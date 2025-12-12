https://crimea.ria.ru/20251212/kholodnyy-front-idet-na-krym-chego-zhdat-ot-pogody-1151586103.html

Холодный фронт идет на Крым: чего ждать от погоды

В пятницу в Крыму холодный атмосферный фронт вызовет на полуострове дожди, днем декабря в центральных, южных и восточных районах - сильные. Ночью и утром в... РИА Новости Крым, 12.12.2025

2025-12-12T00:01

2025-12-12T00:01

2025-12-12T00:01

погода

крымская погода

погода в крыму

крым

новости крыма

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142675752_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_f5f6876f7eb85ead2c608a79f8700410.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму холодный атмосферный фронт вызовет на полуострове дожди, днем декабря в центральных, южных и восточных районах - сильные. Ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, местами туман; днем дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +7...+9.В Севастополе облачно. Дождь. Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +10...+12.В Ялте и Алуште облачно, без осадков. Ночью температура воздуха составит +5...7, днем потеплеет до +12. В Судаке, Евпатории и Феодосии облачно, временами дождь. Ночью ожидается до +6, днем - до 11 градусов тепла.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

