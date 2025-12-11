https://crimea.ria.ru/20251211/poteri-vsu-prevysili-1-million-chelovek--lavrov-1151570423.html
Потери ВСУ превысили 1 миллион человек и продолжают расти – Лавров
Потери ВСУ превысили 1 миллион человек и продолжают расти – Лавров
11:43 11.12.2025 (обновлено: 11:52 11.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Людские потери вооруженных сил Украины в конфликте давно превысили миллион человек и продолжают расти, а ресурсы Запада на ведение прокси-войны против России руками киевского режима истощаются. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском "круглом столе" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
"Сегодня на Западе ресурсы на ведение прокси-войны – и финансовые, и материально-технические, и военные – истощаются. Людские потери вооруженных сил Украины, по многочисленным независимым оценкам, давно перевалили за миллион человек и продолжают расти", – сказал министр.
По словам Лаврова, киевский режим из идеологически заряженного боевого отряда, который подпитывался идеологией нацизма, превратился в организованную преступную группу, погряз в коррупции и тянет за собой на дно своих спонсоров.
Глава МИД РФ отметил, что Запад руками Украины хотел нанести России "стратегическое поражение" и затем диктовать свои западные условия по вопросам, которые интересовали европейские столицы.
"Но план по антироссийскому блицкригу с использованием Украины, как вы знаете, провалился. Российское общество продемонстрировало внутреннюю консолидацию, экономическая и политическая системы – устойчивость и огромный запас прочности", – подчеркнул Лавров.
