей такси.Согласно принятому документу, автомобиль может быть включен в региональный реестр легковых такси, если совокупное количество баллов его локализации соответствует уровню таких баллов, установленному правительством России для госзакупок. При этом под локализацией подразумевается производство автомобиля или его частей на территории России.Инициатива была принята в первом чтении в январе 2024 года. Она призвана поддержать российский автопром. Ко второму и третьему чтениям проект доработан с учетом мнения представителей отрасли и производителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал о развитии отечественного автопромаПовышение утильсбора на авто: новые "расценки" от МинпромторгаВ чем причина дефицита таксистов в РФ и чего ждать в Крыму
крым
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111420/23/1114202305_264:0:2384:1590_1920x0_80_0_0_2b8dbb67137079e89f3d7ea14e4ba738.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
такси, мнения, общество, автомобиль, транспорт, перевозки, крым, россия
В России начинают подбирать "правильные" машины для такси
Локализация такси в России увеличит стоимость поездок на 30% в ближайшие годы - эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым.
Большинство моделей машин, представленных в списке Минпромторга России для локализации такси, не актуальны для рынка таксомоторной отрасли. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым
высказал руководитель отдела по связям с общественностью одного из сервисов заказа такси в Крыму Павел Стенников.
1 октября Минпромторг представил список машин, которые можно использовать в такси в соответствии с законом о локализации. В него попали более 20 моделей от шести российских брендов.
Весь ли список актуален
Стенников пояснил, что такие марки как УАЗ "Патриот" и "Хантер", Niva Legend, Niva Travel, которые попали в перечень, для работы в такси, по крайней мере в городских условиях, не используются.
Марки авто, стоимостью около 1,5 миллионов рублей, также не актуальны, поскольку в регионах такие машины практически не окупаются, отметил эксперт.
"Надо понимать, что это первичный список. На этот перечень мы пока не ориентируемся как на руководство к действию. Очевидно, его еще дополнят. И тогда, при полном перечне, таксомоторные перевозчики смогут определить свои планы", – отметил Павел Стенников.
Пока, по его мнению, в списке Минпромторга из реальных отечественных претендентов для работы в такси можно выделить лишь несколько марок. Это Lada Granta, Iskra, Vesta. Однако эксперт подчеркнул, что это автомобили эконом-класса.
Когда все такси будут от автопрома
Закон о локализации такси вступает в силу с 1 марта 2026 года, напомнил Павел Стенников. Но это не значит, что к этому времени весь автопарк у перевозчиков должен быть заменен.
"Все автомобили, которые получили разрешение и вошли в реестр автомобилей легковых такси до 1 марта 2026 года, остаются в реестре и могут использоваться в работе такси", – пояснил специалист популярного крымского сервиса заказов такси.
Сам процесс замещения автомобилей в таксомоторной отрасли будет последовательным. По примерным подсчетам специалистов, чтобы перевозчикам полностью перейти на отечественный автопром, нужно от трех до пяти лет.
"В Крыму около 85 процентов такси подлежит замене на отечественные модели. Но это касается таксопарков. У частных перевозчиков этот период может быть больше", – эксперт отрасли.
За чей счет
Основное финансовое бремя локализации ляжет в первую очередь на пассажиров, считает специалист сервиса заказов такси. Он напомнил, что новые авто сейчас поднялись в цене, как запчасти и обслуживание. Все это таксомоторные предприятия будут закладывать в чек за поездку.
"Локализацию оплатят пассажиры. Мы прогнозируем, что в течение 2026 – 2027 годов цена поездок увеличится на 20-30 процентов", – считает эксперт.
В мае 2025 года Госдума на пленарном заседании приняла закон о требованиях к уровню локализации автомобилей такси.
Согласно принятому документу, автомобиль может быть включен в региональный реестр легковых такси, если совокупное количество баллов его локализации соответствует уровню таких баллов, установленному правительством России для госзакупок. При этом под локализацией подразумевается производство автомобиля или его частей на территории России.
Инициатива была принята в первом чтении в январе 2024 года. Она призвана поддержать российский автопром. Ко второму и третьему чтениям проект доработан с учетом мнения представителей отрасли и производителей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: