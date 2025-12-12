https://crimea.ria.ru/20251212/kholodnyy-front-idet-na-krym-chego-zhdat-ot-pogody-1151586103.html
Холодный фронт идет на Крым: чего ждать от погоды
Холодный фронт идет на Крым: чего ждать от погоды - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Холодный фронт идет на Крым: чего ждать от погоды
В пятницу в Крыму холодный атмосферный фронт вызовет на полуострове дожди, днем декабря в центральных, южных и восточных районах - сильные. Ночью и утром в...
2025-12-12T00:01
2025-12-12T00:01
2025-12-12T00:01
погода
крымская погода
погода в крыму
крым
новости крыма
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
судак
погода, крымская погода, погода в крыму, крым, новости крыма, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак
Холодный фронт идет на Крым: чего ждать от погоды
Погода в Крыму в пятницу
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму холодный атмосферный фронт вызовет на полуострове дожди, днем декабря в центральных, южных и восточных районах - сильные. Ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7, в горах около 0; днем +7…+12, в горах +1…+6", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, местами туман; днем дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +7...+9.
В Севастополе облачно. Дождь. Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +10...+12.
В Ялте и Алуште облачно, без осадков. Ночью температура воздуха составит +5...7, днем потеплеет до +12. В Судаке, Евпатории и Феодосии облачно, временами дождь. Ночью ожидается до +6, днем - до 11 градусов тепла.
