ВСУ за сутки потеряли еще почти 1200 боевиков на всех фронтах спецоперации , а также технику и вооружения, в том числе западного производства. Об этом... РИА Новости Крым, 11.12.2025

2025-12-11T13:14

2025-12-11T13:14

2025-12-11T13:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли еще почти 1200 боевиков на всех фронтах спецоперации , а также технику и вооружения, в том числе западного производства. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали до 145 боевиков киевского режима, автомобиль, радиолокационная станция RADA израильского производства и склад боеприпасов.Подразделения группы "Запад" продолжали уничтожение окруженной на левом берегу реки Оскол группировки противника. ВСУ потеряли до 215 человек, четыре американских бронеавтомобиля HMMWV и один канадский Senator, 11 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали более 120 вражеских солдат, два бронетранспортера, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, три склада боеприпасов, материальных средств и горючего.В зоне работы военнослужащих группировки войск "Центр" противник потерял свыше 400 боевиков, шведский бронетранспортер Viking, две боевые бронированные машины и три пикапа.Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили до 235 человек, четыре боевые бронемашины, 18 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.Бойцы подразделений "Днепра" уничтожили более 50 украинских неонацистов, бронетранспортер, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и материальных средств.Также военные РФ поразили вражеские объекты энергетики и топливного комплекса, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152-х районах. Средства ПВО сбили десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 396 беспитников.Всего с начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 101 909 беспилотных летательных аппаратов, 639 зенитных ракетных комплексов, 26 495 танков и других боевых бронированных машин, 1 628 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 844 орудия полевой артиллерии и минометов, 48 815 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ превысили 1 миллион человек и продолжают расти – ЛавровФлот уничтожил безэкипажный катер в Черном мореРоссийские бойцы освободили еще один поселок в Харьковской области

