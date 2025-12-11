Рейтинг@Mail.ru
В России введут новую выплату для семей с двумя и более детьми - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251211/v-rossii-vvedut-novuyu-vyplatu-dlya-semey-s-dvumya-i-bolee-detmi-1151576060.html
В России введут новую выплату для семей с двумя и более детьми
В России введут новую выплату для семей с двумя и более детьми - РИА Новости Крым, 11.12.2025
В России введут новую выплату для семей с двумя и более детьми
Семьи с двумя и более детьми, в которых средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимумов, с 2026 года будут... РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T14:15
2025-12-11T14:15
владимир путин (политик)
семья
новости
дети
многодетная семья
господдержка
соцвыплаты
соцзащита
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148133200_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_e41e071d0caf019f2668d004d5f7a3f3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Семьи с двумя и более детьми, в которых средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимумов, с 2026 года будут получать дополнительную выплату. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.В данном случае, по словам президента, каждый из работающих родителей сможет вернуть часть уплаченного в прошлом году налога на доходы. Для них расчетная ставка НДФЛ составит 6%, а то, что было уплачено свыше, вернется в семью.Для получения выплаты необходимо будет подать соответствующее заявление в период с 1 июня по 1 октября.Как отметил Путин, семейная выплата вводится в дополнение к действующим механизмам поддержки. Право на получение других выплат и льгот у семей также сохраняется.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Предложения по улучшению демографии в России подготовят к июнюКак в РФ проиндексируют социальные и страховые пенсии в 2026 годуПутин поручил поддержать отцов
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148133200_225:0:1665:1080_1920x0_80_0_0_a399553a383dabf96808fae706eee152.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), семья, новости, дети, многодетная семья, господдержка, соцвыплаты, соцзащита
В России введут новую выплату для семей с двумя и более детьми

Семьи с двумя и более детьми начнут получать дополнительную выплату с 2026 года – Путин

14:15 11.12.2025
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектБольшая семья
Большая семья - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Семьи с двумя и более детьми, в которых средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимумов, с 2026 года будут получать дополнительную выплату. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"Со следующего года будет введена новая мера поддержки семей с двумя и более детьми – так называемая семейная выплата. Право на нее получат семьи, где средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимумов в регионе", – сказал глава государства.
В данном случае, по словам президента, каждый из работающих родителей сможет вернуть часть уплаченного в прошлом году налога на доходы. Для них расчетная ставка НДФЛ составит 6%, а то, что было уплачено свыше, вернется в семью.
Для получения выплаты необходимо будет подать соответствующее заявление в период с 1 июня по 1 октября.
Как отметил Путин, семейная выплата вводится в дополнение к действующим механизмам поддержки. Право на получение других выплат и льгот у семей также сохраняется.
"Рассчитываю, что новый инструмент будет востребован, поможет сделать нашу систему социальной поддержки еще более адресной, эффективной и справедливой", – подытожил президент.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Предложения по улучшению демографии в России подготовят к июню
Как в РФ проиндексируют социальные и страховые пенсии в 2026 году
Путин поручил поддержать отцов
 
Владимир Путин (политик)семьяНовостидетиМногодетная семьяГосподдержкаСоцвыплатыСоцзащита
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:12Многоэтажка частично обрушилась в Волгоградской области после взрыва газа
16:06Под слоями веков: реставраторы по сантиметру воссоздают Ханский дворец
15:56В Севастополе закрыли рейд
15:55Трое крымчан пойдут под суд за разбой 11-летней давности
15:43В Крыму объяснили отсутствие бензина Аи-95 на заправках
15:34Они изменят историю Крыма: ученые нашли 60 необычных древних погребений
15:11"Сражаться с русскими": генсек НАТО сделал воинственное заявление
14:57В Судаке школьники избили сверстника - мальчик в больнице с травмами
14:43Конгресс "Берегиня" собрал в Крыму матерей и жен участников спецоперации
14:29Молодой крымчанин получил 12 лет "строгача" за наркоторговлю
14:22Уровень бедности в России упал до рекордно низких значений
14:15В России введут новую выплату для семей с двумя и более детьми
14:10В России в 2026 году вырастут социальные и страховые пенсии
14:05Путин назвал безусловный приоритет России
13:55Авария оставила без света 20 улиц Симферополя
13:51Беспилотники продолжают атаковать Москву
13:45Два мирных жителя погибли при ударе ВСУ по машине на Херсонщине
13:35Когда завершат строительство канализации в Старом городе Симферополя
13:23Крым и Севастополь получат дополнительные 257 млн на зарплаты врачей
13:14Новости СВО: армия России движется вперед и громит врага на всех фронтах
Лента новостейМолния