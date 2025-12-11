Рейтинг@Mail.ru
Потери ВСУ превысили 1 миллион человек и продолжают расти – Лавров - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251211/poteri-vsu-prevysili-1-million-chelovek--lavrov-1151570423.html
Потери ВСУ превысили 1 миллион человек и продолжают расти – Лавров
Потери ВСУ превысили 1 миллион человек и продолжают расти – Лавров - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Потери ВСУ превысили 1 миллион человек и продолжают расти – Лавров
Людские потери вооруженных сил Украины в конфликте давно превысили миллион человек и продолжают расти, а ресурсы Запада на ведение прокси-войны против России... РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T11:43
2025-12-11T11:52
сергей лавров
новости
россия
украина
коллективный запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0b/1151570713_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_2948588eb1e0e5d39f1767bf9d06f792.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Людские потери вооруженных сил Украины в конфликте давно превысили миллион человек и продолжают расти, а ресурсы Запада на ведение прокси-войны против России руками киевского режима истощаются. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском "круглом столе" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.По словам Лаврова, киевский режим из идеологически заряженного боевого отряда, который подпитывался идеологией нацизма, превратился в организованную преступную группу, погряз в коррупции и тянет за собой на дно своих спонсоров.Глава МИД РФ отметил, что Запад руками Украины хотел нанести России "стратегическое поражение" и затем диктовать свои западные условия по вопросам, которые интересовали европейские столицы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0b/1151570713_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_1bff660f2b3e397ebf918cf1fda30f57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, новости, россия, украина, коллективный запад
Потери ВСУ превысили 1 миллион человек и продолжают расти – Лавров

Потери ВСУ в ходе конфликта перевалили за миллион человек и продолжают расти – Лавров

11:43 11.12.2025 (обновлено: 11:52 11.12.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийФлаги Украины
Флаги Украины
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Людские потери вооруженных сил Украины в конфликте давно превысили миллион человек и продолжают расти, а ресурсы Запада на ведение прокси-войны против России руками киевского режима истощаются. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском "круглом столе" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.

"Сегодня на Западе ресурсы на ведение прокси-войны – и финансовые, и материально-технические, и военные – истощаются. Людские потери вооруженных сил Украины, по многочисленным независимым оценкам, давно перевалили за миллион человек и продолжают расти", – сказал министр.

По словам Лаврова, киевский режим из идеологически заряженного боевого отряда, который подпитывался идеологией нацизма, превратился в организованную преступную группу, погряз в коррупции и тянет за собой на дно своих спонсоров.
Глава МИД РФ отметил, что Запад руками Украины хотел нанести России "стратегическое поражение" и затем диктовать свои западные условия по вопросам, которые интересовали европейские столицы.

"Но план по антироссийскому блицкригу с использованием Украины, как вы знаете, провалился. Российское общество продемонстрировало внутреннюю консолидацию, экономическая и политическая системы – устойчивость и огромный запас прочности", – подчеркнул Лавров.

Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Сергей ЛавровНовостиРоссияУкраинаКоллективный Запад
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:05Проект новогоднего домашнего театра представили в России
11:53В России фиксируются тяжелые формы гриппа
11:43Потери ВСУ превысили 1 миллион человек и продолжают расти – Лавров
11:37При взрыве в Пермском университете погибли люди – среди жертв ребенок
11:27Крымчанину вынесли приговор за убийство 12-летней давности
11:22Кузница флотских кадров: учебный корабль "Перекоп" отмечает 49-летие
11:12В Крыму открылась "Новогодняя почта"
10:55Российский ученый задержан в Польше из-за раскопок в Крыму
10:41В Крым пытались ввезти более 300 кг опасных колбас и полуфабрикатов
10:36Крым и Севастополь получат деньги на компенсации льготникам за ЖКУ
10:27В Севастополе ФСБ задержала наркодилера с партией героина на три миллиона
10:17Власти России оценили обеспеченность внутреннего рынка топливом
09:57На Камчатке работники морга сняли драгоценности с умершей
09:39Переселенцы с Украины потребовали от Зеленского оставить Крым в покое
09:30Длинные каникулы в Крыму – россияне выбирают Саки и Николаевку
09:20Крымский мост утром в четверг - обстановка на объекте
08:48Честь военно-морского флота: в России отмечают День Андреевского флага
08:30287 беспилотников ВСУ атаковали ночью 12 регионов России
08:11После сильного землетрясения в Японии произошло 24 новых подземных толчка
07:46Трампу дали совет в Крыму
Лента новостейМолния