https://crimea.ria.ru/20251211/rossiya-peredala-ssha-novye-predlozheniya-kollektivnykh-garantiy-bezopasnosti-1151571913.html
Россия передала США новые предложения коллективных гарантий безопасности
Россия передала США новые предложения коллективных гарантий безопасности - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Россия передала США новые предложения коллективных гарантий безопасности
Россия передала США дополнительные предложения, касающиеся коллективных гарантий безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на... РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T12:26
2025-12-11T12:26
2025-12-11T12:26
россия
сша
в мире
украина
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/15/1145118425_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_9b9fd38b058f81550cebe701e6c2eb60.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Россия передала США дополнительные предложения, касающиеся коллективных гарантий безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на посольском "круглом столе" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.Лавров добавил, что на недавней встрече президент РФ Владимир Путин и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф подтвердили взаимные понимания, достигнутые на российско-американском саммите на Аляске.Лавров подчеркнул, что "смысл пониманий Анкориджа" заключается в том, что Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным, безъядерным основам своей государственности.2 декабря президент РФ принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.Как сообщил по итогам встречи помощник президента России Юрий Ушаков, встреча была конструктивной, дала возможность обсудить пути дальнейшего урегулирования украинского кризиса и договориться о совместной работе на основе изначального плана США. Пока компромисс не найден, но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемыми.До этого сообщалось, что среди пунктов мирного плана, предложенного Вашингтоном, есть пункты о признании Крыма и Донбасса российскими со стороны США, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.В ходе визита в Индию российский президент подчеркнул, что контролируемые киевским режимом территории освободят либо вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей. Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова обсуждать территориальные уступки, компромиссы по этому вопросу пока не найдены.9 декабря Трамп в интервью изданию Politico заявил, что у России переговорная позиция сильнее, чем у Украины. Американский лидер также сказал, что Зеленскому придется начать принимать условия урегулирования и что тот проигрывает. Кроме того, Трамп призвал провести президентские выборы на Украине, поскольку нынешняя ситуация в стране не отвечает нормам демократии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
сша
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/15/1145118425_25:0:985:720_1920x0_80_0_0_d5f09c5144d4c7547a8f16d3df5aa1a3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире, украина, сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), безопасность
Россия передала США новые предложения коллективных гарантий безопасности
Россия передала США новые предложения коллективных гарантий безопасности – Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Россия передала США дополнительные предложения, касающиеся коллективных гарантий безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на посольском "круглом столе" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
"Мы передали нашим американским коллегам дополнительные предложения, которые касались коллективных гарантий безопасности. Мы понимаем, что, рассуждая о гарантиях безопасности, нельзя ограничиваться только Украиной", - сказал глава МИД.
Лавров добавил, что на недавней встрече президент РФ Владимир Путин и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф подтвердили взаимные понимания, достигнутые на российско-американском саммите на Аляске.
"Это очень-очень важный результат, потому что была после Анкориджа определенная пауза. Теперь здесь, в наших переговорах с американцами по украинской проблеме, я лично считаю, что недоразумения, недопонимания были устранены", - подчеркнул глава российского дипведомства.
Лавров подчеркнул, что "смысл пониманий Анкориджа" заключается в том, что Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным, безъядерным основам своей государственности.
2 декабря
президент РФ принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Как сообщил по итогам встречи помощник президента России Юрий Ушаков, встреча была конструктивной, дала возможность обсудить пути дальнейшего урегулирования украинского кризиса и договориться о совместной работе на основе изначального плана США. Пока компромисс не найден, но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемыми.
До этого сообщалось, что среди пунктов мирного плана, предложенного Вашингтоном, есть пункты о признании Крыма и Донбасса
российскими со стороны США, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.
В ходе визита в Индию российский президент подчеркнул, что контролируемые киевским режимом территории освободят
либо вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей. Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова обсуждать территориальные уступки, компромиссы по этому вопросу пока не найдены
.
9 декабря Трамп в интервью изданию Politico заявил, что у России переговорная позиция сильнее, чем у Украины. Американский лидер также сказал, что Зеленскому придется начать принимать условия урегулирования и что тот проигрывает. Кроме того, Трамп призвал провести президентские выборы на Украине, поскольку нынешняя ситуация в стране не отвечает нормам демократии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.