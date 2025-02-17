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ВСУ атаковали дронами крупную станцию перекачки нефти на Кубани - РИА Новости Крым, 17.02.2025
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ВСУ атаковали дронами крупную станцию перекачки нефти на Кубани
ВСУ атаковали дронами крупную станцию перекачки нефти на Кубани - РИА Новости Крым, 17.02.2025
ВСУ атаковали дронами крупную станцию перекачки нефти на Кубани
Крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) "Кропоткинская" в Краснодарском крае подверглась атаке беспилотников и на РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T12:13
2025-02-17T12:13
краснодарский край
кубань
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
каспийский трубопроводный консорциум
происшествия
нефтепровод
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) "Кропоткинская" в Краснодарском крае подверглась атаке беспилотников и на данный момент выведена из эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба КТК.Пострадавших среди персонала станции нет. Оперативными и слаженными действиями сотрудники смогли предотвратить угрозу разлива нефти.В настоящий момент НПС "Кропоткинская" выведена из эксплуатации. Транспортировка нефти по трубопроводу Тенгиз – Новороссийск осуществляется на сниженных режимах перекачки, минуя станцию.На место выехали руководители консорциума для оценки ущерба и определения времени восстановления работоспособности станции.НПС "Кропоткинская" является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией КТК на территории России. Протяженность трубопровода Тенгиз – Новороссийск составляет 1,5 тысячи километров. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии.Киевский режим 11 января предпринял попытку атаки с применением девяти беспилотников по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток", целью атаки было прекращение поставок газа в ЕС, сообщили в Минобороны России.В ответ на атаки по территории России западными ракетами ATACMS и Storm Shadow и попытку уничтожить "Турецкий поток" Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250217/vsu-atakovali-krym-i-esche-pyat-regionov-dronami-i-raketoy-neptun-1144231447.html
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краснодарский край, кубань, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, каспийский трубопроводный консорциум, происшествия, нефтепровод
ВСУ атаковали дронами крупную станцию перекачки нефти на Кубани

ВСУ нанесли удар беспилотниками по станции перекачки нефти "Кропоткинская" на Кубани

12:13 17.02.2025
 
© Каспийский трубопроводный консорциумКаспийский трубопроводный консорциум
Каспийский трубопроводный консорциум
© Каспийский трубопроводный консорциум
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) "Кропоткинская" в Краснодарском крае подверглась атаке беспилотников и на данный момент выведена из эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба КТК.
"Террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами. Атака была произведена с временным интервалом, с целью не только нарушить работу объекта, но и привести к жертвам среди оперативного персонала станции", - говорится в сообщении.
Пострадавших среди персонала станции нет. Оперативными и слаженными действиями сотрудники смогли предотвратить угрозу разлива нефти.
В настоящий момент НПС "Кропоткинская" выведена из эксплуатации. Транспортировка нефти по трубопроводу Тенгиз – Новороссийск осуществляется на сниженных режимах перекачки, минуя станцию.
На место выехали руководители консорциума для оценки ущерба и определения времени восстановления работоспособности станции.
"Все акционеры международного консорциума, включая представителей компаний из США и Европы, извещены о террористической атаке на гражданский объект средствами БПЛА и его результатах", - добавили в пресс-службе.
НПС "Кропоткинская" является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией КТК на территории России. Протяженность трубопровода Тенгиз – Новороссийск составляет 1,5 тысячи километров. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии.
Киевский режим 11 января предпринял попытку атаки с применением девяти беспилотников по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток", целью атаки было прекращение поставок газа в ЕС, сообщили в Минобороны России.
В ответ на атаки по территории России западными ракетами ATACMS и Storm Shadow и попытку уничтожить "Турецкий поток" Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины.
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