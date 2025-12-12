Рейтинг@Mail.ru
Землетрясение в Японии магнитудой 6,7 - есть предупреждение о цунами - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251212/zemletryasenie-v-yaponii-magnitudoy-67---est-preduprezhdenie-o-tsunami-1151594353.html
Землетрясение в Японии магнитудой 6,7 - есть предупреждение о цунами
Землетрясение в Японии магнитудой 6,7 - есть предупреждение о цунами - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Землетрясение в Японии магнитудой 6,7 - есть предупреждение о цунами
Главное метеорологическое агентство Японии повысило магнитуду землетрясения у префектуры Аомори до 6,7, объявлено предупреждение об угрозе цунами. РИА Новости Крым, 12.12.2025
2025-12-12T06:22
2025-12-12T06:39
япония
землетрясение
в мире
новости
сейсмология
европейский средиземноморский сейсмологический центр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737119_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9672fdd257183d7ee2b09f067c9b4b98.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Главное метеорологическое агентство Японии повысило магнитуду землетрясения у префектуры Аомори до 6,7, объявлено предупреждение об угрозе цунами.Толчки были зафиксированы в 11.44 по местному времени (05.44 мск). Очаг залегал на глубине 20 километров под водой. Изначально магнитуда землетрясения оценивалась в 6,5.После землетрясения было вынесено предупреждение об угрозе цунами. Так, по данным сейсмологов, приливная волна высотой до одного метра может подойти к восточному побережью префектур Аомори и Иватэ, а также к южному побережью острова Хоккайдо.Ранее сообщалось о серии сильных поземных толчков у берегов Японии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сейсмоопасный Крым: ждать ли землетрясений и где безопаснее строитьЗемлетрясения на Кубани – есть ли риски для КрымаКак землетрясения влияют на рыбу
https://crimea.ria.ru/20251211/posle-silnogo-zemletryaseniya-v-yaponii-proizoshlo-24-novykh-podzemnykh-tolchka-1151564194.html
япония
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737119_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_3c1f0768ad5bde16f95565154af6e8ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
япония, землетрясение, в мире, новости, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр

Землетрясение в Японии магнитудой 6,7 - есть предупреждение о цунами

06:22 12.12.2025 (обновлено: 06:39 12.12.2025)
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Главное метеорологическое агентство Японии повысило магнитуду землетрясения у префектуры Аомори до 6,7, объявлено предупреждение об угрозе цунами.
Толчки были зафиксированы в 11.44 по местному времени (05.44 мск). Очаг залегал на глубине 20 километров под водой. Изначально магнитуда землетрясения оценивалась в 6,5.
После землетрясения было вынесено предупреждение об угрозе цунами. Так, по данным сейсмологов, приливная волна высотой до одного метра может подойти к восточному побережью префектур Аомори и Иватэ, а также к южному побережью острова Хоккайдо.
Ранее сообщалось о серии сильных поземных толчков у берегов Японии.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сейсмоопасный Крым: ждать ли землетрясений и где безопаснее строить
Землетрясения на Кубани – есть ли риски для Крыма
Как землетрясения влияют на рыбу
Запись сейсмической активности
Вчера, 08:11
После сильного землетрясения в Японии произошло 24 новых подземных толчка
 
ЯпонияЗемлетрясениеВ миреНовостиСейсмологияЕвропейский средиземноморский сейсмологический центр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:01Товарооборот России с Туркменией вырос на 35% за десять месяцев
08:31В Крыму три села останутся без воды на два дня
08:15День Конституции в России - инфографика РИА Новости Крым
07:4490 дронов ВСУ сбили над Черным морем и девятью регионами России
07:41Из Крыма в Эрмитаж передадут доказательства невиновности ученого Бутягина
07:19Путин прибыл в Ашхабад с рабочим визитом
06:47Атака ВСУ на Тверь - что известно
06:22Землетрясение в Японии магнитудой 6,7 - есть предупреждение о цунами
06:07Гарантии безопасности для Украины: как США могут решить вопрос
00:01Холодный фронт идет на Крым: чего ждать от погоды
00:00Какой сегодня праздник: 12 декабря
23:05Наглец прикрылся народом: в Крыму оценили слова Зеленского о референдуме
22:43"Средний палец Белому дому": Медведев о референдуме Зеленского
22:39Взрыв в университете Перми и миллионные потери ВСУ – главное
21:54В Крыму 300 компаний применяют новый упрощенный налоговый режим
21:52В Британии ограбили Бристольский музей
21:36Кубань на новогодние каникулы посетит более полумиллиона туристов
21:11Туристы выбирают Ялту для отдыха компаниями
21:09Министр энергетики России в Севастополе поставил задачи Крыму
20:45Когда в Ялте откроются елочные базары и где купить сувениры
Лента новостейМолния