Авария оставила без света 20 улиц Симферополя

Два десятка улиц и переулков Симферополя обесточены в четверг из-за аварии на сетях, информирует пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 11.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Два десятка улиц и переулков Симферополя обесточены в четверг из-за аварии на сетях, информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".Так, без света остались жители проспекта Победы, а также улиц Куйбышева, Грибоедова, Блюхера, Лермонтова, Автомагистральной, Полевой, Репина, Троллейбусной, Декабристов, Морозова, Шполянской, Киевской, Февральской. Кроме того, обесточены переулки Скрипниченко, Северный, Подводников, Садовый, Краснооктябрьский, Февральский и прилегающие к ним.В Крыму для снижения аварийности до конца декабря заменят 226 трансформаторных подстанций. В 2026 году под замену запланировано более 250 подстанций, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:500 километров линий освещения и тысячи опор смонтировали в Севастополе200 новых энергоузлов появятся в Крыму в 2025 году"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций

