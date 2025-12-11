Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: армия России движется вперед и громит врага на всех фронтах - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251211/novosti-svo-armiya-rossii-dvizhetsya-vpered-i-gromit-vraga-na-vsekh-frontakh-1151573438.html
Новости СВО: армия России движется вперед и громит врага на всех фронтах
Новости СВО: армия России движется вперед и громит врага на всех фронтах - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Новости СВО: армия России движется вперед и громит врага на всех фронтах
ВСУ за сутки потеряли еще почти 1200 боевиков на всех фронтах спецоперации , а также технику и вооружения, в том числе западного производства. Об этом... РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T13:14
2025-12-11T13:16
новости сво
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
вооруженные силы россии
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:560:1280:1280_1920x0_80_0_0_c1866af8cf1fbc5fdb98c4f3c8702916.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли еще почти 1200 боевиков на всех фронтах спецоперации , а также технику и вооружения, в том числе западного производства. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали до 145 боевиков киевского режима, автомобиль, радиолокационная станция RADA израильского производства и склад боеприпасов.Подразделения группы "Запад" продолжали уничтожение окруженной на левом берегу реки Оскол группировки противника. ВСУ потеряли до 215 человек, четыре американских бронеавтомобиля HMMWV и один канадский Senator, 11 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали более 120 вражеских солдат, два бронетранспортера, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, три склада боеприпасов, материальных средств и горючего.В зоне работы военнослужащих группировки войск "Центр" противник потерял свыше 400 боевиков, шведский бронетранспортер Viking, две боевые бронированные машины и три пикапа.Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили до 235 человек, четыре боевые бронемашины, 18 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.Бойцы подразделений "Днепра" уничтожили более 50 украинских неонацистов, бронетранспортер, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и материальных средств.Также военные РФ поразили вражеские объекты энергетики и топливного комплекса, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152-х районах. Средства ПВО сбили десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 396 беспитников.Всего с начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 101 909 беспилотных летательных аппаратов, 639 зенитных ракетных комплексов, 26 495 танков и других боевых бронированных машин, 1 628 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 844 орудия полевой артиллерии и минометов, 48 815 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ превысили 1 миллион человек и продолжают расти – ЛавровФлот уничтожил безэкипажный катер в Черном мореРоссийские бойцы освободили еще один поселок в Харьковской области
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:148:1280:1108_1920x0_80_0_0_c98483155d0fce564a50641d4fdd6e71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, вооруженные силы россии, потери всу , инфографика
Новости СВО: армия России движется вперед и громит врага на всех фронтах

Новости СВО – армия России движется вперед на всех направлениях и громит врага

13:14 11.12.2025 (обновлено: 13:16 11.12.2025)
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли еще почти 1200 боевиков на всех фронтах спецоперации , а также технику и вооружения, в том числе западного производства. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали до 145 боевиков киевского режима, автомобиль, радиолокационная станция RADA израильского производства и склад боеприпасов.
Подразделения группы "Запад" продолжали уничтожение окруженной на левом берегу реки Оскол группировки противника. ВСУ потеряли до 215 человек, четыре американских бронеавтомобиля HMMWV и один канадский Senator, 11 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали более 120 вражеских солдат, два бронетранспортера, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, три склада боеприпасов, материальных средств и горючего.
В зоне работы военнослужащих группировки войск "Центр" противник потерял свыше 400 боевиков, шведский бронетранспортер Viking, две боевые бронированные машины и три пикапа.
Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили до 235 человек, четыре боевые бронемашины, 18 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
Бойцы подразделений "Днепра" уничтожили более 50 украинских неонацистов, бронетранспортер, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и материальных средств.
Также военные РФ поразили вражеские объекты энергетики и топливного комплекса, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152-х районах. Средства ПВО сбили десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 396 беспитников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 101 909 беспилотных летательных аппаратов, 639 зенитных ракетных комплексов, 26 495 танков и других боевых бронированных машин, 1 628 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 844 орудия полевой артиллерии и минометов, 48 815 единиц специальной военной автомобильной техники.
Сводка Минобороны РФСводка Минобороны РФ
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Потери ВСУ превысили 1 миллион человек и продолжают расти – Лавров
Флот уничтожил безэкипажный катер в Черном море
Российские бойцы освободили еще один поселок в Харьковской области
 
Новости СВОНовые регионы РоссииХарьковская областьСумская областьДнепропетровская областьВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:10В России в 2026 году вырастут социальные и страховые пенсии
14:05Путин назвал безусловный приоритет России
13:55Авария оставила без света 20 улиц Симферополя
13:51Беспилотники продолжают атаковать Москву
13:45Два мирных жителя погибли при ударе ВСУ по машине на Херсонщине
13:35Когда завершат строительство канализации в Старом городе Симферополя
13:23Крым и Севастополь получат дополнительные 257 млн на зарплаты врачей
13:14Новости СВО: армия России движется вперед и громит врага на всех фронтах
13:03Когда закончится СВО – ответ Лаврова
12:47Задержание ученого Бутягина в Польше: в МИД РФ прокомментировали ситуацию
12:42"Правовой произвол" - Песков о задержании в Польше ученого из-за Крыма
12:34Диалог РФ и США посвящен достижению прочного мира на Украине – Лавров
12:32Россия передала Украине 11 тысяч тел солдат ВСУ
12:26Россия передала США новые предложения коллективных гарантий безопасности
12:20Лавров: Крым и Донбасс с Новороссией являются неотъемлемыми субъектами РФ
12:16Флот уничтожил безэкипажный катер в Черном море
12:10Российские бойцы освободили еще один поселок в Харьковской области
12:05Проект новогоднего домашнего театра представили в России
11:53В России фиксируются тяжелые формы гриппа
11:43Потери ВСУ превысили 1 миллион человек и продолжают расти – Лавров
Лента новостейМолния