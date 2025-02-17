https://crimea.ria.ru/20250217/vsu-atakovali-dronami-krupnuyu-stantsiyu-perekachki-nefti-na-kubani-1144239379.html

ВСУ атаковали дронами крупную станцию перекачки нефти на Кубани

ВСУ атаковали дронами крупную станцию перекачки нефти на Кубани - РИА Новости Крым, 17.02.2025

ВСУ атаковали дронами крупную станцию перекачки нефти на Кубани

Крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) "Кропоткинская" в Краснодарском крае подверглась атаке беспилотников и на РИА Новости Крым, 17.02.2025

2025-02-17T12:13

2025-02-17T12:13

2025-02-17T12:13

краснодарский край

кубань

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

каспийский трубопроводный консорциум

происшествия

нефтепровод

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) "Кропоткинская" в Краснодарском крае подверглась атаке беспилотников и на данный момент выведена из эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба КТК.Пострадавших среди персонала станции нет. Оперативными и слаженными действиями сотрудники смогли предотвратить угрозу разлива нефти.В настоящий момент НПС "Кропоткинская" выведена из эксплуатации. Транспортировка нефти по трубопроводу Тенгиз – Новороссийск осуществляется на сниженных режимах перекачки, минуя станцию.На место выехали руководители консорциума для оценки ущерба и определения времени восстановления работоспособности станции.НПС "Кропоткинская" является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией КТК на территории России. Протяженность трубопровода Тенгиз – Новороссийск составляет 1,5 тысячи километров. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии.Киевский режим 11 января предпринял попытку атаки с применением девяти беспилотников по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток", целью атаки было прекращение поставок газа в ЕС, сообщили в Минобороны России.В ответ на атаки по территории России западными ракетами ATACMS и Storm Shadow и попытку уничтожить "Турецкий поток" Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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краснодарский край

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, кубань, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, каспийский трубопроводный консорциум, происшествия, нефтепровод