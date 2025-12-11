Рейтинг@Mail.ru
Флот уничтожил безэкипажный катер в Черном море - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251211/flot-unichtozhil-bezekipazhnyy-kater-v-chernom-more-1151571576.html
Флот уничтожил безэкипажный катер в Черном море
Флот уничтожил безэкипажный катер в Черном море - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Флот уничтожил безэкипажный катер в Черном море
Черноморский флот ВС РФ уничтожил безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T12:16
2025-12-11T12:31
черное море
новости
новости сво
чф рф (черноморский флот российской федерации)
новости крыма
крым
безэкипажные катера
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/12/1138977416_0:0:1820:1024_1920x0_80_0_0_b8114e879501172172ca281da67cd00c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Черноморский флот ВС РФ уничтожил безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны России.Черноморского флота за минувшую неделю уничтожили семь украинских БЭКов в северо-западной части Черного моря, сообщали в МО. Как сообщалось, безэкипажные катера совершили террористическую атаку на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском, было повреждено одно из причальных устройств без возможности дальнейшей эксплуатации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали дронами крупную станцию перекачки нефти на КубаниВ Черном море у берегов Турции произошло ЧП еще на одном танкереВенгрия и Турция осудили атаки на танкеры в Черном море
черное море
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/12/1138977416_296:0:1661:1024_1920x0_80_0_0_793d7c7d68e281b29d63a62921a8e346.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
черное море, новости, новости сво, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма, крым, безэкипажные катера
Флот уничтожил безэкипажный катер в Черном море

В Черном море силами ЧФ России уничтожен безэкипажный катер

12:16 11.12.2025 (обновлено: 12:31 11.12.2025)
 
© Министерство обороны РФУничтожение безэкипажных катеров ВСУ
Уничтожение безэкипажных катеров ВСУ
© Министерство обороны РФ
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Черноморский флот ВС РФ уничтожил безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны России.

"Силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ", – сказано в сообщении российского военного ведомства.

Черноморского флота за минувшую неделю уничтожили семь украинских БЭКов в северо-западной части Черного моря, сообщали в МО. Как сообщалось, безэкипажные катера совершили террористическую атаку на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском, было повреждено одно из причальных устройств без возможности дальнейшей эксплуатации.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ атаковали дронами крупную станцию перекачки нефти на Кубани
В Черном море у берегов Турции произошло ЧП еще на одном танкере
Венгрия и Турция осудили атаки на танкеры в Черном море
 
Черное мореНовостиНовости СВОЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Новости КрымаКрымБезэкипажные катера
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:10В России в 2026 году вырастут социальные и страховые пенсии
14:05Путин назвал безусловный приоритет России
13:55Авария оставила без света 20 улиц Симферополя
13:51Беспилотники продолжают атаковать Москву
13:45Два мирных жителя погибли при ударе ВСУ по машине на Херсонщине
13:35Когда завершат строительство канализации в Старом городе Симферополя
13:23Крым и Севастополь получат дополнительные 257 млн на зарплаты врачей
13:14Новости СВО: армия России движется вперед и громит врага на всех фронтах
13:03Когда закончится СВО – ответ Лаврова
12:47Задержание ученого Бутягина в Польше: в МИД РФ прокомментировали ситуацию
12:42"Правовой произвол" - Песков о задержании в Польше ученого из-за Крыма
12:34Диалог РФ и США посвящен достижению прочного мира на Украине – Лавров
12:32Россия передала Украине 11 тысяч тел солдат ВСУ
12:26Россия передала США новые предложения коллективных гарантий безопасности
12:20Лавров: Крым и Донбасс с Новороссией являются неотъемлемыми субъектами РФ
12:16Флот уничтожил безэкипажный катер в Черном море
12:10Российские бойцы освободили еще один поселок в Харьковской области
12:05Проект новогоднего домашнего театра представили в России
11:53В России фиксируются тяжелые формы гриппа
11:43Потери ВСУ превысили 1 миллион человек и продолжают расти – Лавров
Лента новостейМолния