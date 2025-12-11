https://crimea.ria.ru/20251211/flot-unichtozhil-bezekipazhnyy-kater-v-chernom-more-1151571576.html
Флот уничтожил безэкипажный катер в Черном море
Флот уничтожил безэкипажный катер в Черном море - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Флот уничтожил безэкипажный катер в Черном море
Черноморский флот ВС РФ уничтожил безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T12:16
2025-12-11T12:16
2025-12-11T12:31
черное море
новости
новости сво
чф рф (черноморский флот российской федерации)
новости крыма
крым
безэкипажные катера
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/12/1138977416_0:0:1820:1024_1920x0_80_0_0_b8114e879501172172ca281da67cd00c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Черноморский флот ВС РФ уничтожил безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны России.Черноморского флота за минувшую неделю уничтожили семь украинских БЭКов в северо-западной части Черного моря, сообщали в МО. Как сообщалось, безэкипажные катера совершили террористическую атаку на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском, было повреждено одно из причальных устройств без возможности дальнейшей эксплуатации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали дронами крупную станцию перекачки нефти на КубаниВ Черном море у берегов Турции произошло ЧП еще на одном танкереВенгрия и Турция осудили атаки на танкеры в Черном море
черное море
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/12/1138977416_296:0:1661:1024_1920x0_80_0_0_793d7c7d68e281b29d63a62921a8e346.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, новости, новости сво, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма, крым, безэкипажные катера
Флот уничтожил безэкипажный катер в Черном море
В Черном море силами ЧФ России уничтожен безэкипажный катер
12:16 11.12.2025 (обновлено: 12:31 11.12.2025)