В России введут новую выплату для семей с двумя и более детьми
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Семьи с двумя и более детьми, в которых средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимумов, с 2026 года будут получать дополнительную выплату. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.В данном случае, по словам президента, каждый из работающих родителей сможет вернуть часть уплаченного в прошлом году налога на доходы. Для них расчетная ставка НДФЛ составит 6%, а то, что было уплачено свыше, вернется в семью.Для получения выплаты необходимо будет подать соответствующее заявление в период с 1 июня по 1 октября.Как отметил Путин, семейная выплата вводится в дополнение к действующим механизмам поддержки. Право на получение других выплат и льгот у семей также сохраняется.
"Со следующего года будет введена новая мера поддержки семей с двумя и более детьми – так называемая семейная выплата. Право на нее получат семьи, где средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимумов в регионе", – сказал глава государства.
В данном случае, по словам президента, каждый из работающих родителей сможет вернуть часть уплаченного в прошлом году налога на доходы. Для них расчетная ставка НДФЛ составит 6%, а то, что было уплачено свыше, вернется в семью.
Для получения выплаты необходимо будет подать соответствующее заявление в период с 1 июня по 1 октября.
Как отметил Путин, семейная выплата вводится в дополнение к действующим механизмам поддержки. Право на получение других выплат и льгот у семей также сохраняется.
"Рассчитываю, что новый инструмент будет востребован, поможет сделать нашу систему социальной поддержки еще более адресной, эффективной и справедливой", – подытожил президент.
