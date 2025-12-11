https://crimea.ria.ru/20251211/v-rossii-vvedut-novuyu-vyplatu-dlya-semey-s-dvumya-i-bolee-detmi-1151576060.html

В России введут новую выплату для семей с двумя и более детьми

В России введут новую выплату для семей с двумя и более детьми - РИА Новости Крым, 11.12.2025

В России введут новую выплату для семей с двумя и более детьми

Семьи с двумя и более детьми, в которых средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимумов, с 2026 года будут... РИА Новости Крым, 11.12.2025

2025-12-11T14:15

2025-12-11T14:15

2025-12-11T14:15

владимир путин (политик)

семья

новости

дети

многодетная семья

господдержка

соцвыплаты

соцзащита

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148133200_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_e41e071d0caf019f2668d004d5f7a3f3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Семьи с двумя и более детьми, в которых средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимумов, с 2026 года будут получать дополнительную выплату. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.В данном случае, по словам президента, каждый из работающих родителей сможет вернуть часть уплаченного в прошлом году налога на доходы. Для них расчетная ставка НДФЛ составит 6%, а то, что было уплачено свыше, вернется в семью.Для получения выплаты необходимо будет подать соответствующее заявление в период с 1 июня по 1 октября.Как отметил Путин, семейная выплата вводится в дополнение к действующим механизмам поддержки. Право на получение других выплат и льгот у семей также сохраняется.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Предложения по улучшению демографии в России подготовят к июнюКак в РФ проиндексируют социальные и страховые пенсии в 2026 годуПутин поручил поддержать отцов

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), семья, новости, дети, многодетная семья, господдержка, соцвыплаты, соцзащита