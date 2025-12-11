https://crimea.ria.ru/20251211/flot-unichtozhil-bezekipazhnyy-kater-v-chernom-more-1151571576.html

Флот уничтожил безэкипажный катер в Черном море

Черноморский флот ВС РФ уничтожил безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны России.

2025-12-11T12:16

2025-12-11T12:16

2025-12-11T12:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Черноморский флот ВС РФ уничтожил безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны России.Черноморского флота за минувшую неделю уничтожили семь украинских БЭКов в северо-западной части Черного моря, сообщали в МО. Как сообщалось, безэкипажные катера совершили террористическую атаку на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском, было повреждено одно из причальных устройств без возможности дальнейшей эксплуатации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали дронами крупную станцию перекачки нефти на КубаниВ Черном море у берегов Турции произошло ЧП еще на одном танкереВенгрия и Турция осудили атаки на танкеры в Черном море

