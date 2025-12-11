https://crimea.ria.ru/20251211/dialog-rf-i-ssha-posvyaschen-dostizheniyu-prochnogo-mira-na-ukraine--lavrov-1151569904.html

Диалог РФ и США посвящен достижению прочного мира на Украине – Лавров

Диалог РФ и США посвящен достижению прочного мира на Украине – Лавров

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Текущие переговоры России и США посвящены именно поиску долгосрочного урегулирования конфликта на Украине и установлению устойчивого мира с гарантиями безопасности для всех стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском "круглом столе" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.По словам министра, президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом действительно занялся вопросом украинского урегулирования и, по оценке Москвы, искренне стремится способствовать преодолению конфликта политико-дипломатическими методами."Мы это приветствуем, но, конечно, одного стремления мало. Нужны практические шаги по устранению тех самых первопричин конфликта, которые президент России и члены его правительства неоднократно излагали и которые заключаются в неприемлемости для нас втягивания Украины в НАТО… и неприемлемости для нас истребления украинским режимом всего русского", – подчеркнул глава МИД РФ.2 декабря президент РФ принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил президент России Владимир Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.По итогам встречи помощник президента России Юрий Ушаков проинформировал, что встреча была конструктивной, дала возможность обсудить пути дальнейшего урегулирования украинского кризиса и договориться о совместной работе на основе изначального плана США. Пока компромисс не найден, но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемыми.До этого сообщалось, что среди пунктов мирного плана, предложенного Вашингтоном, есть пункты о признании Крыма и Донбасса российскими со стороны США, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.Владимир Путин в ходе визита в Индию подчеркнул, что контролируемые киевским режимом территории освободят либо вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.9 декабря Трамп в интервью изданию Politico заявил, что у России переговорная позиция сильнее, чем у Украины. Американский лидер также сказал, что Зеленскому придется начать принимать условия урегулирования и что тот проигрывает. Кроме того, Трамп призвал провести президентские выборы на Украине, поскольку нынешняя ситуация в стране не отвечает нормам демократии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле прокомментировали заявления Трампа по Украине и ЗеленскомуКаждое предложение все хуже – Небензя обвинил Европу в крахе УкраиныЗеленский не хочет уступать территории – чем это закончится

