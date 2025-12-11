Россия передала Украине 11 тысяч тел солдат ВСУ

Рейтинг@Mail.ru
Россия передала Украине более 11 тысяч тел солдат ВСУ, в ответ Киев передал Москве 201 тело российских военных. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей
2025-12-11T12:32
2025-12-11T12:32
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Россия передала Украине более 11 тысяч тел солдат ВСУ, в ответ Киев передал Москве 201 тело российских военных. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на посольском "круглом столе" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.Украина и Россия достигли договоренности по обмену телами и военнопленными по итогам переговоров 23 июля в Стамбуле. За переговорами последовала серия обменов. Последний состоялся в ноябре. В ходе него Москва вернула на Украину 1000 тел погибших солдат.Ранее в ходе "круглого стола" Лавров отметил, что людские потери вооруженных сил Украины в конфликте давно превысили миллион человек и продолжают расти, а ресурсы Запада на ведение прокси-войны против России руками киевского режима истощаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
12:32 11.12.2025
 
© Владимир МединскийРоссия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих
Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих
© Владимир Мединский
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Россия передала Украине более 11 тысяч тел солдат ВСУ, в ответ Киев передал Москве 201 тело российских военных. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на посольском "круглом столе" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.

"Всего к настоящему моменту мы передали Киеву более 11 тысяч тел погибших солдат вооруженных сил Украины и в ответ получили 201 тело нашего бойца", - сказал глава российского дипведомства.

Украина и Россия достигли договоренности по обмену телами и военнопленными по итогам переговоров 23 июля в Стамбуле. За переговорами последовала серия обменов. Последний состоялся в ноябре. В ходе него Москва вернула на Украину 1000 тел погибших солдат.
Ранее в ходе "круглого стола" Лавров отметил, что людские потери вооруженных сил Украины в конфликте давно превысили миллион человек и продолжают расти, а ресурсы Запада на ведение прокси-войны против России руками киевского режима истощаются.
Лента новостейМолния