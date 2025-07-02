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Повышение утильсбора на авто: новые "расценки" от Минпромторга
Повышение утильсбора на авто: новые "расценки" от Минпромторга - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Повышение утильсбора на авто: новые "расценки" от Минпромторга
Власти России планируют увеличить ставку утилизационного сбора на автомобили с мощностью двигателя от 160 лошадиных сил, сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T22:21
2025-07-02T22:21
2025-07-02T21:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Власти России планируют увеличить ставку утилизационного сбора на автомобили с мощностью двигателя от 160 лошадиных сил, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова.По его словам, новые "расценки" затронут транспортные средства, которые ввозятся в страну физическими лицами для личного пользования.Утилизационный сбор – это обязательный платеж, который взимается с производителей и импортеров автомобилей за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Сейчас для физических лиц, ввозящих автомобили с объемом двигателя до трех литров, действует льготная ставка.Так, сегодня при ввозе новых автомобилей (до трех лет) физлица платят 3,4 тыс. рублей, а за машины с пробегом старше трех лет – 5,2 тыс. рублей. При этом базовая ставка составляет 20 тыс. рублей. Для юридических лиц утильсбор значительно выше: минимум 150,2 тыс. рублей за новые автомобили и 383,4 тыс. рублей – за подержанные.По словам Алиханова, повышение ставок в сегменте мощных автомобилей позволит пополнить бюджет за счет дополнительного дохода."Про объемы – это десятки миллиардов рублей. Разные мы оценки делали – от 40 до 60 миллиардов рублей", – уточнил он.Ранее в Крыму ввели штрафы для автовладельцев, паркующих свои машины у контейнерных площадок и тем самым препятствующих своевременному вывозу мусора.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму установили налог на недостроиВ Крыму ввели штрафы за парковку у мусорных площадокВодительские права в РФ могут подорожать вдвое - СМИ
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минпромторг рф, новости, автомобиль, транспорт, утилизационный сбор
Повышение утильсбора на авто: новые "расценки" от Минпромторга
Минпромторг предложил увеличить утильсбор для авто мощностью свыше 160 лошадиных сил
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Власти России планируют увеличить ставку утилизационного сбора на автомобили с мощностью двигателя от 160 лошадиных сил, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова.
По его словам, новые "расценки" затронут транспортные средства, которые ввозятся в страну физическими лицами для личного пользования.
"Мы в рамках стратегической сессии доложили председателю, как раз рассматривался автопром, о необходимости распространения утилизационного сбора на те автомобили, которые ввозятся физическими лицами, но в определенных сегментах, то есть 160 "лошадей" и выше, мы будем распространять на них тоже утилизационный сбор", – заявил глава ведомства.
Утилизационный сбор – это обязательный платеж, который взимается с производителей и импортеров автомобилей за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Сейчас для физических лиц, ввозящих автомобили с объемом двигателя до трех литров, действует льготная ставка.
Так, сегодня при ввозе новых автомобилей (до трех лет) физлица платят 3,4 тыс. рублей, а за машины с пробегом старше трех лет – 5,2 тыс. рублей. При этом базовая ставка составляет 20 тыс. рублей. Для юридических лиц утильсбор значительно выше: минимум 150,2 тыс. рублей за новые автомобили и 383,4 тыс. рублей – за подержанные.
По словам Алиханова, повышение ставок в сегменте мощных автомобилей позволит пополнить бюджет за счет дополнительного дохода.
"Про объемы – это десятки миллиардов рублей. Разные мы оценки делали – от 40 до 60 миллиардов рублей", – уточнил он.
Ранее в Крыму ввели штрафы для автовладельцев
, паркующих свои машины у контейнерных площадок и тем самым препятствующих своевременному вывозу мусора.
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