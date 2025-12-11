https://crimea.ria.ru/20251211/poteri-vsu-prevysili-1-million-chelovek--lavrov-1151570423.html

Потери ВСУ превысили 1 миллион человек и продолжают расти – Лавров

11.12.2025

Потери ВСУ превысили 1 миллион человек и продолжают расти – Лавров

Людские потери вооруженных сил Украины в конфликте давно превысили миллион человек и продолжают расти, а ресурсы Запада на ведение прокси-войны против России...

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Людские потери вооруженных сил Украины в конфликте давно превысили миллион человек и продолжают расти, а ресурсы Запада на ведение прокси-войны против России руками киевского режима истощаются. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском "круглом столе" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.По словам Лаврова, киевский режим из идеологически заряженного боевого отряда, который подпитывался идеологией нацизма, превратился в организованную преступную группу, погряз в коррупции и тянет за собой на дно своих спонсоров.Глава МИД РФ отметил, что Запад руками Украины хотел нанести России "стратегическое поражение" и затем диктовать свои западные условия по вопросам, которые интересовали европейские столицы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

