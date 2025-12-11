https://crimea.ria.ru/20251211/rossiya-peredala-ssha-novye-predlozheniya-kollektivnykh-garantiy-bezopasnosti-1151571913.html

Россия передала США новые предложения коллективных гарантий безопасности

Россия передала США новые предложения коллективных гарантий безопасности - РИА Новости Крым, 11.12.2025

Россия передала США новые предложения коллективных гарантий безопасности

Россия передала США дополнительные предложения, касающиеся коллективных гарантий безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на... РИА Новости Крым, 11.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Россия передала США дополнительные предложения, касающиеся коллективных гарантий безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на посольском "круглом столе" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.Лавров добавил, что на недавней встрече президент РФ Владимир Путин и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф подтвердили взаимные понимания, достигнутые на российско-американском саммите на Аляске.Лавров подчеркнул, что "смысл пониманий Анкориджа" заключается в том, что Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным, безъядерным основам своей государственности.2 декабря президент РФ принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.Как сообщил по итогам встречи помощник президента России Юрий Ушаков, встреча была конструктивной, дала возможность обсудить пути дальнейшего урегулирования украинского кризиса и договориться о совместной работе на основе изначального плана США. Пока компромисс не найден, но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемыми.До этого сообщалось, что среди пунктов мирного плана, предложенного Вашингтоном, есть пункты о признании Крыма и Донбасса российскими со стороны США, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.В ходе визита в Индию российский президент подчеркнул, что контролируемые киевским режимом территории освободят либо вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей. Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова обсуждать территориальные уступки, компромиссы по этому вопросу пока не найдены.9 декабря Трамп в интервью изданию Politico заявил, что у России переговорная позиция сильнее, чем у Украины. Американский лидер также сказал, что Зеленскому придется начать принимать условия урегулирования и что тот проигрывает. Кроме того, Трамп призвал провести президентские выборы на Украине, поскольку нынешняя ситуация в стране не отвечает нормам демократии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

