500 километров линий освещения и тысячи опор смонтировали в Севастополе

2025-11-16T18:44

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники компании "Горсвет" в Севастополе смонтировали 500 километров линий наружного освещения за пять лет и установили 8 тысяч опор. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в поздравительном посте по случаю 68-летия севастопольского предприятия.По его словам, сейчас на предприятии трудятся 88 профессионалов, которые круглосуточно держат в порядке более 48 тысяч светоточек, свыше 200 километров воздушных и кабельных линий, 37 трансформаторных подстанций, праздничную иллюминацию и всю инфраструктуру наружного освещения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Объекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность200 новых энергоузлов появятся в Крыму в 2025 годуВ "Крымэнерго" предупредили о фейковой странице гендиректора предприятия

