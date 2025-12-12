https://crimea.ria.ru/20251212/zemletryasenie-v-yaponii-magnitudoy-67---est-preduprezhdenie-o-tsunami-1151594353.html
Землетрясение в Японии магнитудой 6,7 - есть предупреждение о цунами
Главное метеорологическое агентство Японии повысило магнитуду землетрясения у префектуры Аомори до 6,7, объявлено предупреждение об угрозе цунами.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Главное метеорологическое агентство Японии повысило магнитуду землетрясения у префектуры Аомори до 6,7, объявлено предупреждение об угрозе цунами.Толчки были зафиксированы в 11.44 по местному времени (05.44 мск). Очаг залегал на глубине 20 километров под водой. Изначально магнитуда землетрясения оценивалась в 6,5.После землетрясения было вынесено предупреждение об угрозе цунами. Так, по данным сейсмологов, приливная волна высотой до одного метра может подойти к восточному побережью префектур Аомори и Иватэ, а также к южному побережью острова Хоккайдо.Ранее сообщалось о серии сильных поземных толчков у берегов Японии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сейсмоопасный Крым: ждать ли землетрясений и где безопаснее строитьЗемлетрясения на Кубани – есть ли риски для КрымаКак землетрясения влияют на рыбу
