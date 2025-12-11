Рейтинг@Mail.ru
Авария оставила без света 20 улиц Симферополя - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Авария оставила без света 20 улиц Симферополя
Авария оставила без света 20 улиц Симферополя - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Авария оставила без света 20 улиц Симферополя
Два десятка улиц и переулков Симферополя обесточены в четверг из-за аварии на сетях, информирует пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T13:55
2025-12-11T13:55
крым
новости крыма
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии в крыму
симферополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Два десятка улиц и переулков Симферополя обесточены в четверг из-за аварии на сетях, информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".Так, без света остались жители проспекта Победы, а также улиц Куйбышева, Грибоедова, Блюхера, Лермонтова, Автомагистральной, Полевой, Репина, Троллейбусной, Декабристов, Морозова, Шполянской, Киевской, Февральской. Кроме того, обесточены переулки Скрипниченко, Северный, Подводников, Садовый, Краснооктябрьский, Февральский и прилегающие к ним.В Крыму для снижения аварийности до конца декабря заменят 226 трансформаторных подстанций. В 2026 году под замену запланировано более 250 подстанций, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
крым
симферополь
крым, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, симферополь
Авария оставила без света 20 улиц Симферополя

В Симферополе 20 улиц остались без света из-за аварии

13:55 11.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Два десятка улиц и переулков Симферополя обесточены в четверг из-за аварии на сетях, информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".
Так, без света остались жители проспекта Победы, а также улиц Куйбышева, Грибоедова, Блюхера, Лермонтова, Автомагистральной, Полевой, Репина, Троллейбусной, Декабристов, Морозова, Шполянской, Киевской, Февральской. Кроме того, обесточены переулки Скрипниченко, Северный, Подводников, Садовый, Краснооктябрьский, Февральский и прилегающие к ним.

"Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", - уточнили в пресс-службе предприятия.

В Крыму для снижения аварийности до конца декабря заменят 226 трансформаторных подстанций. В 2026 году под замену запланировано более 250 подстанций, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
КрымНовости КрымаГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии в КрымуСимферополь
 
