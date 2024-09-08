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Что улучшит работу такси в Крыму - РИА Новости Крым, 08.09.2024
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Что улучшит работу такси в Крыму
Что улучшит работу такси в Крыму - РИА Новости Крым, 08.09.2024
Что улучшит работу такси в Крыму
Государственно-частное партнерство может помочь в вопросе установления экономически обоснованных тарифов, а также в вопросе соблюдения трудовых прав и... РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-08T08:17
2024-09-08T08:17
такси
радио "спутник в крыму"
андрей козарь
мнения
крымтроллейбус
минтранс крыма
транспорт
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Государственно-частное партнерство может помочь в вопросе установления экономически обоснованных тарифов – эксперт
Государственно-частное партнерство может помочь в вопросе установления экономически обоснованных тарифов – эксперт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Государственно-частное партнерство может помочь в вопросе установления экономически обоснованных тарифов, а также в вопросе соблюдения трудовых прав и обязанностей таксистов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал председатель Крымской территориальной организации межрегионального профсоюза работников пассажирского транспорта "Таксист" Андрей Козарь.Объясняя, как на практике может быть реализовано государственно-частное партнерство в сфере такси, эксперт сказал, что таксопарк мог бы базироваться на одном из подведомственных региональному минтрансу предприятии. Например, на ГУП РК "Крымтроллейбус", где есть производственные мощности, места для стоянки, и там мог бы находиться на межсменном хранении таксопарк. Как и в случае с подвижным составом, автомобили такси тоже бы проходили технический осмотр, а таксисты – медосмотр."Предприятие также передает заказы, там ведь есть диспетчерская и возможности. За выполненные заказы водитель в конце смены привозит выручку, ему начисляется заработная плата", – рассуждает собеседник. И уверяет, что водители такси готовы так работать, потому что в таком графике найдется время на отдых и не придется заниматься поиском запчастей на свой автомобиль.Контроль за исполнением норм и законов в сфере перевозок очень важен, ведь речь идет о безопасности пассажиров в первую очередь, отмечает эксперт. При этом, по словам Козыря, в Крыму достаточное количество таксистов.Более того, сейчас на рынке такси наблюдается переизбыток водителей, потому что есть те, для которых это основной вид заработка, они являются индивидуальными предпринимателями, есть и таксопарки. А есть те, для кого такси – это подработка, добавил Козарь.И напомнил, что водители, которые работают через агрегаторы, не устанавливают стоимость, это делают агрегаторы, которые в погоне за клиентами устанавливает низкую стоимость проезда без учета обслуживания автомобиля и заработной платы водителя, и для последнего это становится невыгодно. Более того, сейчас большой процент водителей не трудоустроены официально, не застрахованы, они являются "подработчиками", которые берут в аренду свое рабочее место, автомобиль, и вынуждены часть зарплаты отдавать арендодателю.При этом эксперт спрогнозировал подорожание услуг такси, по его мнению время дешевого такси закончилось.Ранее в республиканском МВД сообщали , что на железнодорожном вокзале Симферополя за завышение цен на перевозки, нецензурную брань, нарушение правил парковки и стоянки оштрафованы таксисты.Читайте также на РИА Новости Крым:Обязательная аттестация таксистов: введут ли ее в КрымуТаксистов в Крыму "оцифруют": что меняется для водителей и пассажировЗакон о такси в действии: водители выходят из тени
https://crimea.ria.ru/20240809/zavyshali-tseny-na-perevozki-na-vokzale-simferopolya-oshtrafovali-taksistov-1139486741.html
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такси, андрей козарь, мнения, крымтроллейбус, минтранс крыма, транспорт
Что улучшит работу такси в Крыму

Работу такси в Крыму может наладить государственно-частное партнерство – эксперт

08:17 08.09.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСветовой короб на крыше автомобиля такси. Архивное фото
Световой короб на крыше автомобиля такси. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Государственно-частное партнерство может помочь в вопросе установления экономически обоснованных тарифов, а также в вопросе соблюдения трудовых прав и обязанностей таксистов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал председатель Крымской территориальной организации межрегионального профсоюза работников пассажирского транспорта "Таксист" Андрей Козарь.
Государственно-частное партнерство может помочь в вопросе установления экономически обоснованных тарифов – эксперт
08:17

"В первую очередь, нужно говорить об экономически обоснованном тарифе, куда включены обслуживание автомобиля и зарплата водителю, с которой он также платит налог. <…> Рынок сам себя не урегулирует. Государственно-частное партнерство – это выход", – считает Козарь.

Объясняя, как на практике может быть реализовано государственно-частное партнерство в сфере такси, эксперт сказал, что таксопарк мог бы базироваться на одном из подведомственных региональному минтрансу предприятии. Например, на ГУП РК "Крымтроллейбус", где есть производственные мощности, места для стоянки, и там мог бы находиться на межсменном хранении таксопарк. Как и в случае с подвижным составом, автомобили такси тоже бы проходили технический осмотр, а таксисты – медосмотр.
"Предприятие также передает заказы, там ведь есть диспетчерская и возможности. За выполненные заказы водитель в конце смены привозит выручку, ему начисляется заработная плата", – рассуждает собеседник. И уверяет, что водители такси готовы так работать, потому что в таком графике найдется время на отдых и не придется заниматься поиском запчастей на свой автомобиль.
Контроль за исполнением норм и законов в сфере перевозок очень важен, ведь речь идет о безопасности пассажиров в первую очередь, отмечает эксперт. При этом, по словам Козыря, в Крыму достаточное количество таксистов.

"Дефицита в такси у нас не предвидится. Просто некоторые коммерческие структуры, агрегаторы такси, нагнетают ситуацию. Но водители есть, и они готовы работать", – сказал эксперт.

Более того, сейчас на рынке такси наблюдается переизбыток водителей, потому что есть те, для которых это основной вид заработка, они являются индивидуальными предпринимателями, есть и таксопарки. А есть те, для кого такси – это подработка, добавил Козарь.
И напомнил, что водители, которые работают через агрегаторы, не устанавливают стоимость, это делают агрегаторы, которые в погоне за клиентами устанавливает низкую стоимость проезда без учета обслуживания автомобиля и заработной платы водителя, и для последнего это становится невыгодно. Более того, сейчас большой процент водителей не трудоустроены официально, не застрахованы, они являются "подработчиками", которые берут в аренду свое рабочее место, автомобиль, и вынуждены часть зарплаты отдавать арендодателю.
При этом эксперт спрогнозировал подорожание услуг такси, по его мнению время дешевого такси закончилось.
Ранее в республиканском МВД сообщали , что на железнодорожном вокзале Симферополя за завышение цен на перевозки, нецензурную брань, нарушение правил парковки и стоянки оштрафованы таксисты.
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В Симферополе таксистов оштрафовали за завышение цен на поездки для туристов
9 августа, 17:03
Завышали цены на перевозки: на вокзале Симферополя оштрафовали таксистов
 
Радио "Спутник в Крыму"ТаксиАндрей КозарьМненияКрымтроллейбусМинтранс КрымаТранспорт
 
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