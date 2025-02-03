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В чем причина дефицита таксистов в РФ и чего ждать в Крыму - РИА Новости Крым, 03.02.2025
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В чем причина дефицита таксистов в РФ и чего ждать в Крыму
В чем причина дефицита таксистов в РФ и чего ждать в Крыму - РИА Новости Крым, 03.02.2025
В чем причина дефицита таксистов в РФ и чего ждать в Крыму
Таксопаркам в Крыму трудно конкурировать с агрегаторами, которые работают с самозанятыми водителями вне закона о такси. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-03T06:14
2025-02-03T06:14
андрей козарь
радио "спутник в крыму"
транспорт
мнения
такси
автомобиль
городская среда
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Таксопаркам в Крыму трудно конкурировать с агрегаторами, которые работают с самозанятыми водителями вне закона о такси. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Крымской территориальной организации межрегионального профсоюза работников пассажирского транспорта "Таксист" Андрей Козарь, подчеркнув, что сфера таксомоторных услуг в России нуждается в государственном регулировании.По словам Козаря, таксомоторные компании существуют в разных городах Крыма, преимущественно крупных: Симферополе, Керчи, Ялте, Евпатории и других. Как правило, они небольшие, и выживать им очень трудно, отметил эксперт.У таких предприятий, объясняет он, есть собственный парк автомобилей, которые постоянно обслуживаются, ремонтируются и чистятся, и штат официально устроенных водителей, которые ежедневно проходят медосмотры и регулярно – инструктажи. Здесь платят налоги, отвечают за безопасность и страхуют жизнь и здоровье пассажиров.При этом для действующего законодательства РФ агрегаторы, или сервисы заказа такси, – это IT-компании. Таксомоторных услуг они не предоставляют – только информационные, и ответственности за безопасность пассажиров не несут, подчеркнул он.У сервисов такси нет машин и штатных сотрудников, а есть работающие по договорам самозанятые водители, которые, по словам Козаря, страдают сегодня не меньше сотрудников таксомоторных компаний.Из-за демпинга цен и драконовских процентов самозанятые таксисты не могут нормально обслуживать свой автомобиль, не говоря о том, чтобы купить новый, добавил он.Многие, осознав, что происходит, сегодня отказываются работать на агрегаторы и устраиваются водителями на предприятия разных отраслей, где выше зарплата и есть социальные гарантии, сказал Козарь."Я читал информацию со знаменитого нашего агрегатора о том, что дефицит таксистов (в России – ред.) 130 тысяч человек", – сказал экспертПри этом, по его словам, в Крыму дефицита таксистов нет."Сказать о дефиците – такого нет у нас. Таксистов хватает везде, во всех службах, на стоянках такси", – добавил Козарь.Он отметил, что возглавляемый им профсоюз в Крыму выступает за государственное регулирование проблемы сосуществования таксопарков и агрегаторов, так как закон РФ "О такси" должен действовать, и его требования должны выполнять все предприятия и водители. И выразил надежду на то, что в конкурентной борьбе таксомоторные компании все же победят.В сентябре 2024 года представитель сервиса "Яндекс. Такси" Антон Петраков на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что дефицит таксистов в России к 2025 году составит 130 тысяч человек. Он объяснил это в частности ужесточением в стране миграционной политики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что улучшит работу такси в КрымуТаксистов в Крыму "оцифруют": что меняется для водителей и пассажировЗакон о такси в действии: водители выходят из тени
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андрей козарь, транспорт, мнения, такси, автомобиль, городская среда, крым, новости крыма
В чем причина дефицита таксистов в РФ и чего ждать в Крыму

Таксопаркам в Крыму выживать трудно при демпинге цен агрегаторов – мнение

06:14 03.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоАвтомобили такси нового терминала аэропорта "Симферополь"
Автомобили такси нового терминала аэропорта Симферополь - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Таксопаркам в Крыму трудно конкурировать с агрегаторами, которые работают с самозанятыми водителями вне закона о такси. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Крымской территориальной организации межрегионального профсоюза работников пассажирского транспорта "Таксист" Андрей Козарь, подчеркнув, что сфера таксомоторных услуг в России нуждается в государственном регулировании.
По словам Козаря, таксомоторные компании существуют в разных городах Крыма, преимущественно крупных: Симферополе, Керчи, Ялте, Евпатории и других. Как правило, они небольшие, и выживать им очень трудно, отметил эксперт.
У таких предприятий, объясняет он, есть собственный парк автомобилей, которые постоянно обслуживаются, ремонтируются и чистятся, и штат официально устроенных водителей, которые ежедневно проходят медосмотры и регулярно – инструктажи. Здесь платят налоги, отвечают за безопасность и страхуют жизнь и здоровье пассажиров.
"И им очень трудно конкурировать с агрегаторами, которые в конкурентной погоне за пассажирами снижают тарифы на пассажирские перевозки, не думая об экономической составляющей", – сказал Козарь.
При этом для действующего законодательства РФ агрегаторы, или сервисы заказа такси, – это IT-компании. Таксомоторных услуг они не предоставляют – только информационные, и ответственности за безопасность пассажиров не несут, подчеркнул он.
У сервисов такси нет машин и штатных сотрудников, а есть работающие по договорам самозанятые водители, которые, по словам Козаря, страдают сегодня не меньше сотрудников таксомоторных компаний.

"Самозанятые, принимая заказы диспетчерских служб, выполняют их по требованиям агрегатора, который сам устанавливает маршрут и тариф. А отработал ты неизвестно по какой цене – и еще должен за заказ заплатить агрегатору от 10 до 50%. Здесь не самозанятость, а подмена понятий в трудовых отношениях. Таксист бесправный становится, почти как раб", – прокомментировал эксперт.

Из-за демпинга цен и драконовских процентов самозанятые таксисты не могут нормально обслуживать свой автомобиль, не говоря о том, чтобы купить новый, добавил он.
Многие, осознав, что происходит, сегодня отказываются работать на агрегаторы и устраиваются водителями на предприятия разных отраслей, где выше зарплата и есть социальные гарантии, сказал Козарь.
"Я читал информацию со знаменитого нашего агрегатора о том, что дефицит таксистов (в России – ред.) 130 тысяч человек", – сказал эксперт
При этом, по его словам, в Крыму дефицита таксистов нет.
"Сказать о дефиците – такого нет у нас. Таксистов хватает везде, во всех службах, на стоянках такси", – добавил Козарь.
Он отметил, что возглавляемый им профсоюз в Крыму выступает за государственное регулирование проблемы сосуществования таксопарков и агрегаторов, так как закон РФ "О такси" должен действовать, и его требования должны выполнять все предприятия и водители. И выразил надежду на то, что в конкурентной борьбе таксомоторные компании все же победят.
В сентябре 2024 года представитель сервиса "Яндекс. Такси" Антон Петраков на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что дефицит таксистов в России к 2025 году составит 130 тысяч человек. Он объяснил это в частности ужесточением в стране миграционной политики.
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