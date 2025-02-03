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В чем причина дефицита таксистов в РФ и чего ждать в Крыму

В чем причина дефицита таксистов в РФ и чего ждать в Крыму - РИА Новости Крым, 03.02.2025

В чем причина дефицита таксистов в РФ и чего ждать в Крыму

Таксопаркам в Крыму трудно конкурировать с агрегаторами, которые работают с самозанятыми водителями вне закона о такси. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T06:14

2025-02-03T06:14

2025-02-03T06:14

андрей козарь

радио "спутник в крыму"

транспорт

мнения

такси

автомобиль

городская среда

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Таксопаркам в Крыму трудно конкурировать с агрегаторами, которые работают с самозанятыми водителями вне закона о такси. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Крымской территориальной организации межрегионального профсоюза работников пассажирского транспорта "Таксист" Андрей Козарь, подчеркнув, что сфера таксомоторных услуг в России нуждается в государственном регулировании.По словам Козаря, таксомоторные компании существуют в разных городах Крыма, преимущественно крупных: Симферополе, Керчи, Ялте, Евпатории и других. Как правило, они небольшие, и выживать им очень трудно, отметил эксперт.У таких предприятий, объясняет он, есть собственный парк автомобилей, которые постоянно обслуживаются, ремонтируются и чистятся, и штат официально устроенных водителей, которые ежедневно проходят медосмотры и регулярно – инструктажи. Здесь платят налоги, отвечают за безопасность и страхуют жизнь и здоровье пассажиров.При этом для действующего законодательства РФ агрегаторы, или сервисы заказа такси, – это IT-компании. Таксомоторных услуг они не предоставляют – только информационные, и ответственности за безопасность пассажиров не несут, подчеркнул он.У сервисов такси нет машин и штатных сотрудников, а есть работающие по договорам самозанятые водители, которые, по словам Козаря, страдают сегодня не меньше сотрудников таксомоторных компаний.Из-за демпинга цен и драконовских процентов самозанятые таксисты не могут нормально обслуживать свой автомобиль, не говоря о том, чтобы купить новый, добавил он.Многие, осознав, что происходит, сегодня отказываются работать на агрегаторы и устраиваются водителями на предприятия разных отраслей, где выше зарплата и есть социальные гарантии, сказал Козарь."Я читал информацию со знаменитого нашего агрегатора о том, что дефицит таксистов (в России – ред.) 130 тысяч человек", – сказал экспертПри этом, по его словам, в Крыму дефицита таксистов нет."Сказать о дефиците – такого нет у нас. Таксистов хватает везде, во всех службах, на стоянках такси", – добавил Козарь.Он отметил, что возглавляемый им профсоюз в Крыму выступает за государственное регулирование проблемы сосуществования таксопарков и агрегаторов, так как закон РФ "О такси" должен действовать, и его требования должны выполнять все предприятия и водители. И выразил надежду на то, что в конкурентной борьбе таксомоторные компании все же победят.В сентябре 2024 года представитель сервиса "Яндекс. Такси" Антон Петраков на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что дефицит таксистов в России к 2025 году составит 130 тысяч человек. Он объяснил это в частности ужесточением в стране миграционной политики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что улучшит работу такси в КрымуТаксистов в Крыму "оцифруют": что меняется для водителей и пассажировЗакон о такси в действии: водители выходят из тени

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей козарь, транспорт, мнения, такси, автомобиль, городская среда, крым, новости крыма