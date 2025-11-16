Рейтинг@Mail.ru
500 километров линий освещения и тысячи опор смонтировали в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.11.2025
500 километров линий освещения и тысячи опор смонтировали в Севастополе
500 километров линий освещения и тысячи опор смонтировали в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.11.2025
500 километров линий освещения и тысячи опор смонтировали в Севастополе
Сотрудники компании "Горсвет" в Севастополе смонтировали 500 километров линий наружного освещения за пять лет и установили 8 тысяч опор. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 16.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники компании "Горсвет" в Севастополе смонтировали 500 километров линий наружного освещения за пять лет и установили 8 тысяч опор. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в поздравительном посте по случаю 68-летия севастопольского предприятия.По его словам, сейчас на предприятии трудятся 88 профессионалов, которые круглосуточно держат в порядке более 48 тысяч светоточек, свыше 200 километров воздушных и кабельных линий, 37 трансформаторных подстанций, праздничную иллюминацию и всю инфраструктуру наружного освещения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Объекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность200 новых энергоузлов появятся в Крыму в 2025 годуВ "Крымэнерго" предупредили о фейковой странице гендиректора предприятия
500 километров линий освещения и тысячи опор смонтировали в Севастополе

© Telegram Михаил РазвожаевВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники компании "Горсвет" в Севастополе смонтировали 500 километров линий наружного освещения за пять лет и установили 8 тысяч опор. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в поздравительном посте по случаю 68-летия севастопольского предприятия.
"За последние пять лет сотрудники "Горсвета" проделали колоссальную работу: установили более 24 тысяч новых светильников, в том числе там, где раньше уличного света не было вовсе, смонтировали более 500 км линий наружного освещения, установили 8 тысяч опор и 169 шкафов управления, провели ремонт на 1581 объекте", – проинформировал Развожаев.
По его словам, сейчас на предприятии трудятся 88 профессионалов, которые круглосуточно держат в порядке более 48 тысяч светоточек, свыше 200 километров воздушных и кабельных линий, 37 трансформаторных подстанций, праздничную иллюминацию и всю инфраструктуру наружного освещения.
