Холодный фронт идет на Крым: чего ждать от погоды - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Холодный фронт идет на Крым: чего ждать от погоды
Холодный фронт идет на Крым: чего ждать от погоды - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Холодный фронт идет на Крым: чего ждать от погоды
В пятницу в Крыму холодный атмосферный фронт вызовет на полуострове дожди, днем декабря в центральных, южных и восточных районах - сильные. Ночью и утром в... РИА Новости Крым, 12.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму холодный атмосферный фронт вызовет на полуострове дожди, днем декабря в центральных, южных и восточных районах - сильные. Ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, местами туман; днем дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +7...+9.В Севастополе облачно. Дождь. Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +10...+12.В Ялте и Алуште облачно, без осадков. Ночью температура воздуха составит +5...7, днем потеплеет до +12. В Судаке, Евпатории и Феодосии облачно, временами дождь. Ночью ожидается до +6, днем - до 11 градусов тепла.
Холодный фронт идет на Крым: чего ждать от погоды

Погода в Крыму в пятницу

00:01 12.12.2025
 
© Официальный канал администрации Тимашевского районаДождь
Дождь
© Официальный канал администрации Тимашевского района
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму холодный атмосферный фронт вызовет на полуострове дожди, днем декабря в центральных, южных и восточных районах - сильные. Ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7, в горах около 0; днем +7…+12, в горах +1…+6", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, местами туман; днем дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +7...+9.
В Севастополе облачно. Дождь. Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +10...+12.
В Ялте и Алуште облачно, без осадков. Ночью температура воздуха составит +5...7, днем потеплеет до +12. В Судаке, Евпатории и Феодосии облачно, временами дождь. Ночью ожидается до +6, днем - до 11 градусов тепла.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
